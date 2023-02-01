Що відомо про нову допомогу США Україні – деталі з Білого Дому. ЧАС-ТАЙМ

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Як американські законодавці реагують на відмову Байдена надавати винищувачі Україні принаймні зараз. Український тиждень на Капітолійському пагорбі - до Вашингтона приїхали українські військові та діти, які втратили батьків на війні. Інтерв’ю з латвійською міністеркою оборони - про те, яку допомогу Латвія надає Україні. Беньямін Нетаньяху готовий виступити посередником між Україною та Росією, якщо обидві сторони про це попросять - про це він заявив в інтерв'ю CNN. У штаті Колорадо безкоштовно встановили протез українському військовому , який втратив ногу в боях під Запоріжжям. У Ванкувері канадсько-українська організація разом з приватними забудовниками заселили сім’ї українських біженців у квартири з можливістю півроку безкоштовної оренди.