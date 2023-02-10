Байден відвідає Польщу перед роковинами повномасштабної війни РФ в Україні

Президент США Джо Байден планує відвідати Польщу перед роковинами повномасштабного вторгнення Росії до України.

Про це під час брифінгу для преси оголосила речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр. Під час поїздки Байден планує виступити з промовою до роковин "російського жорстокого та неспровокованого вторгнення до України" Він говоритиме про те, "як Сполучені Штати консолідували підтримку для України, в той час, як українці захищають свободу та демократію, а також те, що ми продовжимо підтримувати народ України стільки, скільки потрібно", додала речниця.

Така поїздка, на думку оглядачів, може дати можливість Байдену особисто сприяти більшій єдності американсько-європейського альянсу, що надає військову, гуманітарну та фінансову допомогу Україні.

Байден наголосив на важливості цієї єдності, коли 25 січня оголосив, що США надішлють Україні 31 танк Abrams.

Як писав «Голос Америки», про те, що можливість візиту президента США Джо Байдена обговорювалася з американською стороною, повідомив минулого тижня голова Бюро міжнародної політики у канцелярії президента Польщі Марцин Пшидач після зустрічі у Вашингтоні з заступницею Держсекретаря США Венді Шерман та радником Білого дому з нацбезпеки Джейком Салліваном.

Польща є одним з найбільших донорів військової допомоги Україні, також ця країна прийняла мільйони українських біженців, в основному жінок і дітей, які покинули Україну після початку російського широкомасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.