Президент США Джо Байден відвідає Польщу. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Президент США Джо Байден відвідає Польщу перед роковинами повномасштабного вторгнення Росії в Україну, оголосили у Білому домі. Прозахідний уряд Молдови пішов у відставку. Які можуть бути наслідки? Судова реформа, воєнні злочини та репарації – інтервʼю з Головою Верховного Суду України. Як українські рятувальники допомагають у Туреччині, розповів речник ДСНС. Вже цієї неділі «СуперБоул» українські військові-гравці в американський футбол дивитимуться як з окопів на передовій, так і на стадіоні у США.