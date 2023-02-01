В Білом Домі прокоментували слова Байдена щодо F-16. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Сполучені Штати перебувають в постійному контакті з Україною щодо потреб на полі бою і незабаром очікують оголосити більше військової допомоги. Так в адміністрації США відповіли на прохання Голосу Америки уточнити коментар президента Байдена щодо винищувачів F-16 для Києва. Колишній британський прем'єр Борис Джонсон вважає, що західним союзникам потрібно якнайшвидше надати Києву всю необхідну зброю, щоб Україна змогла перемогти у війні вже цього року.
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