У Радбезі ООН провели спецзасідання щодо України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. У Раді Безпеки ООН провели спеціальне засідання, присвячене гуманітарній ситуації в Україні. Як заявила представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, "гуманітарні жахи неспровокованої війни Росії проти України продовжують спричиняти величезні людські страждання як в Україні, так і в усьому світі. Понад 17 мільйонів українців - наголосила вона - потребують гуманітарної допомоги".
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