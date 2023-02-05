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Як у США виготовляють артилерійські снаряди для України - репортаж NYT
Щодня у США виробляють понад 460 артилерійських снарядів, більшість з яких іде в Україну. Журналісти газети The New York Times отримали дозвіл від Пентагону відвідати заводи Міноборони США із виготовлення боєприпасів: у Скрентоні, штат Пенсильванія, виготовляють корпуси, а в Міддлтауні, штат Айова, - наповнюють їх вибуховою речовиною і пакують для відправлення.
Фабрика у Скрентоні почала виготовляти корпуси до боєприпасів іще у 1950-х роках під час Корейської війни. Там 10-метрові сталеві балки розрізають, нагрівають до понад 1000 градусів за Цельсієм і завдяки роботизованій техніці переплавляють на заготовку. "По 40 снарядів за один раз упаковують у лотки, які подають у довгу піч для чотиригодинного процесу термічної обробки, завдяки якому сталь розбивається на дрібні смертоносні шматки, коли снаряд вибухає", - йдеться у статті.
Після охолодження, токарського верстата й фарбування у Скрентоні снаряди відправляють до Айови, де "порожні болванки перетворюються на зброю". Там боєприпаси наповнюють вибуховою речовиною IMX-101 - знімати в одному з приміщень заборонено, адже будь-яка електроніка через її статичну електрику може спричинити детонацію вибухових речовин у повітрі.
Після того "рентгенівські промені виявляють будь-які порожнечі всередині снарядів, які можуть перешкоджати їхнім бойовим характеристикам. Це одна з останніх перевірок якості зброї".
Виготовлення цих снарядів на обох заводах забирає кілька тижнів, йдеться у репортажі.
Журналісти видання описують ретельний процес перевірок на багатьох етапах, після чого снаряди випробують. "Палети з 24 снарядів забирають краном і переміщуються в сусіднє приміщення, де на них чекають вагони на двох залізничних коліях. Частина снарядів буде відправлена в Юму, штат Аризона, де їх оснастять детонаторами та випробують на гаубицях. Якщо вони пройдуть тест, решта партії у десятки тисяч снарядів, виготовлених того місяця, будуть схвалені для використання та сертифіковані для бойових дій. Більшість поїде в Україну".
NYT пише, що Пентагон планує наростити виробництво на цих потужностях до 90 тисяч на місяць за два роки.
Нагадаємо, 3 лютого адміністрація президента Джо Байдена оголосила про додаткову безпекову допомогу Україні на загальну суму майже 2.2 мільярда доларів. Оголошений пакет включає критично важливі засоби протиповітряної оборони, броньовані машини піхоти та інше обладнання, включно з протитанковими ракетами Javelin, артилерійськими боєприпасами, звичайними ракетами та ракетами великої дальності для наданих раніше HIMARS.
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Папа Римський заявив про готовність зустрітися з Зеленським та Путіним
Папа Римський Франциск запевнив, що він готовий провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та російським лідером Володимиром Путіним, пише Rai News.
«Я відкритий для зустрічі з обома президентами – Україною та Росією», – заявив понтифік під час пресконференції.
Він також додав, що досі не відвідав Київ, оскільки зараз ще немає можливості приїхати до Москви. Але Папа зазначив, що просить про діалог.
Папа Римський Франциск 9 січня у щорічній промові перед акредитованими у Ватикані дипломатами заявив, що війни, подібні до війни в Україні, де цивільні території піддаються безладному знищенню, «є злочином проти Бога та людства».
Раніше у різдвяній промові 25 грудня папа Римський Франциск згадав про «українців, які переживають це Різдво в темряві, холоді, далеко від своїх домівок через знищення, спричинені десятьма місяцями війни».
США попередили Туреччину про неприпустимість обходу санкцій проти Росії
Сполучені Штати застерегли Туреччину від експорту до Росії хімікатів, мікрочіпів та інших продуктів, які можуть бути використані під час війни Москви в Україні, в обхід західних санкцій, повідомляє агентство Reuters.
Браян Нельсон, посадовець Міністерства фінансів США, який займається санкціями, зустрівся з турецькими посадовцями та приватним сектором в четвер і п’ятницю, щоб закликати до більшої співпраці в припиненні потоку таких товарів. Під час зустрічей в Анкарі та Стамбулі Нельсон та представники делегації підкреслили, що до Росії здійснюється експорт у десятки мільйонів доларів, що викликає занепокоєння, сказав чиновник на умовах анонімності.
«Немає нічого дивного в тому, що Росія активно прагне використовувати історичні економічні зв’язки, які вона має з Туреччиною», - сказав посадовець і додав, що питання в тому, якою буде відповідь Туреччини.
Анкара принципово виступає проти широких санкцій проти Росії, але каже, що Туреччина не буде їх обходити, закликаючи Захід надати будь-які докази порушення обмежень.
Посилаючись на дані російської митниці, агентство Reuters у грудні повідомило, що за сім місяців до 31 жовтня 2022 року до Росії надійшли комп’ютерні та інші електронні компоненти щонайменше на 2,6 мільярдів доларів. З них товари на суму 777 мільйонів доларів були виготовлені західними фірмами, чиї мікросхеми були знайдені в російських системах озброєння.
Поїздка Нельсона, заступника міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки, є останнім візитом високопосадовців США до Туреччини, які прагнуть посилити тиск на Анкару, щоб забезпечити дотримання обмежень США на Росію.
Під час переговорів з турецькими фірмами цього тижня Нельсон зазначив, що Росія може ухилятися від західного контролю для імпорту пластмас, гуми та напівпровідників, які містяться в експортованих товарах і використовуються військовими.
Браян Нельсон також відвідав Об’єднані Арабські Емірати та Оман, щоб підтвердити, що Вашингтон продовжуватиме застосування запроваджених ними санкцій, повідомило минулого тижня Міністерство фінансів США.
Україна застосовуватиме західну зброю лише для деокупації своїх земель - Резніков
Збройні Сили України не використовуватимуть зброю, надану Заходом, для ударів по території Росії - лише для деокупації українських земель, запевнив міністр оборони України Олексій Резніков.
"Ми заодно партнерам офіційно завжди стверджуємо, що ми беремо на себе зобов'язання не застосовувати зброю від іноземних партнерів по території Російської Федерації, тільки по їхніх підрозділах на тимчасово окупованих українських землях з метою деокупації наших земель", - заявив Резніков журналістам.
Посадовець також повідомив, що Київ готується до нового наступу Кремля уже в найближчі тижні: "Можливий наступ росіян ми все одно очікуємо в лютому. Це з точки зору символізму - це не логічно з точки зору військової, тому що вони не готові по ресурсах, але вони це роблять",
Резніков визнав, що до початку нового наступу РФ Україна ще не отримає усю нещодавно оголошену допомогу, однак українські сили готуються до оборони: "Не вся західна зброя встигне приїхати, але ми готові, у нас вже є створені ресурси і резерви, якими ми спроможні стабілізувати і тримати удар".
3 лютого адміністрація президента Джо Байдена оголосила про додаткову безпекову допомогу Україні на загальну суму майже 2.2 мільярда доларів, що вперше міститиме ракети великої дальності для наданих раніше систем HIMARS.
Раніше Голос Америки повідомляв, що перший з чотирьох танків Leopard 2, який Оттава вирішила передати Києву, вже вирушив з Канади. У січні США оголосили, що надішлють Україні 31 танк М1 Abrams, Німеччина планує надіслати 14 танків Leopard 2, також 14 важких танків Challenger 2 надійдуть від Великої Британії.
При цьому за оцінками західні танки не потраплять на фронт у найближчі місяці до початку російського наступу. Як українській службі Голосу Америки розповів аташе з питань оборони посольства України у США Борис Кременецький, постачання танків Leopard, Challenger та Abrams в Україну будуть залежати від термінів підготовки українських військових, а до операцій на фронті Leopard та Challenger найімовірніше будуть залучені вже до літа.
Водночас як вважають оглядачі, знання про надходження нових танків дасть українським командирам більше свободи у використанні своїх поточних запасів техніки та вони допоможуть українській армії модернізуватись у дальшій перспективі.
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
Клеверлі: надати українцям інструменти для завершення роботи - єдиний шлях до миру
Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі у своїй статті, опублікованій у виданні Times of Malta, написав, що найшвидшим та єдиним шляхом до миру є надання українцям інструментів, необхідних для завершення роботи.
Стаття вийшла напередодні візиту міністра у вівторок на Мальту, яка у лютому перебирає президентство у Раді безпеки ООН.
«Як і всі авторитарні правителі, Путін реагує лише на силу своїх опонентів. У грудні минулого року він відкинув мирний план із 10 пунктів Володимира Зеленського. Тому друзі Великої Британії та України роблять усе можливе, щоб принести Україні успіх на полі бою. І тому я радий, що Німеччина та США приєдналися до Великої Британії та відправили танки українцям. Дати українцям інструменти, необхідні для завершення роботи, - це найшвидший і навіть єдиний шлях до миру», - написав міністр.
Він зазначив, що не має бути сумнівів у тому, що неспровоковане та жорстоке вторгнення Росії в Україну рік тому є найбільшою загрозою безпеці Європи з 1945 року.
«Амбіції Володимира Путіна не закінчуються завоюванням і анексією України. Він хоче перевернути світову політику та знищити міжнародний порядок. І якщо йому це вдасться, він потягне всіх нас назад до епохи насильства та завоювань», - пише головний дипломат Великобританії.
Він зазначив, що дії Путіна є явним порушенням Статуту ООН та ані Мальта, ані Велика Британія ніколи не приймуть його вторгнення в Україну та його насильницьку анексію.
«Україна несе основний тягар дикості Путіна. Але весь світ платить непомірну ціну за обрану Путіним війну. Цунамі голоду загрожує найбіднішим країнам світу. Зростання цін на енергоносії знову штовхне мільйони людей у бідність по всьому світу», - пише Клеверлі.
Очікується, що війна в Україні буде домінувати в переговорах між Британією та Мальтою, повідомляє агентство Reuters.
Мальта надала Україні гуманітарну допомогу, включаючи ліки та генератори електроенергії. Невелика кількість українських військових також лікується в мальтійських госпіталях.
В матеріалі використані джерела Times of Malta та Reuters
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