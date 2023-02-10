Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Президент США Джо Байден відвідає Польщу. ЧАС-ТАЙМ

Президент США Джо Байден відвідає Польщу. ЧАС-ТАЙМ
Embed
Президент США Джо Байден відвідає Польщу. ЧАС-ТАЙМ

No media source currently available

0:00 0:29:58 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. Президент США Джо Байден відвідає Польщу перед роковинами повномасштабного вторгнення Росії в Україну, оголосили у Білому домі. Прозахідний уряд Молдови пішов у відставку. Які можуть бути наслідки? Судова реформа, воєнні злочини та репарації – інтервʼю з Головою Верховного Суду України. Як українські рятувальники допомагають у Туреччині, розповів речник ДСНС. Вже цієї неділі «СуперБоул» українські військові-гравці в американський футбол дивитимуться як з окопів на передовій, так і на стадіоні у США.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG