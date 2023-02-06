Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

США відправляють до Туреччини групи рятувальників. ЧАС-ТАЙМ

США відправляють до Туреччини групи рятувальників. ЧАС-ТАЙМ
Embed
США відправляють до Туреччини групи рятувальників. ЧАС-ТАЙМ

No media source currently available

0:00 0:29:59 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. Потужний землетрус у Туреччині і Сирії забрав життя понад 2700 людей, ще 11 тисяч отримали поранення. Вашингтон надсилає до Туреччини дві групи рятувальників для пошуку вцілілих і ліквідації наслідків. Як американські війська в Румунї тримають лінію оборони НАТО. У Раді Безпеки ООН провели спеціальне засідання, присвячене гуманітарній ситуації в Україні. Київський кінно-реабілітаційний центр запросив бійців з передової на сеанс іпотерапії. Військовий одяг, медичне обладнання, харчові набори: як волонтери з Оклахоми допомагають Україні. Історія українки Ірини Монастирної, яка зникла в Нью-Йорку майже 18 років тому.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG