Сенатори коментують питання літаків для України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. У Конгресі завжди будуть дискусії про те, яку саме зброю потрібно надати Києву, - вважає республіканський сенатор Кевін Креймер. А от сенатор-демократ Дік Дурбін переконаний: дебати про надання Україні літаків-винищувачів лише починаються. Українські військові зможуть оперувати системою Патріот вже незабаром. Мова іде про тижні - про це в коментарі Голосу Америки сказав аташе з питань оборони України в США Борис Кременецький.