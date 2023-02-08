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Брифінг Голосу Америки

Промова Джо Байдена «Про стан держави» перед Конгресом США. Наживо

Промова Джо Байдена «Про стан держави» перед Конгресом США. Наживо
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Промова Джо Байдена «Про стан держави» перед Конгресом США. Наживо

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Президент США Джо Байден виступає з промовою «Про стан держави» перед Конгресом. Дивіться наживо з перекладом українською в ефірі спеціального випуску Голосу Америки. Також в ефірі: включення кореспондентки Голосу Америки з Конгресу США, трансляція відповіді Республіканської партії на промову, обговорення з аналітиками.Початок трансляції: 7 лютого о 20:30 за Вашингтоном / 8 лютого о 3:30 за Києвом. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся. #voasotu

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