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Візит Байдена до Польщі обговорили представники канцелярії президента Польщі та Держдепу США
Президент США Джо Байден може відвідати Польщу найближчим часом - про це повідомив голова Бюро міжнародної політики у канцелярії президента Польщі Марцин Пшидач після зустрічі у Вашингтоні з заступницею Держсекретаря США Венді Шерман та радником Білого дому з Нацбезпеки Джейком Салліваном.
“Як відомо від самого президента Байдена, президент Байден має намір приїхати до Польщі. Сьогоднішня розмова стосувалася саме цих планів на найближче майбутнє. Звичайно, подробиці такого візиту будуть повідомлені, коли буде визначена конкретна дата, але сьогоднішня розмова стала великим кроком вперед у питанні активізації зустрічей на найвищому політичному рівні між нашими президентами", – заявив Пшидач під час брифінгу з журналістами у Вашингтоні. Відео його брифінгу опублікувало Бюро міжнародної політики у канцелярії президента Польщі.
На запитання, чи є втома в американців від війни в Україні, Пшидач відповів, що «ні в Держдепартаменті, ні в Раді національної безпеки Білого дому не бачив такої втоми, навпаки». Він додав, що побачив "ідеї, активність і чуйність до наших [польських – ред.] ідей. Ми єдині й будемо працювати для збереження євроатлантичної єдності".
Водночас польські ЗМІ повідомляють, що президент Польщі Анджей Дуда у відповідь на питання про візит Байдена сказав, що “американська адміністрація, Білий дім несуть відповідальність за підтвердження такого візиту. … Президент [Байден] сказав, що він приїде в нашу частину Європи, тому ми очікуємо, що він обов’язково приїде, але детальну програму цього візиту оголосить американська сторона”.
У п’ятницю, 3 лютого, заступниця держсекретаря США Венді Шерман провела зустріч з радниками з питань національної безпеки Польщі – Марцином Пшидачем та Яцеком Сєвєрою.
“Продуктивна зустріч із радниками з питань національної безпеки Польщі Марцином Пшидачем та Яцеком Сєвєрою, щоб обговорити наше глибоке партнерство, лідерство Польщі у прийнятті українських біженців, нашу позицію проти агресії Росії та стратегічний діалог США та Польщі”, - написала у Твіттері Венді Шерман, заступниця Державного секретаря США.
Прес-служба Державного департаменту США повідомила, що сторони, серед іншого, “обговорили життєво важливу допомогу Україні та необхідність притягнення Росії до відповідальності за її жорстоку війну”.
Марцин Пшидач додав, що під час розмов з американськими посадовцями обговорювали також потенційні сценарії, як відповісти на потенційний наступ російських військ в Україні.
"Друга тема [обговорень] - це ситуація в самій Україні, можливі сценарії, які Володимир Путін найближчим часом може спробувати реалізувати, його очікуваний наступ. Яким чином відповісти на цей наступ, як мала б відповісти Україна, і як ми - сусідні країни-партнери - можемо їй допомогти", - розповів журналістам голова Бюро міжнародної політики у канцелярії президента Польщі та радник із нацбезпеки Марцин Пшидач.
Як повідомляв Голос Америки, окрему зустріч у Вашингтоні Марцин Пшидач, очільник Бюро міжнародної політики у канцелярії президента Польщі, та Яцек Сєвєра, голова Бюро національної безпеки Польщі, провели із Джейком Салліваном, радником Білого дому із національної безпеки США.
Про можливий візит президента Байдена у Польщу повідомляло раніше американське видання NBC News. Як писав Голос Америки, за даними цього ЗМІ, Білий дім розглядає кілька місць ймовірного візиту Байдена в Європу, включаючи Польщу. Таким чином в адміністрації вивчають способи, як Байден може відзначити річницю початку повномасштабної російської війни в Україні.
30 січня президент США підтвердив, що має намір відвідати Польщу, але ще не знає, коли саме.
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- Голос Америки
Байден: США "подбають" про китайську повітряну кулю
Президент Джо Байден заявив у суботу, що Сполучені Штати «збираються подбати» про китайську повітряну кулю, яка, пролітаючи над територією Сполучених Штатів, імовірно, мала шпигунську місію.
Як повідомляє агентство Reuters, по дорозі до Нью-Йорка, Байден відповів на запитання журналіста про те, чи є плани збити повітряну кулю, що летить над континентальною частиною США.
«Ми подбаємо про це», – сказав президент США.
Куля спостереження, яка летіла на великій висоті над територією США, що Вашингтон вважає "явним порушенням" суверенітету США.
У п’ятницю держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що у зв’язку з інцидентом він відклав свій візит до Китаю, який мав розпочатися протягом цих вихідних.
У телефонній розмові із колишнім міністром закордонних справ Китаю Ван Ї, якого нещодавно підвищили до посади високопоставленого чиновника із закордонних справ в комуністичній партії Китаю, Ентоні Блінкен назвав ситуацію з повітряною кулею "безвідповідальним вчинком і явним порушенням суверенітету США та міжнародного права, яке підірвало мету поїздки".
За даними Держдепу США, під час розмови держсекретар пояснив, що "зважаючи на цю проблему було б недоцільно відвідувати Пекін у цей час".
Як повідомив телеканал ABC News з посиланням на китайське інформаційне агентство "Сіньхуа", Ван Ї заявив, що Китай є відповідальною країною і завжди суворо дотримується міжнародного права, і обидві сторони повинні спілкуватися та уникати помилкових суджень.
У п'ятницю Китай визнав, що повітряна куля є китайською. У заяві Міністерства закордонних справ Китаю сказано, що це цивільний дирижабль, який використовувався для метеорологічних досліджень, що відхилився від свого маршруту через негоду.
Китай у своїй заяві також наголосив, що вони «не мали наміру порушити та ніколи не порушували територію чи повітряний простір будь-якої суверенної країни», і висловили жаль з приводу інциденту. У заяві зовнішньополітичного відомства КНР запевнили, що співпрацюватимуть зі США для розв'язання проблеми.
При цьому в заяві Пекін звинуватив «деяких політиків у США» у тому, що вони «скористалися» цією проблемою для дискредитації Китаю.
Представник Держдепартаменту сказав, що США залишаються при своїй думці, що куля використовувалася для спостереження.
Як повідомляє агентство Reuters, інцидент є ударом для тих, хто вважав, що візит держсекретаря Блінкена, про який в листопаді домовилися Байден і президент Китаю Сі Цзіньпін, міг би стати «запізнілою можливістю стабілізувати відносини, що стають все більш нестабільними». Останній візит держсекретаря США до Китаю відбувався у 2017 році.
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Міноборони Великої Британії повідомило, що українські танкісти дуже швидко засвоюють керування важкими танками “Челленджер 2”.
«Танкісти Збройних Сил України швидко освоюють керування могутнім Challenger 2 цього тижня. Велика Британія надає Україні танки Challenger 2, щоб допомогти їй захистити свою Батьківщину та повернути свою територію”, - написало у Твіттері Міністерство оборони Великої Британії й оприлюднило фотографії із тренувань українських екіпажів.
На сайті Кабінету міністрів Великої Британії повідомляють, що в суботу, 4 лютого, британський прем’єр Ріші Сунак провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським.
“Прем’єр-міністр сказав, що минулого тижня зустрічався з українськими військовими, що тренуються у Великій Британії, його надихнула їхня мужність та історії про їхніх близьких вдома”, - мовиться у повідомленні британського уряду.
"Його увага зосереджена на тому, щоб забезпечити якнайшвидше надходження оборонної військової техніки Великої Британії на лінію фронту", - йдеться у повідомленні Офісу глави британського уряду.
Президент України Володимир Зеленський під час розмови подякував прем’єр-міністру Сунаку за танки та за навчання українських військових.
«У розмові з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком подякував за старт тренувань українських екіпажів на «Челленджерах». Також говорили про подальше розширення спроможностей української армії, різнобічну підтримку України на коротку та довгу перспективу», - написав президент Зеленський у Телеграмі.
Як повідомляв Голос Америки, Україна сподівається, що українські військові зможуть застосувати західні танки на полі бою уже навесні. "Я не думаю, що ми будемо чекати до літа. У нас немає часу чекати", - заявив у коментарі Голосу Америки аташе з питань оборони посольства України у США Борис Кременецький.
Які країни могли б потенційно надати Україні F-16 та додаткову кількість винищувачів МІГ? Відео
Військові аналітики вважають, що винищувачі можуть зіграти вирішальну роль для того, щоб допомогти Україні відбити ймовірний наступ Росії. За словами аналітика з CEPA, ці літаки, якщо вони надійдуть від союзників, зможуть змінити ситуацію на полі бою в Україні.
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