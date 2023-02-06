США відправили до Туреччини допомогу після землетрусу, що забрав понад 2200 життів

Сполучені Штати висловлюють співчуття родинам загиблих і поранених внаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії, повідомив президент Джо Байден. Глава Білого дому додав, що "доручив своїй команді продовжувати уважно стежити за ситуацією у координації з Туреччиною та надавати будь-яку необхідну допомогу".

«Наша печаткова допомога Туреччині вже у дорозі, а гуманітарні організації в Сирії, які підтримують США, реагують на наслідки землетрусів по всій країні, - йдеться у заяві держсекретаря Ентоні Блінкена. - Ми сповнені рішучості зробити все можливе, щоб допомогти постраждалим від цих землетрусів у наступні дні, тижні та місяці».

У заяві Держдепу також йдеться, що США підтримуватимуть «тісний контакт» з «турецькими союзниками та нашими гуманітарними партнерами в найближчі дні, щоб визначити, що потрібно регіону».

This image contains sensitive content which some people may find offensive or disturbing. Click to reveal This image contains sensitive content which some people may find offensive or disturbing - Click to reveal Загиблі під уламками будинку внаслідок землетрусу, Іскендерун, Туреччина, 6 лютого 2023. Efekan Akyuz/Depo Photos/REUTERS

За останніми даними найпотужніший за майже століття землетрус на півдні Туреччини та на північному заході Сирії забрав життя понад 2200 людей і тисячі людей зазнали поранень. Перший поштовх магнітудою 7,8 балів стався перед сходом сонця, через кілька годин було відчутно повторні поштовхи у 7,7 балів.

«Нас трясло, як у колисці. Нас було дев'ятеро вдома. Двоє моїх синів досі під завалами, я чекаю на них», - розповіла постраждала з міста Діярбакир.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав це історичною катастрофою та найсильнішим землетрусом, який стався в Туреччині з 1939 року, але сказав, що влада робить усе можливе, аби врятувати якомога більше людей.

У Сирії влада повідомляє про 461 загиблих і 1326 поранених, а за словами представника ООН, на контрольованій повстанцями території на північному заході відомо про ще принаймні 255 жертв.

Про готовність терміново відправити до регіону пошуково-рятувальні команди оголосили майже півсотні країн світу.

«Готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків катастрофи», - написав у Twitter і президент України Володимир Зеленський. А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Київ готовий відрядити велику групу рятувальників до Туреччини й тісно співпрацює з турецькою стороною «для координації їхнього розгортання».

Як повідомляв раніше «Голос Америки», Велика Британія відправить 76 спеціалістів, чотирьох пошукових собак і рятувальне обладнання, які прибудуть до Туреччини вже ввечері, повідомило британське МЗС. Про готовність відправити рятувальників до Туреччини заявив німецький канцлер Олаф Шольц.

У статті використано матеріали Reuters