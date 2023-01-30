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Північна Корея постачала ракети ПВК "Вагнер" - Столтенберг
Північна Корея поставляла озброєння для російських найманців ПВК "Вагнер" для війни в Україні, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Виступаючи у Сеулі, очільник Альянсу заявив, що безпека НАТО й безпека Південної Кореї як партнера "тісно пов'язані", а безпекові виклики - спільні.
"Загроза з боку Північної Кореї є однією з них. Північна Корея продовжує свою провокаційну та дестабілізуючу поведінку, включаючи безпрецедентні ракетні випробування за останній рік, а також продовження ядерної діяльності та риторики, - сказав Столтенберг. - Північна Корея також поставляла ракети і снаряди російській групі "Вагнера", далі розпалюючи загарбницьку війну Росії проти України".
У грудні Вашингтон і Лондон заявили, що російська приватна військова компанія "Вагнер", яка активно задіяна у війні в Україні, отримала партію зброї з Північної Кореї. Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі сказав 22 грудня, що згідно з американською інформацією той перший вантаж отриманий компанією "Вагнер" містив зокрема ракети.
Відповідаючи на запитання про те, коли війна Росії в Україні може закінчитись, генсек сказав: "Президент Путін може закінчити війну сьогодні. Але проблема полягає в тому, що ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін і правителі в Москві готуються до миру. [...] Що вони активно купують нову зброю, більше боєприпасів, нарощують власне виробництво, але також купують більше зброї в інших авторитарних державах, таких як Іран і Північна Корея. [...] Для всіх, хто вірить у демократію, в заснований на правилах міжнародний порядок, надзвичайно важливо, щоб президент Путін не виграв цю війну. Частково тому, що це буде трагедія для українців, але й небезпечно для всіх нас. Це зробить світ небезпечнішим. Тому що тоді повідомлення авторитарним лідерам, також у цій частині світу, також у Пекіні, буде таким, що застосування сили – це спосіб отримати те, що ви хочете".
Раніше Голос Америки повідомляв, що Столтенберг закликав Південну Корею збільшити військову підтримку України, посилаючись на досвід інших країн, які змінили свою політику ненадання зброї країнам у конфлікті після вторгнення Росії.
У статті використано матеріали Reuters
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«Я закликаю Республіку Корея продовжувати й поглибити саме військову підтримку», – генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ. Відео
«Я закликаю Республіку Корея продовжувати й поглибити саме військову підтримку. Це рішення приймати вам, але я скажу, що кілька союзників по НАТО, політика яких полягала у відмові від експорту зброї в країни, що перебувають у конфлікті, зараз змінили цю політику», – генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ
Столтенберг закликав Південну Корею збільшити військову підтримку України
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Південну Корею збільшити військову підтримку України, посилаючись на досвід інших країн, які змінили свою політику ненадання зброї країнам у конфлікті після вторгнення Росії.
Столтенберг виступав у Сеулі під час поїздки, що спрямована на зміцнення зв'язків із західними союзниками в Азії на тлі війни Росії в Україні та зростання конкуренції з Китаєм.
Генсек подякував Південній Кореї за її нелетальну допомогу Україні, але закликав її зробити більше, додавши, що існує "термінова потреба" в боєприпасах: "Я закликаю Республіку Корея продовжувати і активізувати конкретне питання військової підтримки".
"Зрештою, це рішення приймати вам, але я скажу, що кілька союзників по НАТО, політика яких полягала у відмові від експорту зброї в країни, що перебувають у конфлікті, зараз змінили цю політику", - сказав він, посилаючись на Німеччину, Швецію та Норвегію.
"Якщо ми не хочемо, щоб автократія і тиранія перемогли, то їм (українцям) потрібна зброя, це реальність", – додав Столтенберг.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Південна Корея підписала угоди про постачання сотень танків, літаків та іншої зброї до Польщі. Але президент Юн Сук Йоль заявив, що закони Південної Кореї забороняють постачання зброї країнам, які перебувають у конфлікті.
Ймовірність конфлікту США з Китаєм через Тайвань дуже висока - конгресмен Маккол
Ймовірність конфлікту США із Китаєм через Тайвань "дуже висока", вважає новий голова Комітету з іноземних справ Палати представників Конгресу республіканець Майк Маккол.
Раніше генерал Військово-повітряних сил США Майк Мініган попередив у службовій записці, що в найближчі два роки можлива війна США з Китаєм. У записці, датованій 1 лютого, але опублікованій у п'ятницю, Мініган заявив: "Моя інтуїція підказує мені, що ми воюватимемо у 2025 році".
"Я сподіваюся, що він помиляється... Але я думаю, що він має рацію", – сказав Маккол в інтерв'ю каналу Fox.
У США і на Тайвані в 2024 році відбудуться президентські вибори, що потенційно створить можливість для Китаю вжити військові дії, пише Мініган.
Маккол сказав, що якщо Китаю не вдасться встановити контроль над Тайванем ненасильницьким шляхом, то вони будуть розглядати можливість військового вторгнення. "Ми маємо бути готовими до цього", - сказав він і звинуватив адміністрацію президента Джо Байдена у проектуванні слабкості після невдалого виведення військ з Афганістану, що може зробити війну з Китаєм більш імовірною.
"Ймовірність того, що може виникнути конфлікт з Китаєм (у зв'язку з) Тайванем та Індо-Тихоокеанським регіоном, дуже висока", - сказав Маккол.
Думка генерала не відображає думку Пентагону, але свідчить про стурбованість американських військових на вищому рівні з приводу можливої спроби Китаю встановити контроль над Тайванем. У суботу представник Пентагону заявив, що коментарі генерала "не відображають точку зору Міністерства (оборони) щодо Китаю".
Міністр оборони Ллойд Остін заявив на початку місяця, що він серйозно сумнівається, що активізація військової діяльності Китаю поблизу Тайванської протоки є ознакою неминучого вторгнення Пекіна на острів.
Польща може надати Україні винищувачі F-16 за погодження з НАТО – Моравецький
Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький припустив передачу Україні винищувачів F-16 – про це він заявив на пресконференції в Седльцях 30 січня, цитують польські медіа.
«Як це було кілька місяців тому в контексті МіГів, будь-які інші літаки будуть реалізовуватися і, можливо, передаватися в координації з країнами НАТО. Тут ми будемо діяти в повній координації», – сказав голова польського уряду.
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив цього ж дня, що робота над отримання винищувачів F-16 продовжується.
«Маємо позитивні сигнали від Польщі, яка готова передати нам їх у координації з НАТО», – прокоментував він.
У вересні в інтерв’ю Радіо Свобода колишній посол США в Україні (2003-2006), директор Євразійського центру «Атлантичної ради» (Atlantic Council) Джон Гербст припустив, що США врешті-решт постачатимуть свої власні вдосконалені літаки, такі як F-15 та F-16. Але щоб ухвалити це рішення, Вашингтону, ймовірно, знадобиться шість або вісім місяців.
25 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц після багатомісячних вагань погодив рішення надати ЗСУ танки Leopard 2 і дозволити іншим країнам постачати цей танк Україні. Проте Німеччина продовжує відмовлятися обговорювати надання Україні винищувачів.
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