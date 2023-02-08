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Зеленський у Британії "наперед" подякував "за потужні англійські літаки". Чи Україні нададуть винищувачі?
Президент України Володимир Зеленський у зверненні до британського парламенту заявив, що "наперед" дякує за літаки.
"Дякую за вашу підтримку. Залишаючи будівлю британського парламенту два роки тому я дякував вам за смачний англійський чай, - сказав Зеленський. - І сьогодні я залишатиму парламент, дякуючи всім вам наперед за потужні англійські літаки".
"Крила свободи"
"Я звертаюся до вас і світу: бойова авіація для України. Крила - для свободи", - сказав Зеленський під оплески британських законодавців.
в Україні сьогодні кожен пілот ВПС - король
Під час візиту до Лондона Зеленський також зустрівся із королем Чарльзом, й перед зустріччю зазначив, що британський монарх - кваліфікований військовий пілот. "Король - льотчик ВПС, - цитує Зеленського CBS, - а в Україні сьогодні кожен пілот ВПС - король".
У подарунок Чарльзу він привіз шолом ВПС України, на якому український льотчик написав фразу: "У нас є свобода. Дайте нам крила, щоб захистити її".
У день візиту українського президента до Лондона британський уряд оголосив про новий пакет допомоги включно з планом навчання українських пілотів винищувачів і морських піхотинців.
"Навчання дозволить пілотам у майбутньому керувати складними винищувачами стандартів НАТО. У межах цих довгострокових інвестицій Велика Британія співпрацюватиме з Україною та міжнародними союзниками для координації колективної підтримки для задоволення оборонних потреб України", - йдеться на сайті уряду.
"Довгострокове рішення"
Як повідомляє британська інформаційна агенція PA, прем'єр Ріші Сунак звернувся до міністра оборони Бена Воллеса із проханням дослідити, які літаки Велика Британія потенційно може надати Україні, заявили в уряді країни, але назвали це "довгостроковим рішенням".
Навчання дозволить пілотам у майбутньому керувати складними винищувачами стандартів НАТО
"Ми ще не прийняли рішення про те, чи відправляти британські винищувачі. Очевидно, що між іншими країнами триває дискусія щодо їхніх власних винищувачів, деякі з яких більше схожі на те, до чого звикли українські пілоти", - цитує слова речника прем'єр-міністра CNN із посиланням на PA.
Однак, як пише видання Financial Times, Захід має невеликий проміжок часу, щоб допомогти Україні до початку очікуваного нового наступу Росії навесні чи навіть у лютому. Попри це газета цитує радника міністра оборони України Юрія Сака, що рішення Британії "надсилає сильний сигнал" іншим союзникам України, що прийшов час перейти одну з останніх віх - "забезпечити Україну сучасними винищувачами".
Скорочена програма навчання
Як пише FT, Сполучене Королівство навчає своїх пілотів винищувачів на літаках Hawk 2 протягом шести місяців, однак цей термін може бути скорочений до трьох місяців для досвідчених українських пілотів.
Аналітики кажуть, що Велика Британія, ймовірно, навчатиме українських пілотів на тренажерах стандартним процедурам НАТО, відображенню інформації в кабіні, форматам програмування зброї та тактиці. "Ідея полягає в тому, що коли в якийсь момент Україна отримає винищувачі НАТО, перенавчання займатиме менше часу", - заявив FT Джастін Бронк з дослідницького центру Royal United Services Institute у Лондоні.
Навчитися керувати літаком - це відносно простий перехід
Бронка також цитує The Telegraph. За його словами, навчання не означають, "що Велика Британія незабаром поставить реактивні літаки" Києву.
При цьому Грег Беґвелл, колишній командир Королівських ВПС у відставці, підкреслив: "Навчитися керувати літаком - це відносно простий перехід, навчитися використовувати системи для досягнення максимального ефекту - це ключова частина, яку можна перенести на більшість сучасних типів".
Найновішому літаку в Україні більше 30 років
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в коментарі для CNN заявив, що Україні знадобляться десятки західних бойових літаків, щоб перемогти у війні проти Росії. "Ми можемо почати з кількох ескадрилій, кожна з яких складається з 12 реактивних літаків. Якщо у нас буде одна, дві або більше ескадрилій, це буде першим кроком для пілотів, щоб адаптуватися до цього переходу", - сказав Ігнат CNN.
У нас є штурмовики СУ-25, бомбардувальники Су-24 і винищувачі Міг-29 і Су-27
Ігнат зазначив, що найновішому бойовому літаку, який зараз є в Україні, більше 30 років. "У нас є штурмовики СУ-25, бомбардувальники Су-24 і винищувачі Міг-29 і Су-27. Вони навіть адаптовані для використання американських протирадіолокаційних ракет HARM, які щодня вражають системи ППО противника. Але ці ракети HARM не мають тієї функціональності та ефективності, якби вони були на американських літаках або інших літаках наших партнерів".
Ігнат зазначив, що Україна буде вітати будь-який тип західного бойового літака. За його словами, F-16 пройшов кілька етапів глибокої модернізації. Раніше він заявляв, що у Повітряних сил ЗСУ вже визначена група десятків пілотів, "які хоч завтра можуть виїхати і навчатися".
Всі новини дня
Ріші Сунак: «Ми будемо підтримувати Україну, щоб забезпечити остаточну військову перемогу». Відео
«Сьогодні розпочато навчання українських морських піхотинців передовим можливостям. Тож Палата громад може бути впевненою, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну, щоб забезпечити остаточну військову перемогу на полі бою цього року», - заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.
- Голос Америки
Ріші Сунак зробив заяву про винищувачі для України
Можливість відправлення Україні винищувачів для захисту у війні проти РФ - не зняте з порядку денного, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час прес-конференції із президентом України Володимиром Зеленським.
"Першим кроком у забезпеченні передових літаків є наявність солдатів або авіаторів, які здатні їх використовувати. Це процес, який потребує деякого часу. Ми розпочали цей процес сьогодні, - сказав Сунак про оголошену раніше програму навчання українських пілотів у Британії. - Нічого не зняте з порядку денного, і наше лідерство в цьому питанні є тим, чим ми всі разом маємо пишатися".
Сунак також оголосив, що обіцяні раніше танки Challenger 2 прибудуть в Україну вже "наступного місяця" і заявив, що Україна "ніколи більше не повинна залишитися вразливою для нападу", а також закликав "озброїти Україну в короткостроковій перспективі, але зміцнити Україну в довгостроковій перспективі".
За його словами, Велика Британія погодилася розширити свою програму навчання, за якою за останні шість місяців було підготовлено 10 тисяч військовослужбовців, й пообіцяв, як пише CNN, "прискорити доставку нашого обладнання", щоб забезпечити досягнення України на лінії фронту в найближчі "дні і тижні, а не роки".
Президент Зеленський під час прес-конференції висловив вдячність за підтримку України: "Сьогодні зрозуміло, що ми маємо підтримку Великої Британії. Дякую всьому народу Великої Британії, дякую за ці 350 днів єдності". Також, говорячи про програму навчань для українських пілотів, він вкотре повторив заклик про надання Україні західних винищувачів і додав, що "чув від пана прем'єр-міністра про бажання надати винищувачі" Києву.
У російському посольстві в Лондоні вже заявили, що рішення Британії про надання Україні винищувачів матиме "військово-політичні наслідки" для всього світу.
Нині міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив у Twitter, що Київ продовжує говорити із західними партнерами про можливість надання бойових літаків: "Я говорив з міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра, щоб скоординувати наші міжнародні кроки, оскільки повномасштабне вторгнення Росії наближається до річної позначки. Я подякував за останнє рішення щодо танків. Я також піднімав питання про F-16. Ми продовжуємо наш діалог з Нідерландами та іншими щодо бойової авіації".
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в коментарі для CNN заявив, що Україні знадобляться десятки західних бойових літаків, щоб перемогти у війні проти Росії.
При цьому оглядачі кажуть, що Захід має невеликий проміжок часу, щоб допомогти Україні новою воєнною технікою до початку очікуваного нового наступу Росії навесні чи навіть у лютому. За деякими оцінками Кремль уже намагається відновити великий наступ в Україні від початку січня.
У статті використано матеріали Reuters.
Білий дім назвав "відвертою неправдою" допис блогера щодо вибуху на "Північному потоці"
ВАШИНГТОН, 8 лютого (Reuters) – Білий дім у середу заперечив допис у блозі американського журналіста-розслідувача, який стверджував, що Сполучені Штати стоять за вибухами газопроводів Nord Stream, назвавши його «відвертою неправдивою і цілковитою вигадкою».
Reuters не підтвердило звіт, опублікований американським журналістом-розслідувачем Сеймуром Гершем, у якому говориться, що напад було здійснено у вересні минулого року за вказівкою президента Джо Байдена.
«Це відверта неправдива і цілковита вигадка», — заявила Едрієн Вотсон, представниця Ради національної безпеки Білого дому. Про це також заявили представники ЦРУ та Державного департаменту.
Ці трубопроводи є багатомільярдними інфраструктурними проектами, призначеними для транспортування російського газу до Німеччини дном Балтійського моря.
Швеція та Данія, у чиїх виключних економічних зонах сталися вибухи, дійшли висновку, що трубопроводи підірвали навмисно, але не сказали, хто може нести відповідальність.
Сполучені Штати і НАТО назвали інцидент "актом саботажу". Москва звинуватила Захід у незрозумілих вибухах, які спричинили розриви. Жодна сторона не надала доказів.
У середу Міністерство закордонних справ Росії заявило, що у Сполучених Штатів є запитання щодо їхньої ролі у вибухах на трубопроводах.
Будівництво «Північного потоку-2» мало дозволити Росії подвоїти обсяг газу, який Росія могла б надсилати безпосередньо до Німеччини морським шляхом, Трубопровід було добудовано у вересні 2021 року, але так і не було введено в експлуатацію після того, як Берлін відклав сертифікацію за кілька днів до того, як Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну минулого лютого.
«Ми знаємо, що свобода переможе. Ми знаємо, що Росія програє», – Володимир Зеленський. Відео
«Я бачу у ваших очах, що ми думаємо так само, як і ви. Ми знаємо, що свобода переможе. Ми знаємо, що Росія програє. І ми дійсно знаємо, що ця перемога змінить світ, і це буде зміна, якої світ давно потребує», – президент України Володимир Зеленський
Перший батальйон танків Leopard 2 може бути в Україні в березні або квітні – Пісторіус
Західні партнери можуть доставити в Україну першу партію танків Leopard 2 упродовж перших трьох або чотирьох місяців 2023 року. Про це, як повідомляє агенція Reuters, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив 8 лютого у Варшаві.
«Ми могли б доставити принаймні один батальйон протягом перших чотирьох місяців цього року – можливо, навіть трьох місяців – і тоді нам потрібно діяти якомога швидше», – сказав Пісторіус, додавши, що такий батальйон складатиметься з 31 танка.
Раніше цього тижня західні партнери України оголосили, що надаватимуть не лише найсучасніші танки Leopard 2, а й попередню їхню версію, Leopard 1, її випуск розпочався в 1960-х роках і тривав до середини 1980-х.
Данія, Німеччина та Нідерланди нададуть кошти для відновлення щонайменше 100 старих танків Leopard 1, щоб передати їх Україні, йдеться у спільній заяві держав, оприлюдненій 7 лютого.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, перебуваючи з неоголошеним візитом у Києві, заявив, що до літа надійде від 20 до 25 танків, близько 80 – до кінця року і ще 100 – у 2024 році. Про такі наміри повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
Наразі невідомо, скільки зі 178 танків, про надання яких Україні заявила Німеччина, будуть зрештою передані, оскільки їх ще треба відремонтувати і переоснастити.
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