Щоразу коли ми говорили, що нова зброя для Києва може призвести до ескалації, ми помилялись - Борис Джонсон у Вашингтоні

Західним союзникам потрібно якнайшвидше надати Києву всю необхідну зброю, щоб Україна змогла перемогти у російській війні вже цього року. Про це колишній премʼєр-міністр Великої Британії заявив під час візиту до США, де відвідав Український дім у Вашингтоні й провів сніданок і прес-конференцію із посолкою України Оксаною Маркаровою.

"Я тут, тому що я підтримую Україну з гордістю, а також щоб донести важливий меседж, що США відіграли провідну роль у допомозі нашим українським друзям, які захищають себе від жорстоких і непотрібних атак Путіна і російських збройних сил", - заявив Джонсон.

Він пояснив: "Я хочу донести у Вашингтоні, що немає жодної причини відкладати допомогу. Наші українські друзі мають отримати усе, що потрібно, щоб вигнати росіян з усієї території України якомога швидше. Щоб це сталося цього року – 2023. Це найкраще для України, Заходу та Росії. Закінчімо цю катастрофу якнайшвидше".

Говорячи про надання Україні досконалішої зброї, включно із винищувачами F-16, колишній британський прем'єр зауважив: "Щоразу коли ми говорили, що не маємо надавати певний тип зброї через ризик ескалації, досвід показав, що це була помилка (...). Ще зовсім недавно казали, що про танки не треба й думати, а зараз ми даємо танки. Отже, мій головний аргумент: продовжуймо обговорення. Але не відкладаймо. Це життєво важливо, щоб Україна отримала техніку, яка їй необхідна, якнайшвидше. Це гуманна річ для України й всього світу".

Відповідаючи на питання Голосу Америки щодо відповіді президента США Джозефа Байдена напередодні про те, що США не будуть надавати Україні винищувачі F-16, Джонсон відповів, що захоплюється тим, що робить адміністрація Байдена, яка витратила 23 мільярди доларів лише на військову допомогу Україні, і що він сподівається, що вона буде будувати на цих досягненнях.

"Я вважаю, що інвестиції, які Сполучені Штати зробили у вирішення цього конфлікту, є насправді розумною річчю в довгостроковій перспективі для всієї євроатлантичної зони. Зі стриманням російської агресії та відсічу російській агресії в Україні загальна економія в довгостроковій перспективі буде величезною", - сказав він.

Також він повторив свій заклик про те, що безпека України має бути гарантована таким же чином, як й для країн НАТО. За його словами, він змінив свою думку щодо членства України в Альянсі.

"Я раніше думав, що в основному нам потрібно знайти спосіб забезпечити безпеки України обладнанням, розвідкою, тренуваннями, щоб вони більше ніколи не могли бути атаковані. Але ви знаєте, тепер я думаю, що досить вже двозначностей. Ми десятиліттями намагалися не мати України в НАТО, що призвело до найгіршої війни в Європі за 80 років".