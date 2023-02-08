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Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. Зеленський у Лондоні: головні деталі

Брифінг Голосу Америки. Зеленський у Лондоні: головні деталі
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Брифінг Голосу Америки. Зеленський у Лондоні: головні деталі

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Володимир Зеленський прибув із неоголошеним візитом до Лондона. З ким він там бачився і про що говорив? Пояснює наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Також підсумовуємо промову Джо Байдена до Конгресу "Про стан держави". Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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