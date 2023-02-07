Брифінг Голосу Америки. "Спочатку безпілотники, потім F-16" - експерти про майбутню допомогу Україні
Брифінг Голосу Америки - наживо. Колишній посадовець Ради з нацбезпеки США Алекс Віндман вважає, що спочатку західні країни нададуть безпілотники, а потім будуть розглядати поставки винищувачів. Також у програмі говоримо про підтримку України з боку Німеччини - із експертом Сергієм Сумлінним. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
Випуски
-
лютий 06, 2023
Брифінг Голосу Америки. Українське мистецтво у часи війни.
-
лютий 03, 2023
Брифінг Голосу Америки. Саміт ЄС в Києві: основні результати
-
-
-
-