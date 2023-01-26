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Час-Time

Чому США не надавали Україні танки раніше – деталі з Сенату. ЧАС-ТАЙМ

Чому США не надавали Україні танки раніше – деталі з Сенату. ЧАС-ТАЙМ
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Чому США не надавали Україні танки раніше – деталі з Сенату. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Міністр оборони США та міністр оборони Польщі обговорили плани допомоги Україні. Чому тільки зараз адміністрація США прийняла рішення надати Україні танки: деталі зі слухань в комітеті Сенату. Мінфін США назвав групу Вагнера «транснаціональною злочинною організацією». 

Американські аналітики: головне завдання Заходу - не дати можливості Пригожину збільшувати вплив. США зосереджені на тому, щоб найшвидше доставляти Україні зброю, якої вона потребує - заступниця Держсекретаря. В чому перевага танків Абрамс, Леопард і Челленджер, і які можливості вони відкриють ЗСУ – пояснюють експерти. Україна має міцну підтримку в світі – результати глобального опитування. «Пентагон був нашим посередником»: подробиці таємної допомоги Болгарії Україні від колишнього прем’єра.

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