Перший батальйон танків Leopard 2 може бути в Україні в березні або квітні – Пісторіус

Західні партнери можуть доставити в Україну першу партію танків Leopard 2 упродовж перших трьох або чотирьох місяців 2023 року. Про це, як повідомляє агенція Reuters, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив 8 лютого у Варшаві.

«Ми могли б доставити принаймні один батальйон протягом перших чотирьох місяців цього року – можливо, навіть трьох місяців – і тоді нам потрібно діяти якомога швидше», – сказав Пісторіус, додавши, що такий батальйон складатиметься з 31 танка.

Раніше цього тижня західні партнери України оголосили, що надаватимуть не лише найсучасніші танки Leopard 2, а й попередню їхню версію, Leopard 1, її випуск розпочався в 1960-х роках і тривав до середини 1980-х.

Данія, Німеччина та Нідерланди нададуть кошти для відновлення щонайменше 100 старих танків Leopard 1, щоб передати їх Україні, йдеться у спільній заяві держав, оприлюдненій 7 лютого.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, перебуваючи з неоголошеним візитом у Києві, заявив, що до літа надійде від 20 до 25 танків, близько 80 – до кінця року і ще 100 – у 2024 році. Про такі наміри повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Наразі невідомо, скільки зі 178 танків, про надання яких Україні заявила Німеччина, будуть зрештою передані, оскільки їх ще треба відремонтувати і переоснастити.