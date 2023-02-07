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Студія Вашингтон

У Радбезі ООН провели спецзасідання щодо України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

У Радбезі ООН провели спецзасідання щодо України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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У Радбезі ООН провели спецзасідання щодо України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. У Раді Безпеки ООН провели спеціальне засідання, присвячене гуманітарній ситуації в Україні. Як заявила представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, "гуманітарні жахи неспровокованої війни Росії проти України продовжують спричиняти величезні людські страждання як в Україні, так і в усьому світі. Понад 17 мільйонів українців - наголосила вона - потребують гуманітарної допомоги".

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