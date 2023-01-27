Винищувачі після танків? Майбутнє підтримки України від США. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Що американські законодавці говорять про розвиток підтримки України у найближчому майбутньому. Надати Україні літаки та ракети далекого радіусу дії “АТАКАМС” закликав колишній міністр оборони США Марк Еспер. Заява президента Байдена у день вшанування пам'яті жертв Голокосту. Як у штаті Оклахома реагують на військові навчання українців на системах ППО Патріот. Українсько-польську драму "Щедрик" в ці дні презентують для американських глядачів.