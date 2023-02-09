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Час-Time

Зеленський: "Шлях України до Європи є шляхом додому». ЧАС-ТАЙМ

Зеленський: "Шлях України до Європи є шляхом додому». ЧАС-ТАЙМ
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Зеленський: "Шлях України до Європи є шляхом додому». ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Президент України Володимир Зеленський виступив у Європейському парламенті і взяв участь у засіданні саміту керівників 27 держав ЄС. Як відрегували європейські лідери на заклики українського президента збільшити надання озброєння, і пришвидшити процес вступу України до ЄС – подробиці з Брюсселя. Як нові танки допоможуть Україні - екс-заступник помічника Генсека НАТО. Під постійним вогнем - так живе Часів Яр, місто за приблизно 15 км від Бахмута. Никифор Григоріїв: як сільський вчитель із Черкащини став депутатом Української народної республіки, а згодом очолив Українську редакцію Голосу Америки.

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