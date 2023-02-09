Брифінг Голосу Америки.Про що Зеленському вдалось домовитись у Європі?

Брифінг Голосу Америки - наживо. Володимир Зеленський вирушив до Європи, де зустрівся із лідерами країн ЄС. Говоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.