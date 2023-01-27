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Час-Time

Винищувачі після танків? Майбутнє підтримки України від США. ЧАС-ТАЙМ

Винищувачі після танків? Майбутнє підтримки України від США. ЧАС-ТАЙМ
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Винищувачі після танків? Майбутнє підтримки України від США. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Що американські законодавці говорять про розвиток підтримки України у найближчому майбутньому. Надати Україні літаки та ракети далекого радіусу дії “АТАКАМС” закликав колишній міністр оборони США Марк Еспер. Заява президента Байдена у день вшанування пам'яті жертв Голокосту. Як у штаті Оклахома реагують на військові навчання українців на системах ППО Патріот. Українсько-польську драму "Щедрик" в ці дні презентують для американських глядачів. 

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