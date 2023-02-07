Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. "Спочатку безпілотники, потім F-16" - експерти про майбутню допомогу Україні

Брифінг Голосу Америки. "Спочатку безпілотники, потім F-16" - експерти про майбутню допомогу Україні
Embed
Брифінг Голосу Америки. "Спочатку безпілотники, потім F-16" - експерти про майбутню допомогу Україні

No media source currently available

0:00 0:29:58 0:00
Direct link

Брифінг Голосу Америки - наживо. Колишній посадовець Ради з нацбезпеки США Алекс Віндман вважає, що спочатку західні країни нададуть безпілотники, а потім будуть розглядати поставки винищувачів. Також у програмі говоримо про підтримку України з боку Німеччини - із експертом Сергієм Сумлінним. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG