Промова Джо Байдена «Про стан держави» перед Конгресом США. Наживо

Президент США Джо Байден виступає з промовою «Про стан держави» перед Конгресом. Дивіться наживо з перекладом українською в ефірі спеціального випуску Голосу Америки. Також в ефірі: включення кореспондентки Голосу Америки з Конгресу США, трансляція відповіді Республіканської партії на промову, обговорення з аналітиками.Початок трансляції: 7 лютого о 20:30 за Вашингтоном / 8 лютого о 3:30 за Києвом. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся. #voasotu