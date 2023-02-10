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Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. США реагують на нові обстріли України

Брифінг Голосу Америки. США реагують на нові обстріли України
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Брифінг Голосу Америки. США реагують на нові обстріли України

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Брифінг Голосу Америки – наживо. Говоримо про реакцію в США на новий масовий обстріл України. Також розмовляємо з OSINT-аналітиком InformNapalm Антоном Павлушком. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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