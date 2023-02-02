Танки Leopard i Challenger будуть задіяні на фронті до літа - аташе України у США з питань оборони

Поставки танків Leopard, Challenger та Abrams в Україну будуть залежати від термінів підготовки українських військових, а до операцій на фронті Leopard та Challenger найімовірніше будуть залучені вже до літа. Про це українській службі Голосу Америки повідомив аташе з питань оборони посольства України у США Борис Кременецький.

Посадовець зазначив, що тренування українських військовиків на танках Leopard та Challenger, які мають надійти від Заходу першими, відбуватимуться в різних країнах та займуть певний час через складність техніки.

"Зараз створена "танкова коаліція" - низка країн, які готові нам надати танки, йдеться про Leopard, Велика Британія нам пообіцяла надати 14 танків Challenger, - це ті танки, які ми можемо отримати практично найближчим часом, але вони вимагатимуть певної підготовки екіпажу. Є ініціативи Великої Британії, Польщі та Німеччини щодо підготовки наших фахівців, тому це буде відбуватися в різних країнах. Але треба розуміти, що потрібно не лише підготувати екіпаж танка, треба навчити злагоджено діяти у складі підрозділів", - зазначив Кременецький.

Скільки саме триватимуть навчання аташе не уточнив, утім спрогнозував, що застосувати танки на полі бою українські військові зможуть уже навесні. "Я не думаю, що ми будемо чекати до літа. У нас немає часу чекати", - зазначив Кременецький.

Водночас американські танки Abrams, за словами аташе, надійдуть до України в останню чергу.

"Abrams - теж дуже складна техніка. Abrams нам надаються за програмою USAI (Ukraine Security Assistance Initiative), яка виділяє кошти на замовлення і виготовлення цих танків. Тобто це займе певний час, я думаю, що це буде довше, ніж отримання Leopard і Challenger. Я не готовий говорити про конкретні терміни", - зазначив Кременецький.

Тим часом в американському Інституті вивчення війни вважають, що саме від швидкості надання танків залежить можливість української армії проводити контрнаступальні операції. Експерт аналітичного центру Джордж Баррос у коментарі українській службі Голосу Америки заявив: "Українські посадовці дуже чітко сигналізували про намір провести контрнаступ взимку. І я вважаю, що небажання, відставання та затримки в наданні Україні танків фактично сприяли тому, що Україна не зробила це протягом зими. Тож що швидше Україна отримає танки, то швидше вона зможе розпочати процес звільнення своєї території".

Серед країн, які оголосили надсилання танків в Україну: Іспанія, Швеція, Португалія, Нідерланди, Польща, Фінляндія, Франція, Норвегія, Канада, Велика Британія та США. Зокрема США надішлють Україні 31 танк М1 Abrams, Німеччина планує надіслати 14 танків Leopard 2, також 14 важких танків Challenger 2 надійдуть від Великої Британії.