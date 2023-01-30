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Час-Time

Джонсон розповів про погрози від Путіна – деталі, реакції. ЧАС-ТАЙМ

Джонсон розповів про погрози від Путіна – деталі, реакції. ЧАС-ТАЙМ
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Джонсон розповів про погрози від Путіна – деталі, реакції. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Українські танкісти прибули до Великої Британії для навчання на танках Челленджер-2. Борис Джонсон розповів, що Путін перед великим вторгненням в Україну натякав йому про можливість ракетного удару по Британії. Подробиці від кореспондента у Лондоні. Інтерв’ю з віце-президенткою Центру інформаційної стійкості Ніною Янковіч: про роль російської дезінформації у війні, та чому пропаганда Кремля більше не працює. «Чого я пішов на війну? Захищати сім’ю, дітей і Україну» - історія журналіста, який став мінометником. Університети Канади приймають українських студентів-біженців за спрощеною процедурою.

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