Брифінг Голосу Америки. "Спочатку безпілотники, потім F-16" - експерти про майбутню допомогу Україні

Брифінг Голосу Америки - наживо. Колишній посадовець Ради з нацбезпеки США Алекс Віндман вважає, що спочатку західні країни нададуть безпілотники, а потім будуть розглядати поставки винищувачів. Також у програмі говоримо про підтримку України з боку Німеччини - із експертом Сергієм Сумлінним. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.