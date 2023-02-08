В Туреччині врятували двох українців. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні у Студії Вашингтон. Посольство України в Туреччині повідомляє, що з-під завалів будинку вдалося порятувати двох українців. Про це Українській службі Голосу Америки повідомив посол в Анкарі Василь Боднар. Загалом кількість жертв у Туреччині та Сирії вже перевищила 7 тисяч осіб. Як постраждалі регіони оговтуються від трагедії та як українці в Туреччині переживають лихо.