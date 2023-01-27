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- Голос Америки
Відправлення Україні танків Abrams забере "багато місяців" - Кірбі
Відправлення Україні американських танків Abrams "забере багато місяців", заявив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.
В ефірі телеканалу CNN у п'ятницю він сказав, що адміністрація Байдена "не гаятиме час" і працюватиме над навчанням українських сил та зміцнення ланцюгів постачання, щоб ЗСУ були якнайкраще готові для їхнього використання, коли вони зрештою прибудуть в Україну.
На запитання ведучої каналу про те, чи Кірбі вірить, що Київ отримає заявлену техніку до кінця 2023 року, він заявив: "Я не хочу надавати надто конкретну інформацію, тому що ми все ще розробляємо плани, але це забере багато місяців", - сказав Кірбі. А тим часом, за його словами, до України прибуде партія німецьких танків Leopard.
Американські медіа зазначають, що танки Abrams, які перебувають на службі армії США або зберігаються в армійських арсеналах, мають спеціальну "уранову броню" (uranium armour).
Як пише оглядач The Warzone, це - засекречена розробка, що містить збіднений уран (depleted uranium), й танки із такою бронею не експортуються навіть до найближчих союзників США.
Через Білому дому або доведеться переконати інші країни передати свої танки Києву, або "General Dynamics потрібно буде підготувати нову партію безуранових М1 - і це може забрати багато місяців, якщо не рік або більше".
Як пише MSN, американські танки збирають лише в одному місці – на державному заводі General Dynamics в Огайо. Цей завод може виробляти 12 танків на місяць, але, як повідомляється, лінія зараз заповнена новими замовленнями для Тайваню та Польщі.
Іншим варіантом може стати ремонт і переобладнання новими компонентами старіших версій Abrams, які містяться на складах у США, пише The Warzone.
Також нині в інтерв'ю Кірбі не підтвердив інформацію про те, чи розглядає президент США Джо Байден поїздку до Європи, зокрема, Польщі, у час річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але сказав, що Байден залишається "у тісному контакті з президентом Зеленським - вони спілкуються досить часто".
"Я думаю, що президент [Байден], безумовно, у певний відповідний час захоче [поїхати] в Україну", - сказав він, додавши, що зараз про це не йдеться.
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Росія продовжує ускладнювати доступ українського зерна на світові ринки - урядовці США
Україна не може допомогти бідним країнам через те, що Росія обстрілює сільськогосподарські райони та обмежує експорт зерна, заявила американська високопосадовиця.
Ерін Маккі, помічниця адміністратора по Європі та Євразії Агентства США з міжнародного розвитку заявила, що понад 120 кораблів з українським зерном не можуть покинути Одеський порт і звинуватила Росію у тому, що вона навмисно уповільнює перевірки, не випускаючи українське зерно на світові ринки.
На слуханнях у Конгресі Ерін Маккі заявила, що ситуація з харчовою безпекою у світі минулого року різко погіршилася через зміни клімату, конфлікти у багатьох країнах Африки, але також великою мірою через те, що Україна, один з найбільших виробників та експортерів зерна, не може повною мірою постачати зерно найбіднішим країнам світу.
«У 2022 році понад 205 мільйонів людей терміново потребували гуманітарної продовольчої допомоги, що на 8% більше ніж у 2021 році та на 89% більше порівняно з 2016 роком», – сказала Маккі під час слухань у Комітеті з питань міжнародних відносин Сенату США у четвер, 26 січня.
Маккі наголосила, що Росія, хоча і погодилася розблокувати український експорт завдяки Чорноморській зерновій ініціативі, навмисно уповільнює перевірки суден, що вивозять зерно з українських портів.
«Принаймні станом на вчора було 121 судно, яке чекало виходу з Одеського порту, і близько чотирьох-п’яти суден на день проходять повільну перевірку», – сказала Маккі і додала, що Чорноморська зернова ініціатива, про яку вдалося домовитися завдяки посередництву ООН і Туреччини, «надала деяке полегшення», але єдиним надійним способом, що дозволить Україні «продовжувати свій сільськогосподарський внесок у глобальну продовольчу безпеку, це – закінчення конфлікту».
Як наголосила на цьому ж слуханні заступниця державного секретаря з політичних справ Вікторія Нуланд, завдяки Чорноморській ініціативі минулого року вдалося «вивільнити близько 17 мільйонів тонн українського зерна».
«Попри це, український експорт впав приблизно на 30%, і існують ризики для посівної», – сказала Нуланд і додала, що завдяки фінансуванню, яке надав Конгрес минулого року та на нинішній рік, Державний департамент США «працює на всіх рівнях зі Всесвітньою продовольчою програмою, щоб пришвидшити постачання продовольства та добрив до країн, які зазвичай були б споживачами України».
Як повідомляє агентство Reuters, виробництво кукурудзи та пшениці в Україні в 2023 році впаде другий рік поспіль через вплив війни. Як сказав агентству очільник Української зернової асоціації (УГА) Микола Горбачов, фермери скорочують посіви зернових через обстріли, скорочення доступу до елеваторів та вивозу зернових. За прогнозами представника українських виробників, врожай кукурудзи та пшениці не перевищить 18 мільйонів і 16 мільйонів тонн відповідно, заявив Горбачов у кулуарах Паризької зернової конференції Argus Media.
За даними Міністерства аграрної політики за станом на початок 2023-го року, Україна експортувала майже 23,6 мільйона тонн зерна в сезоні 2022/23 років, у порівнянні з 33,5 мільйона тонн, експортованих на тому ж етапі попереднього сезону.
Завдяки розблокуванню українських портів після майже шестимісячної блокади, спричиненої російським вторгненням, Україні вдалося вивезти близько 8,6 млн тонн пшениці, 13,3 млн тонн кукурудзи і близько 1,7 млн тонн ячменю, повідомляє Reuters.
В статті використано матеріал Reuters
- Голос Америки
Немає жодних ознак припинення війни в Україні до річниці вторгнення - Білий дім
На 11-му місяці війни Росії проти України немає жодних ознак її припинення. Про це сьогодні під час брифінгу для преси сказав Джон Кірбі, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США.
Відповідаючи на питання, чи буде у графіку президента США якимось чином відображена “річниця війни”, Кірбі сказав: “Дуже ймовірно, що коли настане 24 лютого, Україна все ще боротиметься за своє життя та незалежність”. Посадовець наголосив, що Сполучені Штати і надалі будуть світовим лідером у підтримці України та продовжуватимуть заохочувати до цього міжнародну спільноту.
Щодо нових запитів з України стосовно озброєння, а саме винищувачів, Джон Кірбі додав: “Не дивно, що українці просять надати винищувачі, а саме F-16, це не новий запит... Вони очевидно хочуть мати стільки можливостей, скільки можливо. Скажу лише, що ми постійно обговорюємо, розмови з українцями відбуваються майже щодня - про їхні потреби".
Також посадовець наголосив, що США і надалі надаватимуть підтримку Україні, наскільки це тільки можливо. Як і раніше, будуть надаватися системи озброєння, а також фінансова допомога. "Робитимемо все можливе, щоб переконатися, що вони зможуть досягти успіху на полі бою, та, якщо і коли настане можливість перемовин, президент Зеленський міг мати сильну позицію за столом”.
- Голос Америки
Росія порушує "основоположні принципи" захисту прав дітей в Україні - ООН
Росія порушує "основоположні принципи" захисту прав дітей під час війни, видаючи українським дітям російські паспорти та віддаючи їх на усиновлення, заявив верховний комісар Управління ООН у справах біженців (УВКБ) Філіппо Гранді.
"В умовах війни не можна визначити, чи є у дітей сім'ї чи опікуни. І тому, поки це не буде з'ясовано, не можна надати їм інше громадянство або віддати на усиновлення їх іншою сім'єю. Це те, що відбувається в Росії, і цього не повинно бути", – цитує Гранді CNN, який нещодавно повернувся після шестиденного візиту з України.
У повідомленні УВКБ за результатами візиту до України йдеться, що ООН "разом з іншими міжнародними партнерами шукатиме подальшого доступу до них і виступатиме за рішення в їхніх інтересах, зокрема возз’єднання сім'ї". Гранді підкреслив, що в ситуації конфлікту надання громадянства та відкриття шляхів для офіційного усиновлення дітей порушує міжнародні норми та практику.
Через обмеження доступу у Росії Гранді сказав, що неможливо визначити кількість українських дітей, які отримали паспорти або передані на усиновлення: "Ми постійно шукаємо доступ, і доступ був досить рідкісним, спорадичним і не безперешкодним".
Після зустрічі з Гранді у середу президент України Володимир Зеленський, як повідомляє Офіс президента, порушив тему "масового злочинного вивезення державою-агресором українських дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" і закликав створити "спільно з ООН механізм припинення незаконної передачі українських дітей у російські сім'ї та повернення їх на Батьківщину".
Росія відкидає звинувачення у викраденні українських дітей.
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