Брифінг Голосу Америки. Зеленський у Лондоні: головні деталі

Брифінг Голосу Америки - наживо. Володимир Зеленський прибув із неоголошеним візитом до Лондона. З ким він там бачився і про що говорив? Пояснює наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Також підсумовуємо промову Джо Байдена до Конгресу "Про стан держави". Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.