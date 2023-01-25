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"Танкова коаліція": хто і скільки танків обіцяє Україні
Після того, як Німеччина оголосила про надання Україні танків «Леопард 2» і про дозвіл іншим країнам експортувати німецькі танки, низка країн оголосили про намір приєднатися до міжнародної "танкової коаліції".
Серед країн, які не виключають надсилання танків в Україну: Іспанія, Швеція, Португалія, Нідерланди, Польща, Фінляндія, Франція, Норвегія, Канада, Велика Британія та США.
США - 31
США надішлють Україні 31 танк М1 "Абрамс", що становитиме цілий танковий батальйон. Танки закуплять у рамках Ініціативи безпекової допомоги США Україні. На це піде кілька місяців, заявили в Білому домі у середу.
Цього ж дня президент США Джо Байден офіційно оголосив про "Абрамси" для України. "Йдеться про свободу, свободу для України, свободу усюди. Це той світ, де ми хочемо жити, і той світ, який ми хочемо залишити нашим дітям. Тож хай Господь захищає сміливих українських захисників", - сказав Байден.
У середу Байден обговорив підтримку України із президентом Франції Макроном, канцлером Німеччини Шольцом, італійською прем’єркою Джорджею Мелоні та главою британського уряду Ріші Сунаком.
Німеччина - 14
Як пише видання Reuters, Німеччина планує надіслати Україні роту танків, це близько 14 одиниць.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що їхні танки будуть готові до відправлення через три-чотири місяці, а тренування українців на цих танках почнеться вже незабаром.
«Ми маємо зробити більше, щоб захистити Україну. Ми також маємо зробити більше щодо танків. Але найважливіше питання – щоб ми це робили разом, і щоб не грали в гру звинувачень у Європі. Бо ми воюємо проти Росії, а не проти один одного», - заявила напередодні глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.
Велика Британія - 14
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час виступу перед парламентом країни 16 січня оголосив про рішення надати Україні 14 важких танків "Челленджер 2" в рамках масштабного пакету допомоги Україні.
Воллес у середу привітав рішення Німеччини розблокувати "Леопарди 2" для України: "Задоволений, що Німеччина приєднається до Великої Британії, Франції та Польщі у відправці танків в Україну. Настав час для Росії усвідомити, що міжнародна спільнота все рішучіше налаштована допомогти Україні протистояти їхньому варварському та незаконному вторгненню".
Польща - 14
Однією з перших країн про намір надіслати в Україні важкі танки була Польща. За даними видання Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23 січня польський уряд подав заявку на отримання дозволу для експорту 14 танків Leopard 2 до України.
«До кінця березня ми зможемо як озброїти, так і навчити українських солдатів», - заявив напередодні міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
Фінляндія - 14
Президент Фінляндії Саулі Ніїністе ще два тижні тому заявляв, що країна готова надати Україні танки, як тільки їх виробник, Німеччина, дозволить їх експорт. Тепер, після «зеленого світла» від офіційного Берліна, у Гельсінкі – розв'язані руки.
Уряд офіційно не повідомляє про кількість важких танків для України, але за даними українських ЗМІ, мова йде про 14 одиниць.
Португалія - 4
За даними португальського видання Correio da Manha, Португалія видасть із власних резервів для України 4 танки "Леопард 2". Видання додає, що Португалія має всього 37 танків Leopard 2, з яких 12 - готові до використання.
Іспанія - 53?
Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблс, за повідомленням Reuters, підтвердила, що уряд розглядає можливість надіслати в Україну танки «Леопард 2» та допомогти з тренуванням українських військових.
Іспанська газета El Mundo пише, що йдеться про 53 танки німецького виробництва. Всього Іспанія має 239 «леопардів 2», з них 219 – готові до використання.
Нідерланди - 18?
Прем'єр-міністр Нідерландів напередодні заявив, що його уряд може викупити в Німеччини танки, які наразі орендує, щоб передати їх Україні За даними ЗМІ, мова йде про 18 важких танків «Леопард 2».
Норвегія - 8?
Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам у середу в інтерв’ю громадському мовнику NRK заявив, що Норвегія надішле в Україну танки німецького виробництва в рамках коаліції західних країн, що постачають зброю.
Скільки саме танків, він відмовився повідомити. Видання Dagens Næringsliv пише, що уряд країни може поставити в Україну 8 танків.
Франція - ?
Представник уряду Франції, за даними Reuters, заявив, що Париж «не має табу» на відправлення в Україну французьких важких танків Leclerc, і Франція вивчає це питання.
Швеція - ?
Міністр оборони Швеції Пол Йонсен у середу вранці в інтерв’ю виданню Svenska Dagbladet не виключив можливість надсилання в Україні шведських танків Stridsvagn 122 – це модернізована для Швеції модель німецького виробництва «Леопард 2».
"Наразі не проводиться підготовка до безплатної передачі танків зі Швеції, але не відкидаємо, що це може статися на пізнішому етапі", - сказав Йонсен. Загалом у швецькому арсеналі є 120 танків Stridsvagn 122.
Канада - ?
Під питанням залишається Канада. Прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо у середу на питання про танки не підтвердив намір уряду постачати Києву свої «Леопарди».
«Ми продовжуватимемо бути з ними, щоб надавати Україні всю свою підтримку. Я не буду робити оголошень сьогодні, але можу сказати вам, що ми дуже, дуже уважно розглядаємо, що ще можемо зробити для підтримки України», - сказав прем'єр-міністр Канади.
Як вважають оглядачі, логістика може бути викликом для Канади у надсиланні танків. Загалом канадські збройні сиди мають у своєму арсеналі 112 «Леопардів 2» різних конфігурацій.
Україна і "танкова коаліція"
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оголосив у Twitter про створення «танкової коаліції» і закликав інші країни приєднатися до неї.
«Отож, танкова коаліція сформована. Усі, хто сумнівався, що таке може статися, тепер бачать: для України та партнерів неможливо – нічого не значить. Я закликаю всіх нових партнерів, які мають на озброєнні танки Leopard 2, приєднатися до коаліції та надати їх якомога більше. Вони вільні зараз", - написав Кулеба на своїй Твіттер-сторінці.
Тим часом російські державні ЗМІ вже розповідають про постачання важкого озброєння в Україну як доказ того, що Захід розгортає війну проти Росії.
Російське посольство в Берліні заявило, що Німеччина ухвалила «надзвичайно небезпечне рішення" і відмовилась від своєї "історичної відповідальності перед Росією", що випливає з нацистських злочинів у Другій світовій війні. У посольстві пригрозили, що постачання танків призведуть до "перманентної ескалації".
В статті використано матеріали Reuters
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- Голос Америки
В Іспанії арештували пенсіонера за підозрою у надсиланні вибухівки до посольств США та України
Іспанська поліція сьогодні, 25 січня, заарештувала 74-річного чоловіка, підозрюваного в надсиланні посилок з вибухівкою у листопаді та грудні минулого року до посольств України та США, а також до офісу міністра. Правоохоронні органи не коментують можливий російський слід, проте російських агентів підозрюють у керівництві ультраправою групою для розсилки бомб в Іспанії, - інформувало напередодні видання The New York Times.
Як повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Іспанії, чоловіка затримали у місті Міранда-де-Ебро, поліція обшукала його будинок. Підозрюваний – громадянин Іспанії пенсійного віку, він розбирається в техніці та дуже активний у соціальних мережах - повідомили в міністерстві. "Хоча припускають, що вибухові пристрої затриманий виготовив і відправив самостійно, поліція не виключає участі або впливу в подіях інших осіб", - йдеться у повідомленні.
Про можливий російський слід у цій справі іспанська поліція наразі відмовляється коментувати. Розглядають усі варіанти, сказав міністр внутрішніх справ, відповідаючи на таке питання.
Арештований жив у багатоквартирному будинку, де також мав гараж. Раніше чоловік працював у мерії міста Вікторія-Гастейс (до виходу на пенсію у 2013 році).
Загалом шість посилок з вибухівкою було надіслано з 24 листопада по 2 грудня. Окрім двох посольств і офісу прем’єр-міністра вони були адресовані також Міністерству оборони, базі ВПС і виробнику зброї. Більшість з них було знешкоджено, водночас у результаті вибуху одного з пакетів постраждав співробітник посольства України.
Разом з тим, згідно з публікацією видання The New York Times, російських агентів підозрюють у керівництві ультраправою групою для розсилки бомб в Іспанії. Неназване джерело видання з-поміж офіційних осіб США стверджує, що “очевидною метою акції було дати сигнал про те, що Росія та її ставленики можуть здійснити терористичні удари по всій Європі, включно з столицями держав-членів НАТО, які допомагають захищати Україну від вторгнення Росії”.
Як повідомляв раніше Голос Америки, "закривавлені пакунки" отримували й інші українські дипломатичні установи.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав події "кампанією терору та залякування посольств і консульств України".
Після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, Австрії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки. У пакунках знаходилися очі тварин. Самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах.
В статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
Не лише Abrams. Що, крім танків, США посилають в Україну?
Пентагон повідомив, яка зброя, крім танків Abrams надійде в рамках додаткової безпекової допомоги Україні, про яку оголосила у середу адміністрація Байдена.
Цей пакет «наголошує на постійній відданості США розбудові потенціалу Збройних Сил України зараз і в майбутньому», повідомляє Пентагон.
Міністерство оборони США повідомило про те, що нові можливості цього пакету включають:
• 31 танк «Абрамс» зі 120-мм снарядами та іншими боєприпасами;
• Вісім тактичних машин для відновлення обладнання;
• Допоміжні транспортні засоби та обладнання;
• Фінансування навчання, обслуговування та підтримка.
«Цей пакет USAI на суму 400 мільйонів доларів означає початок процесу укладання контрактів для надання додаткових можливостей Україні», – мовиться у повідомленні Пентагону.
Як пояснило Міністерство оборони, закупівля танків Abrams для України відбуватиметься через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI) для підтримки оборони України від російської агресії.
Це означає, що нова зброя не буде вилучена зі складів, а буде закуповуватися у виробників. Коли зброя надходила за президентськими повноваженнями (Presidential Drawdown Authority (PDA), вона могла доставлятися негайно, тобто, як наголошують в Пентагоні, «історично рекордними темпами». У випадку зі замовленнями виробникам, процес вироблення та доставки може тривати декілька місяців.
Як повідомляв «Голос Америки», окрім наданого Сполученими Штатами батальйону танків Abrams, танки надішлють і європейські партнери. Після рішення німецького уряду вранці у середу, що дозволило постачати танки німецького виробництва, європейський консорціум зобов’язався найближчим часом надати Україні два батальйони танків Leopard.
Загалом, за даними Пентагону Сполучені Штати виділили на безпекову допомогу Україні понад 27,8 мільярда доларів з початку правління адміністрації Байдена.
З 2014 року Сполучені Штати виділили для захисту України понад 29,9 мільярда доларів та понад 27,1 мільярда доларів «з початку неспровокованого та жорстокого вторгнення Росії 24 лютого 2022 року», мовиться у повідомленні Пентагону.
«Кінець російського панування в Європі». Політики та експерти коментують рішення Німеччини надати танки Україні
Західні політики, урядовці та експерти вітають рішення Німеччини про поставку в Україну важких танків Leopard 2 та дозвіл іншим країнам передавити ці танки німецького виробництва українській армії для захисту від російської агресії, яке у середу вранці ухвалив уряд країни.
Коментатори вважають, що Київ нарешті отримає військове посилення, необхідне для контрнаступу задля звільнення від Росії окупованих територій. За повідомленням телеканалу АВС News, який посилається на українського урядовця, після рішення Німеччини «відпустити леопардів», Україна очікує отримати близько 100 танків Leopard 2 з дванадцяти країн.
Москва засудила рішення про поставку танків як «безрозсудну провокацію».
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що німецькі танки, надані у партнерстві з іншими країнами НАТО, допоможуть Україні «відстояти себе як незалежну державу».
«Я щиро вітаю лідерство канцлера Німеччини в наданні танків Leopard 2 Україні в консультаціях з іншими членами НАТО та партнерами. У критичний момент російської війни вони можуть допомогти Україні захиститися, перемогти та відстояти себе як незалежну державу», – твітує генсек НАТО.
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у своєму твіті висловлює задоволення тим, що Німеччина приєдналася до Великої Британії, Франції та Польщі, які висловили бажання відправити танки в Україну.
«Настав час Росії усвідомити, що міжнародне співтовариство дедалі рішучіше налаштовано допомогти Україні протистояти варварському та незаконному вторгненню», – наголошує британський міністр оборони.
Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає, що рішення відправити більше зброї в Україну, включно з танками, є «історичним стрибком вперед».
«Течія змінюється. Україна повинна отримати зброю, щоб витіснити Росію назавжди, а не просто захищатися», – твітує голова уряду Естонії, яка у відношенні до своїх розмірів, надала Україні найбільше зброї.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба каже, що таким чином утворилася танкова коаліція, до якої він запрошує інші країни. У своєму твіті він наголошує, що для України та партнерів «немає нічого можливого».
«Я закликаю всіх нових партнерів, які мають на озброєнні танки Leopard 2, приєднатися до коаліції та надати їх якомога більше. Зараз вони вільні», – звертається до партнерів український міністр.
Співробітник Вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень, генерал у відставці австралійської армії, Мік Раян каже, що це можливість і для його країни зробити внесок.
«Наповніть один із великих LHD кораблів військово-морського флоту кількома Abrams, Bushmasters, ASLAV, M113, включно з запасними частинами та приладдям, і надішліть його до Європи. Ми могли б це зробити. Потрібна лише політична воля та відданість», – звертається генерал у відставці до свого уряду в Канберрі.
Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що надання західними державами основних бойових танків «допоможе Україні вести механізовану війну для перемоги над російськими військовими та звільнення території України».
Як зазначають фахівці ISW, зволікання Заходу з поставками не давало Україні скористатися перевагами, які створило зосередження російських сил у Бахмуті, для широкомасштабних контрнаступальних операцій. Аналітики нагадують слова головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, який казав у грудні 2022 року, що для контрнаступу українців Україні, крім іншої зброї, необхідно 300 основних бойових танків.
Колишній посол США у Росії Майкл Макфол закликає союзників не зупинятися на такнках і надати Україні ще і літаки та більше протиракетних систем.
«Дайте українцям танки, реактивні літаки та ATACMs», – твітує Макфол, який нині є дослідником Стенфордського університету США.
Експерт Атлантичної ради та головний редактор часопису National Interest Джейкоб Хейлбрунн каже, що рішення Німеччини має «символічне і практичне значення».
«Символічно, воно звільняє Німеччину від обмежень, у яких вона діяла після Другої світової війни. Практично – звільняє такі країни, як Польща та Фінляндія, щоб вони могли якнайшвидше перекинути танки німецького виробництва для допомоги українцям у майбутньому наступі цієї весни», – пише Джейкоб Хейлбрунн у статті для National Interest.
На його думку, символічність цього рішення іде ще далі – Захід вирішив, що час поступок Росії скінчився. Після довгих зволікань Заходу «жереб кинуто», каже Хейлбрунн.
«Путін був переконаний, що зможе пережити Західний альянс, але альянс переживе його. Будь-які вагання щодо протистояння Москві через її розбій в Україні відкинуто. Президент Джо Байден налаштований раз і назавжди придушити російські прагнення до панування в Європі», – вважає експерт.
Він переконаний, що російський президент не усвідомлював усіх наслідків своїх дій, коли вирішив напасти на україну майже рік тому.
«На Путіна чекає боротьба до кінця, яку він не зможе виграти. Зараз зрозуміло, що коли Путін вторгся в Україну, він підписав собі смертний вирок», – вважає американський коментатор.
- Голос Америки
"Хай горить полум'я свободи" - Байден повідомив, що США надішлють Україні 31 танк Abrams
Сполучені Штати надішлють Україні 31 танк M1 Abrams і вітають рішення Німеччини постачати Україні танки Leopard 2, повідомив у спеціальному зверненні президент США Джо Байден.
Американський глава держави заявив, що Abrams - найбільш передова військова техніка у світі, але також "ними неймовірно важко оперувати й ремонтувати їх". Тому Байден заявив, що Вашингтон передає Києву запчастини та обладнання для підтримки роботи цих танків на полі бою, а також розпочне навчання для українських військовиків "якомога швидше".
Президент США заявив, що у межах західної коаліції з підтримки України інші держави надішлють інші види військової техніки, і що президент РФ Володимир Путін очікував, що з часом підтримка з боку Заходу ослабне. "Він помилявся", - підкреслив Байден.
"Росія очікувала, що ми розійдемось [в думках], що ми не будемо єдині. Але ми цілковито, абсолютно об'єднані", - сказав Байден, розповівши про свої нинішні телефонні перемовини із президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем'єркою Італії Джорджею Мелоні та прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком щодо подальшої підтримки України у російській війні.
На запитання журналістів про те, чому таке рішення про відправлення до України танків ухвалене саме зараз, і чи не було це зумовлене тиском з боку Німеччини, Байден відповів: "Німеччина не змусила мене змінити думку, ми мали переконатись, що маємо спільну позицію".
"Йдеться про свободу, свободу для України, свободу усюди. Це той світ, де ми хочемо жити, і той світ, який ми хочемо залишити нашим дітям. Тож хай Господь захищає сміливих українських захисників і дозволить полум'ю свободи горіти й далі", - додав глава Білого дому, нагадавши, що під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона він пообіцяв підтримувати Київ "стільки, скільки потрібно".
Раніше "Голос Америки" повідомляв, що батальйон танків M1 Abrams для Києва закуплять у рамках Ініціативи безпекової допомоги США Україні. На це піде кілька місяців, заявили в Білому домі під час брифінгу для преси в середу.
Як повідомив представник Білого дому сьогодні, це рішення є "продовженням наших зусиль, щоб забезпечити Україну можливостями, які їм потрібні, щоб краще захищати себе, і це також відповідає тому довгостроковому зобов'язанню, яке ми маємо щодо оборонних потреб України".
У Росії вже відреагували на наміри США та Німеччини надіслати в Україну важкі танки. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що вважає провальним план постачання танків Abrams та Leopard в Україну через технологічні причини.
25 січня уряд Німеччини оголосив, що також дозволив іншим країнам передавати танки німецького виробництва на озброєння української армії для захисту від російської агресії.
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