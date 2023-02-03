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Студія Вашингтон

Сенатори коментують питання літаків для України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сенатори коментують питання літаків для України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Сенатори коментують питання літаків для України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. У Конгресі завжди будуть дискусії про те, яку саме зброю потрібно надати Києву, - вважає республіканський сенатор Кевін Креймер. А от сенатор-демократ Дік Дурбін переконаний: дебати про надання Україні літаків-винищувачів лише починаються. Українські військові зможуть оперувати системою Патріот вже незабаром. Мова іде про тижні - про це в коментарі Голосу Америки сказав аташе з питань оборони України в США Борис Кременецький.

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