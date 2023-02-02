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Студія Вашингтон

На Капітолійському пагорбі - Український тиждень. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

На Капітолійському пагорбі - Український тиждень. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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На Капітолійському пагорбі - Український тиждень. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Американські конгресмени з обох партій ще раніше закликали адміністрацію Байдена не зволікати із поставками жодних озброєнь для України - в тому числі літаків-винищувачів. Детально про реакції на Капітолійському пагорбі та інші важливі події, що стосуються України. Цього тижня на Капітолійському пагорбі відбувається Український тиждень. Для того, щоб поспілкуватись із конгресменами та сенаторами до Вашингтона приїхали бачились українські військові та діти, які втратили батьків на війні.

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