Візит Зеленського до Європи – реакції, результати. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. "Шлях України до Європи є шляхом додому», – з таким посланням президент Володимир Зеленський виступив у четвер у Європарламенті. Депутати вітали українського президента оплесками стоячи, а потім вислухали його пояснення про те, чого Україні треба більше потужнішої зброї, щоб протистояти агресії Росії. У Брюсселі, куди український президент вирушив після Лондона і Парижа, він також взяв участь у саміті керівників ЄС.