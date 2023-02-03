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Час-Time

Ракети більшої дальності GLSDB у новому пакеті допомоги США. ЧАС-ТАЙМ

Ракети більшої дальності GLSDB у новому пакеті допомоги США. ЧАС-ТАЙМ
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Ракети більшої дальності GLSDB у новому пакеті допомоги США. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Важливо: Вашингтон оголосив про додаткову безпекову допомогу Україні на майже 2.2 мільярда доларів. Що нового? Джон Кірбі: Сполучені Штати не заперечуватимуть, якщо інші держави вирішать надати Україні літаки-винищувачі. Які країни могли б потенційно надати Україні F-16 та додаткову кількість винищувачів МІГ? Саміт Євросоюз-Україна – підсумки зустрічі лідерів ЄС у Києві. У Вашингтоні помолилися за перемогу України у війні на Українському молитовному сніданку.

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