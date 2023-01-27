Як Абрамси, Леопарди і Челленджери допоможуть ЗСУ. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Питання протидії російській агресії проти України обговорили в Комітеті із закордонних справ Сенату США. Зокрема, законодавці розпитували представників адміністрації, чому тільки зараз вона прийняла рішення надати Україні танки Абрамс. В чому перевага танків Абрамс, Леопард і Челленджер, і які можливості вони відкриють ЗСУ – пояснюють експерти.