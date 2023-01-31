Борис Джонсон у Вашингтоні: західним союзникам потрібно якнайшвидше надати Києву всю необхідну зброю. Джонсон – за негайне прийняття України в НАТО: що кажуть лідери країн-членів Альянсу? Посолка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен: «Я дуже добре розумію, чому українці хочуть зброю швидше і більше» - інтерв’ю. Як комісія ООН вирішує, чи мали місце воєнні злочини в Україні – пояснює голова комісії Ерік Мьосе. Україна піднялась на кілька позицій в рейтингу сприйняття корупції від Transparency International, посівши 116-те місце із 180 країн.
Джонсон прокоментував «ні» від Байдена щодо F-16 для України. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. США перебувають в постійному контакті з Україною щодо потреб на полі бою і незабаром очікують оголосити більше військової допомоги. Так в адміністрації США відповіли на прохання Голосу Америки уточнити коментар президента Байдена щодо винищувачів F-16 для України.
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січень 24, 2023
Як в США реагують на відставки в уряді Зеленського. ЧАС-ТАЙМ
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