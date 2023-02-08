Зеленський у Британії "наперед" подякував "за потужні англійські літаки". Чи Україні нададуть винищувачі?

Президент України Володимир Зеленський у зверненні до британського парламенту заявив, що "наперед" дякує за літаки.

"Дякую за вашу підтримку. Залишаючи будівлю британського парламенту два роки тому я дякував вам за смачний англійський чай, - сказав Зеленський. - І сьогодні я залишатиму парламент, дякуючи всім вам наперед за потужні англійські літаки".

"Крила свободи"

"Я звертаюся до вас і світу: бойова авіація для України. Крила - для свободи", - сказав Зеленський під оплески британських законодавців.

в Україні сьогодні кожен пілот ВПС - король

Під час візиту до Лондона Зеленський також зустрівся із королем Чарльзом, й перед зустріччю зазначив, що британський монарх - кваліфікований військовий пілот. "Король - льотчик ВПС, - цитує Зеленського CBS, - а в Україні сьогодні кожен пілот ВПС - король".

У подарунок Чарльзу він привіз шолом ВПС України, на якому український льотчик написав фразу: "У нас є свобода. Дайте нам крила, щоб захистити її".

У день візиту українського президента до Лондона британський уряд оголосив про новий пакет допомоги включно з планом навчання українських пілотів винищувачів і морських піхотинців.

"Навчання дозволить пілотам у майбутньому керувати складними винищувачами стандартів НАТО. У межах цих довгострокових інвестицій Велика Британія співпрацюватиме з Україною та міжнародними союзниками для координації колективної підтримки для задоволення оборонних потреб України", - йдеться на сайті уряду.

"Довгострокове рішення"

Як повідомляє британська інформаційна агенція PA, прем'єр Ріші Сунак звернувся до міністра оборони Бена Воллеса із проханням дослідити, які літаки Велика Британія потенційно може надати Україні, заявили в уряді країни, але назвали це "довгостроковим рішенням".

Навчання дозволить пілотам у майбутньому керувати складними винищувачами стандартів НАТО

"Ми ще не прийняли рішення про те, чи відправляти британські винищувачі. Очевидно, що між іншими країнами триває дискусія щодо їхніх власних винищувачів, деякі з яких більше схожі на те, до чого звикли українські пілоти", - цитує слова речника прем'єр-міністра CNN із посиланням на PA.

Однак, як пише видання Financial Times, Захід має невеликий проміжок часу, щоб допомогти Україні до початку очікуваного нового наступу Росії навесні чи навіть у лютому. Попри це газета цитує радника міністра оборони України Юрія Сака, що рішення Британії "надсилає сильний сигнал" іншим союзникам України, що прийшов час перейти одну з останніх віх - "забезпечити Україну сучасними винищувачами".

Скорочена програма навчання

Як пише FT, Сполучене Королівство навчає своїх пілотів винищувачів на літаках Hawk 2 протягом шести місяців, однак цей термін може бути скорочений до трьох місяців для досвідчених українських пілотів.

Аналітики кажуть, що Велика Британія, ймовірно, навчатиме українських пілотів на тренажерах стандартним процедурам НАТО, відображенню інформації в кабіні, форматам програмування зброї та тактиці. "Ідея полягає в тому, що коли в якийсь момент Україна отримає винищувачі НАТО, перенавчання займатиме менше часу", - заявив FT Джастін Бронк з дослідницького центру Royal United Services Institute у Лондоні.

Навчитися керувати літаком - це відносно простий перехід

Бронка також цитує The Telegraph. За його словами, навчання не означають, "що Велика Британія незабаром поставить реактивні літаки" Києву.

При цьому Грег Беґвелл, колишній командир Королівських ВПС у відставці, підкреслив: "Навчитися керувати літаком - це відносно простий перехід, навчитися використовувати системи для досягнення максимального ефекту - це ключова частина, яку можна перенести на більшість сучасних типів".

Найновішому літаку в Україні більше 30 років

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в коментарі для CNN заявив, що Україні знадобляться десятки західних бойових літаків, щоб перемогти у війні проти Росії. "Ми можемо почати з кількох ескадрилій, кожна з яких складається з 12 реактивних літаків. Якщо у нас буде одна, дві або більше ескадрилій, це буде першим кроком для пілотів, щоб адаптуватися до цього переходу", - сказав Ігнат CNN.

У нас є штурмовики СУ-25, бомбардувальники Су-24 і винищувачі Міг-29 і Су-27

Ігнат зазначив, що найновішому бойовому літаку, який зараз є в Україні, більше 30 років. "У нас є штурмовики СУ-25, бомбардувальники Су-24 і винищувачі Міг-29 і Су-27. Вони навіть адаптовані для використання американських протирадіолокаційних ракет HARM, які щодня вражають системи ППО противника. Але ці ракети HARM не мають тієї функціональності та ефективності, якби вони були на американських літаках або інших літаках наших партнерів".

Ігнат зазначив, що Україна буде вітати будь-який тип західного бойового літака. За його словами, F-16 пройшов кілька етапів глибокої модернізації. Раніше він заявляв, що у Повітряних сил ЗСУ вже визначена група десятків пілотів, "які хоч завтра можуть виїхати і навчатися".