Ракети більшої дальності GLSDB у новому пакеті допомоги США. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Важливо: Вашингтон оголосив про додаткову безпекову допомогу Україні на майже 2.2 мільярда доларів. Що нового? Джон Кірбі: Сполучені Штати не заперечуватимуть, якщо інші держави вирішать надати Україні літаки-винищувачі. Які країни могли б потенційно надати Україні F-16 та додаткову кількість винищувачів МІГ? Саміт Євросоюз-Україна – підсумки зустрічі лідерів ЄС у Києві. У Вашингтоні помолилися за перемогу України у війні на Українському молитовному сніданку.