Джонсон розповів про погрози від Путіна – деталі, реакції. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Українські танкісти прибули до Великої Британії для навчання на танках Челленджер-2. Борис Джонсон розповів, що Путін перед великим вторгненням в Україну натякав йому про можливість ракетного удару по Британії. Подробиці від кореспондента у Лондоні. Інтерв’ю з віце-президенткою Центру інформаційної стійкості Ніною Янковіч: про роль російської дезінформації у війні, та чому пропаганда Кремля більше не працює. «Чого я пішов на війну? Захищати сім’ю, дітей і Україну» - історія журналіста, який став мінометником. Університети Канади приймають українських студентів-біженців за спрощеною процедурою.