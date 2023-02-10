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Студія Вашингтон

Візит Зеленського до Європи – реакції, результати. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Візит Зеленського до Європи – реакції, результати. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Візит Зеленського до Європи – реакції, результати. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. "Шлях України до Європи є шляхом додому», – з таким посланням президент Володимир Зеленський виступив у четвер у Європарламенті. Депутати вітали українського президента оплесками стоячи, а потім вислухали його пояснення про те, чого Україні треба більше потужнішої зброї, щоб протистояти агресії Росії. У Брюсселі, куди український президент вирушив після Лондона і Парижа, він також взяв участь у саміті керівників ЄС.

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