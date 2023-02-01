Петр Павел закликає збільшувати допомогу Україні і згодом прийняти в НАТО

Новообраний чеський президент Петр Павел заявив, що європейські країни зобов’язані допомагати українцям захищатися від російського нападу, а згодом задовольнити прагнення Україну вступити НАТО.

«Україна буде морально і практично готова» стати членом альянсу після закінчення війни, сказав Петр Павел в інтерв’ю британському телебаченню Бі-Бі-Сі, готуючись до інавгурації 9 березня.

Російська артилерія і ракети не руйнують наші міста. Але наше майбутнє може бути зруйноване, якщо ми не допомагатимемо Україні...

Президент у Чехії не керує поточними державними справами, але затверджує прем’єр-міністра, голову центрального банку і конституційного суду, а також може використовувати посаду для пропагування внутрішнього і зовнішньополітичного курсу країни.

Попередник Петра Павела - Мілош Земан був змушений визнати, що до лютневого вторгнення Росії в Україну 2022 року він помилявся, коли пропонував міжнародній спільноті визнати російську анексію Криму, критикував санкції проти Росії і заперечував агресивність Москви, стверджуючи, що на сході України відбувалася «громадянська війна».

«Напад на Україну був для багатьох людей в Росії і поза нею холодним душем, і я є одним з них», - зізнався Земан у червні 2022 року в інтерв’ю Радіо Свобода.

Чехія стала першою країною НАТО, яка надала Україні важку бронетехніку, передавши зі своїх арсеналів десятки оновлених танків Т-72 і бойові машини піхоти.

Петр Павел, генерал у відставці і колишній голова Військового комітету НАТО, заявив, що пишається діями чеського уряду і зауважив, що підтримку українців треба збільшувати.

«Російська артилерія і ракети не руйнують наші міста. Але наше майбутнє може бути зруйноване, якщо ми не допомагатимемо Україні, щоб успішно закінчити цей конфлікт», - сказав Павел.

Він підкреслив, що припинення війни в російських руках: «Для цього потрібно лише, щоб Путін вивів свої війська з України і війна закінчилася б».

Павел здобув перемогу у другому турі голосування у січні, перемігши колишнього прем’єр-міністра мільярдера Андрея Бабіша.

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