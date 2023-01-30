Північна Корея постачала ракети ПВК "Вагнер" - Столтенберг

Північна Корея поставляла озброєння для російських найманців ПВК "Вагнер" для війни в Україні, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Виступаючи у Сеулі, очільник Альянсу заявив, що безпека НАТО й безпека Південної Кореї як партнера "тісно пов'язані", а безпекові виклики - спільні.

"Загроза з боку Північної Кореї є однією з них. Північна Корея продовжує свою провокаційну та дестабілізуючу поведінку, включаючи безпрецедентні ракетні випробування за останній рік, а також продовження ядерної діяльності та риторики, - сказав Столтенберг. - Північна Корея також поставляла ракети і снаряди російській групі "Вагнера", далі розпалюючи загарбницьку війну Росії проти України".

У грудні Вашингтон і Лондон заявили, що російська приватна військова компанія "Вагнер", яка активно задіяна у війні в Україні, отримала партію зброї з Північної Кореї. Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі сказав 22 грудня, що згідно з американською інформацією той перший вантаж отриманий компанією "Вагнер" містив зокрема ракети.

Відповідаючи на запитання про те, коли війна Росії в Україні може закінчитись, генсек сказав: "Президент Путін може закінчити війну сьогодні. Але проблема полягає в тому, що ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін і правителі в Москві готуються до миру. [...] Що вони активно купують нову зброю, більше боєприпасів, нарощують власне виробництво, але також купують більше зброї в інших авторитарних державах, таких як Іран і Північна Корея. [...] Для всіх, хто вірить у демократію, в заснований на правилах міжнародний порядок, надзвичайно важливо, щоб президент Путін не виграв цю війну. Частково тому, що це буде трагедія для українців, але й небезпечно для всіх нас. Це зробить світ небезпечнішим. Тому що тоді повідомлення авторитарним лідерам, також у цій частині світу, також у Пекіні, буде таким, що застосування сили – це спосіб отримати те, що ви хочете".

Раніше Голос Америки повідомляв, що Столтенберг закликав Південну Корею збільшити військову підтримку України, посилаючись на досвід інших країн, які змінили свою політику ненадання зброї країнам у конфлікті після вторгнення Росії.

У статті використано матеріали Reuters