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Джонсон прокоментував «ні» від Байдена щодо F-16 для України. ЧАС-ТАЙМ

Джонсон прокоментував «ні» від Байдена щодо F-16 для України. ЧАС-ТАЙМ
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Джонсон прокоментував «ні» від Байдена щодо F-16 для України. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. США перебувають в постійному контакті з Україною щодо потреб на полі бою і незабаром очікують оголосити більше військової допомоги. Так в адміністрації США відповіли на прохання Голосу Америки уточнити коментар президента Байдена щодо винищувачів F-16 для України.

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