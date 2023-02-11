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«Путін сам на суд не з’явиться, а Росія сама не заплатить». Інтервʼю з Головою Верховного суду України
Цього тижня у Брюсселі президент України Володимир Зеленський закликав європейців прискорити процес вступу України до ЄС. Судова реформа, кажуть аналітики, – один з ключових кроків, які має зробити України на шляху до євроінтеграції. І вже восени Брюссель офіційно оцінюватиме прогрес України.
Про хід цієї реформи, повернення судочинства на деокуповані території, розслідування воєнних злочинів і переслідування злочину агресії, а також можливість для України отримати репарації за завдану російською війною шкоду, Олексій Коваленко поговорив із головою Верховного Суду України Всеволодом Князєвим.
Олексій Коваленко, Голос Америки: Перед самітом Україна – ЄС депутати ЄС закликали працювати над переговорами про вступ України в ЄС. Серед вимог - багато реформ. Як ви можете оцінити хід судової реформи?
Всеволод Князєв, голова Верховного Суду: Дійсно, пункти номер один і два у вимогах Єврокомісії щодо вступу України до ЄС стосуються судової реформи. Я так розумію, що це найважливіші моменти, на які звернули увагу наші європейські партнери. Перше - реформа Конституційного Суду, яка на сьогоднішній день відбувається, бо прийнятий відповідний закон щодо конкурсного відбору до Конституційного Суду. Втім, цей закон був поки критично оцінений Венеційською комісією.
Друга вимога – реформа судової системи, створення Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Тут ми маємо вже прогрес. Ми завершуємо цей пункт вимог Єврокомісії шляхом формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, кандидати до якої зараз відбираються. Думаю, що у березні вони вже будуть призначені Вищою радою правосуддя і ми завершимо ту судову реформу, частину судової реформи, яку від нас очікують наші європейські партнери.
О.К.: Можемо спочатку поговорити про реформу Конституційного Суду і рішення Венеційської комісії? Ця реформа також була негативна сприйнята Брюсселем. В чому була головна проблема і що можна змінити?
В.К.: Той закон, який прийнятий і підписаний та набув чинності, передбачає участь трьох українських членів у дорадчій групі і трьох міжнародних членів. Але Венеційська комісія у своєму зміненому висновку закликала обрати чотирьох членів від міжнародних організацій, іноземних партнерів. Якщо ми знаходимось на шляху до євроінтеграції – маємо робити все вже зараз, щоб наші ключові органи відповідали європейським стандартам.
О.К.: Які ваші очікування від нового складу Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України?
В.К.: Формування нової Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України має стати ключовим елементом у нашому дуже важливому завданні всієї України – боротьбі з корупцією для формування сильної демократичної потужної держави. Без боротьби з корупцією, наявності сильних органів влади, в тому числі органів суддівського врядування, ці завдання виконати буде неможливо. Я абсолютно впевнений, що новий склад Вищої ради правосуддя зробить все можливе, щоб відновити довіру до судової влади.
О.К.: Влітку ви говорили, що сто судів змінили свою територіальну присутність з окупованих територій на територію України, контрольовану урядом України. Яка ця цифра зараз, яка ситуація із доступом до правосуддя на територіях, які зараз окуповані та територіях, які нещодавно були деокуповані?
Російський ворог виносив абсолютно все, викрадав все, що тільки міг, із приміщень всіх державних органів, в тому числі і судової влади. Те, що ворог не міг вкрасти – знищувалось
В.К.: Ми відновлюємо юрисдикцію судів на деокупованих територіях. На сьогоднішній день, вже понад 35 судів відновили територіальну юрисдикцію. Зараз відновлюємо територіальну юрисдикцію судів Херсонщини. Це непросте питання, бо продовжують постійні ракетні обстріли як Херсона, так і Херсонщини. Приміщення судів знищені. Приміщення Херсонського апеляційного суду повністю знищене. Інші приміщення частково пошкоджені, приміщення розграбовані, заміновані, немає нічого. Російський ворог виносив абсолютно все, викрадав все, що тільки міг, із приміщень всіх державних органів, в тому числі і судової влади. Те, що ворог не міг вкрасти – знищувалось.
Наразі немає жодної копійки фінансування в бюджеті на відновлення пошкоджених і зруйнованих судів, але я вдячний нашим суддям, які збирають власні кошти із своїх заощаджень на відновлення роботи судів. Бо розуміють, що відновлення роботи судової влади на певних територіях дуже важливе. Наші громадяни мають відчути, що влада повернулась на деокуповані, звільнені території.
О.К.: Зараз мільйони українців виявились вимушеними переселенцями. Через те, що їхні будинки були зруйновані, або була загроза їхньому життю. Багато із них опинилось за кордоном. Яка ситуація із доступом цих людей до дистанційного правосуддя?
В.К.: Ситуація така, що дійсно – без запровадження дистанційного правосуддя дуже важко сьогодні забезпечувати доступ громадян до правосуддя. На жаль, парламент гальмує прийняття відповідних змін в законодавство, які б дозволили дистанційному правосуддю повноцінно функціонувати. За умови відсутності дистанційного правосуддя це великий ризик для всіх працівників апарату постійно знаходитись в приміщенні суду і ризикувати тим, що вони можуть просто загинути внаслідок обстрілу.
О.К.: Який статус у суддів, які взяли в руки зброю та вирішили приєднатись до лав ЗСУ?
В.К.: Таких суддів у Верховному суді четверо – у всій судовій системі таких 20. Біля 200 працівників апарату зі зброєю в руках захищають нашу Батьківщину. Вони мають такий статус як всі інші наші військові. Вони продовжують захищати Батьківщину зі зброєю в руках. Звичайно, вони не розглядають справи. Вони знаходяться на фронті. Після закінчення бойових дій, після нашої перемоги, ці судді повернуться до наших судів і продовжать здійснювати правосуддя як судді.
О.К.: Генпрокурор України закликає до створення спеціального міжнародного трибуналу, бо українські суди не можуть розслідувати злочин агресії Росії. Яка ваша думка стосовно цього трибуналу?
В.К.: Щодо цього найвищого військового і політичного керівництва – своє слово має сказати як МКС, так і спеціальний трибунал, який має бути створений. Повністю підтримую ідею створення цього спеціального трибуналу. Міжнародна спільнота, всі країни світу мають сказати «ні» – ми створили механізм, який дозволить притягнути до відповідальності за злочин агресії лідерів тих країн, які сьогодні її вчинили і потенційно будуть вчиняти надалі. Сьогодні такого механізму немає. Утворення такого спеціального міжнародного трибуналу важливе не тільки для України, щоб в подальшому була превентивна мета. Бо одна з мети покарання – превентивна мета.
О.К.: Чи працюватимуть українські суди над цим питанням і яким буде процес репарацій – відшкодування Росією шкоди, скоєної в Україні?
Єдиний варіант – арештувати всі ці активи, які знаходяться за кордоном. Це великі активи як Путіна, так і тих олігархів, які допомагають йому вести агресивну війну і потім використовувати ці активи для погашення шкоди Україні.
В.К.: Сьогодні це питання обговорюється як всередині України, так і на зовнішньополітичному рівні. Є різні думки щодо механізму роботи, відшкодування збитків, завданих громадянам України. Виглядає так, що краще всіх в цьому напрямку просунулись дві країни – Канада і Сполучені Штати, які прийняли закони, що дозволяють звертати стягнення на активи Російської Федерації, російських олігархів і потім використовувати ці кошти для погашення шкоди, яка вчинена на території України. Маємо гарний приклад в Сполучених Штатах.
Путін сам на суд не з’явиться, маємо щось із цим зробити і Росія сама не заплатить. Єдиний варіант – арештувати всі ці активи, які знаходяться за кордоном. Це великі активи як Путіна, так і тих олігархів, які допомагають йому вести агресивну війну і потім використовувати ці активи для погашення шкоди Україні.
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Для чого Україна має перемогти? Нотатки з лекції Нобелівської лауреатки Олександри Матвійчук у Гарварді
Ще рік тому науковці та фахівці з питань сучасної України, що збиралися на найбільшу поза Україною наукову конференцію в Гарвардському Інституті українських досліджень, підбивали підсумки 30-ліття української незалежності і з тривогою вдивлялися у прийдешній рік, що приніс українцям війну і нові випробування. Але нині, напередодні роковин широкомасштабного російського вторгнення, науковці, політологи, українські урядовці та представники громадянського суспільства говорять не так про саму війну, як про те, як зміниться світ та сама Україна після своєї перемоги.
Темою цьогорічної конференції «Відбудова України. Відбудова світу», яка проводиться в рамках Програми дослідження сучасної України імені Дж. Темертея (TCUP), є майбутнє як повоєнної України, так і всього світу, який вже змінила і продовжує змінювати ця війна.
Поділитися своєю візією України та того, як українці можуть вплинути на світ, до Гарвардського університету запросили лауреатку Нобелівської премії 2022 року, правозахисницю, керівницю «Центру громадянських свобод» Олександру Матвійчук, яка була головним промовцем конференції. Її лекція мала в основі погляд на права людини як головну цінність цивілізації, до якої належить Україна.
«Відмова надати зброю Україні для захисту, є нічим іншим, як допомога Росії в окупації України»
Війна, яку Росія розпочала проти України, показала, що світ з усіма своїми інституціями та законами, за словами Матвійчук, виявився неспроможним зупинити агресію, яка стирає з лиця землі цілі міста, яка принесла на українську землю тортури, масові вбивства цивільного населення, депортації, фільтраційні табори та має на меті знищити українську ідентичність.
Щоб зберегти контроль над цими територіями, Росія свідомо винищує там активне населення
Пояснюючи міжнародній аудиторії, чому українці не можуть скласти зброю, вона каже, що відмова від боротьби не принесе мир, вона не подарує свободу і не дасть можливості жити без страху.
«Мир не настає, коли країна, на яку напали, складає зброю і перестає захищатися. Це – не мир. Це окупація», – каже українська правозахисниця.
Коли українці звільняють свої території, вони знаходять там масові поховання та тіла цивільних зі зв’язаними за спиною руками і слідами катувань, каже правозахисниця. При цьому українці прекрасно розуміють, що Росія свідомо організувала терор на окупованих територіях.
«Щоб зберегти контроль над цими територіями, Росія свідомо винищує там активне населення. Міські голови, громадські активісти, журналісти, волонтери, священники, митці та інші. В окупації у людей немає шансів захистити свободу, майно, життя та своїх найдорожчих», – каже Матвійчук, чия організація займається документуванням цих злочинів.
Тому, як наполягає Матвійчук, виправдовування деяких політиків, що вони не хочуть надавати Україні зброю, щоб не розпалювати конфлікт, є «не лише неправильними, вони є аморальними». Особливо, якщо взяти до уваги набагато більший потенціал та розміри противника, відмова надати зброю Україні для захисту, є нічим іншим, як допомога Росії в окупації України, вважає правозахисниця.
Вона каже, що досвід попередніх років показує, що для світу легко не помітити страждання людей в окупації, але не можна не помітити сміливу боротьбу за свободу.
Україна може зупинити ланцюг безкарності
У своїй промові Матвійчук навела приклад з колишньої Югославії, коли за фото, зробленим понад 30 років тому знайшли колишнього сербського солдата, який бив ногами жінку, що лежала в калюжі крові.
«Сучасні технології роблять реальністю те, про що люди не могли навіть мріяти 15 років тому», – каже Матвійчук. Але суди і міжнародна система правосуддя не розвиваються так само швидко, і в уяві людей застрягло поняття з часів Другої світової, що злочинців можна покарати лише після падіння режиму, який забезпечує їхню безкарність.
Але, на переконання Матвійчук, це не так. «Справедливість не має залежати від міцності авторитарного режиму», – каже вона і злочини проти людяності стосуються цілого світу, а безкарність таких злочинів веде до того, що вони повторюються в різних частинах світу. Тому, не може бути тривкого миру без забезпечення справедливості.
Встановлення спеціального трибуналу за злочин агресії для Росії може покласти край відчуттю безкарності, з яким російські солдати діють в Україні. Судити потрібно, за її словами, президента Росії Володимира Путіна, білоруського лідера Олександра Лукашенка, інших високопоставлених осіб, які ухвалювали рішення.
Але, як каже Матвійчук, недостатньо провести кілька показових судів над головними злочинцями, сучасні технології дозволяють розслідувати кожний окремий злочин, встановити справедливість щодо кожної окремої жертви.
Війна Росії з українцями – це війна Росії з демократією
За словами української правозахисниці, росіяни ведуть війну геноциду проти України, але знищення українців як нації – не єдина їхня ціль.
«Росія намагається довести, що демократія, права людини, верховенство права є фейковими цінностями, тому що вони нікого не можуть захистити під час війни. Росія намагається довести, що має значення лише сила», – каже Матвійчук.
І повоєнна міжнародна архітектура, де Росія входить до Ради Безпеки ООН як постійний член, і може блокувати намагання міжнародної спільноти її зупинити, грають на руку Росії, яка демонструє, що право є на боці сильного.
Якщо ця ситуація не зміниться найближчим часом, це матиме погані наслідки для всього світу, адже для того, щоб захиститися, країни зможуть покладатися не на закони і правила, а тільки на зброю – за рахунок витрат на освіту, охорону здоров’я, боротьбу зі зміною клімату, та інших потреб.
Але поки що у світі не зрозуміли, переконана Матвійчук, наскільки велику проблему створюють країни, які систематично знищують права людини, законність та демократію у себе в країні, а потім починають розносити свій досвід по світу.
Говорячи про відродження, правозахисниця вказує на те, що крім відновлення інфраструктури, житлових будинків та бізнесу, буде потрібно підтримати і громади, і громадські організації, і про те, як включити місцеві громади в ці плани, потрібно думати вже зараз.
«Відродження має включати реконструкцію демократії та зміцнення демократичних інститутів, які зазнали додаткових обмежень прав людини через вимоги безпеки та військовий стан», – зауважує правозахисниця.
Олександра Матвійчук говорить, що досвід України показує, як багато можуть зробити звичайні люди, коли обставини вимагають від них взяти на себе відповідальність не лише за себе і за своїх близьких, але і за свою державу.
«Ми боремося за те, що не має національних кордонів: мир, справедливість, відновлення, створення міжнародної системи, яка може захистити кожного, і можливість визначати власне майбутнє. Це завдання зрозуміле всім людям незалежно від їхнього громадянства, політичних поглядів, ідеології, соціального становища, віросповідання», – каже Матвійчук.
На її переконання, надто довго демократичний світ йшов на поступки диктатурі. Тому зараз він має підтримати Україну, яка «мужньо протистоїть російському імперіалізму». Як каже Матвійчук, світ потребує успіху України у її боротьбі за свободу, справедливість і демократію, бо «лише поширення свободи зробить наш світ безпечнішим».
Український "Супер Боул": бійці ЗСУ, які до війни в Україні грали та розвивали американський футбол, стали почесними гостями гри року
12 лютого на стадіоні містечка Глендайл, штат Аризона відбудеться одна з найбільш видовищних подій року для американців – фінальна гра за звання чемпіона Національної футбольної ліги США – так званий "Супер Боул". Це масштабне шоу за участю головних зірок США. Одна з найбільш популярних телевізійних подій для американців, а також для вболівальників цього спорту у світі.
В Україні до війни американський футбол активно розвивався. Юрій Гундич – президент Української Ліги американського футболу та молодший сержант Збройних сил України. Завдяки його зусиллям останні п’ять років ця заокеанська гра почала ставати все більш популярною в Україні. Проте після 24-го лютого всі ігри зупинилися, а багато гравців пішло добровольцями на фронт. За словами Гундича, близько 50-ти його побратимів по м’ячу зараз знаходяться на лінії зіткнення.
Роман Богуславський – гравець команди "Ужгородські лісоруби" та доброволець. Каже, практично усі його побратими по команді стали до лав ЗСУ. І цим він не здивований. "Хочеться вірити, що це через правильну атмосферу в команді. Коли 24-го лютого ми були військкоматі, я там зустрів майже всю свою команду", - згадує гравець.
Минулого року про те, що в Україні є американський футбол, а його гравці змінили спортивну форму на військову та зараз захищають свою землю дізналися у Національній футбольній лізі США.
Юрій та інші гравці почали записувати для них відеоролики про свою службу, які стали основою документального фільму. В кінці минулого року його показали американській аудиторії. Стрічка викликала резонанс, і представники Національної футбольної ліги США разом з ще одним вболівальником як американського футболу, так і України – колишнім губернатором штату Нью-Йорк Джорджем Патакі – вирішили привести хлопців на головну подію року.
Юрій каже, що до цього вже був в Америці чотири рази. Відвідував ігри бостонської команди "Патріоти". "Але, звичайно, потрапити на "Супер Боул" навіть для пересічного американця – це мрія, що вже казати про нас?" - додає він.
Роман також спочатку не повірив, що зможе побачити великий фінал на власні очі, адже хлопці – діючі військовослужбовці. "Ми, взагалі, перші військові, які офіційно виїхали з країни з початку великої війни. І коли Юра це озвучив, повірити в це було важко, але завдяки, зокрема і Юрію, перепони були подолані, і ми – тут", - розповідає спортсмен.
Колишній губернатор Нью-Йорка та його команда дуже допомогли чоловікам. У кінці минулого року Патакі привіз до України 800 м’ячів для американського футболу, після того як дізнався, що в цій країні є фанати цього спорту, які навіть створили власну лігу. Коли він побачив, скільки українців грали у американський футбол і скільки з них зараз ризикують своїм життям, захищаючи свободу, Патакі разом з Національною футбольною лігою США вирішили підвищити обізнаність американців про боротьбу України. "І що може бути кращим ніж "Супер Боул", який щороку є найпопулярнішою подією у світі? І я сподіваюся, що ці хлопці отримають визнання, яке вони заслуговують. І якщо під час "Супер Боулу", камера хоча би трохи буде сфокусована на них і буде пояснення про те, як українці жертвують собою – тоді усі наші зусилля варті того", - розповів Патакі в ексклюзивному коментарі "Голосу Америки".
Фонд Патакі – організував для українців насичену програму в Нью-Йорку, де розпочався їхній візит. Колишній губернатор особисто супроводжував бійців та показував Меморіал жертвам терактів 11 вересня.
За його словами, він хотів привести їх в це місце, бо коли відбулися жахи 11 вересня, американці пообіцяли ніколи не забувати героїв, які тут загинули, і трагедію, яка тут сталася. "Ми ніколи не повинні забувати героїв України, які втрачають своє життя, захищаючи свободу цієї країни і, власне, свободу світу. Ми ніколи не забудемо мужність, яку вони проявили", - додав він.
Роман дуже добре знає, що таке втрачати близьких. Його молодший брат, Данило, також гравець "Ужгородських лісорубів" та доброволець, загинув на херсонському напрямку, намагаючись врятувати життя побратима.
Роман розвіяв частину праху брата над звільненим Херсоном і носить на собі його військовий жетон. Каже нести спогади про брата – тепер його місія. Під час відвідування меморіалу він повісив жетон на одне з уцілілих під час теракту дерев. Ще одна його мрія, щоб жетон під час "Супер Боулу" повісили на кубок, і увесь світ побачив його.
"Я би хотів, щоб було таке вшанування. Воно розповість більше пересічному американському глядачу про те, що зараз відбувається в Україні, які жертви є у нас. Що звичайні хлопці, які вчора грали у футбол, наступного дня мали взяти до рук зброю. І багато хто з них загинув", - додає він.
Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету, який також допомагав з організацією візиту, каже - на заходах, які передують фіналу та самому шоу, хлопці будуть у центрі уваги.
У четвер вони були почесними гостями на щорічній церемонії вручення нагород Національної футбольної ліги США. Після трансляції відеозвернення президента України Володимира Зеленського, їхні імена оголосили зі сцени. Зал стоячи кілька хвилин вітав гравців та захисників України.
За словами генерального консула України в Нью-Йорку Олексія Голубова, така спортивна дипломатія допомагає доносити інформацію про війну та отримувати ще більше підтримку світу. "Важливо, що американський глядач, а також усі ті, хто буде слідкувати за подією, вони будуть бачити, що форму вдягають і захищають часто найвищою ціною такі самі люди, як вони - спортсмени улюбленої гри американців", - переконаний він.
Юрій Гундич, говорячи про те, які у нього особисті очікування щодо "Супер Боулу", зізнається: його мрія – це, щоб під час фіналу організатори оголосили хвилину мовчання і була можливість вшанувати пам'ять хлопців, які загинули. "Лише в нашому американському футболі вже було вбито семеро гравців. В цілому ж вже загинуло більше двохсот спортсменів. І моє велике бажання, щоб оголосили 30 секунд мовчання за всіма героями які загинули у російсько-українській війні", - додає він.
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