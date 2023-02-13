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США кажуть, що збили четвертий «об’єкт» за вісім днів і розслідують
Американські військові кажуть, що літак винищувач США в неділю 12 лютого збив нерозпізнаний літаючий об’єкт над озером Гурон на кордоні США з Канадою.
Є причина, чому ми називаємо їх об’єктами, а не кулями.Генерал Ґлен Вангерк.
Це вже четверте за вісім днів збиття підозрілих об'єктів над Північною Америкою, які викликають багато запитань, більшість яких ще не мають відповідей.
Агентство Associated Press цитує представників американських військових відомств про те, що принаймні частково причиною збільшення кількості таких інцидентів є підвищена увага до неба після того, як наприкінці січня у повітряному просторі США помітили, а згодом - 4 лютого збили біля узбережжя штату Південна Кароліна китайську повітряну кулю зі спостережним устаткуванням.
Китай визнав причетність до тієї кулі, стверджуючи, що вона несла цивільні наукові прилади й опинилася над Америкою випадково.
США опротестували китайські заяви, звинувативши Пекін у порушенні повітряного простору та шпигунстві, а держсекретар Ентоні Блінкен скасував планований візит до Пекіна.
Щодо трьох інших збитих об’єктів збитих поблизу Аляски, над Канадою і на канадсько-американському кордоні запитань набагато більше, зокрема, чи становили вони загрозу і навіть стосовно того, як вони трималися в небі?
Американський генерал Ґлен Вангерк, який очолює Командування північноамериканською аерокосмічною обороною, сказав пресі, що наразі не знають ні походження тих об’єктів, ні призначення, а також не відомо, яким чином вони рухалися.
«Є причина, чому ми називаємо їх об’єктами, а не кулями», - сказав генерал Вангерк, підкресливши, що над розслідуванням працюють фахівці розвідки і контррозвідки.
У відповідь на запитання, чи можна відкинути позаземне походження об’єктів, генерал сказав, що наразі «не відкидає нічого».
Лідер фракції Демократичної партії у Сенаті США Чак Шумер сказав американському телеканалу ABC, що американські служби активно працюють над пошуком і дослідженням уламків збитих об’єктів.
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Очікується, що Дорін Речан буде затверджений на посаді глави уряду Молдови
Очікується, що колишній міністр внутрішніх справ Молдови Дорін Речан буде затверджений парламентом на посаді нового прем’єр-міністра країни вже цього тижня після того, як 10 лютого прем’єрка Наталія Гаврилиця подала у відставку.
Президентка Молдови Мая Санду висунула кандидатуру Речана на цю посаду після того, як Гаврилиця пішла у відставку після півторарічного перебування на посаді. Речан є радником Санду з оборони та безпеки.
48-річний Речан, який обіймав посаду міністра внутрішніх справ з 2012 по 2015 рік, матиме 15 днів, щоб сформувати новий уряд, щоб представити його парламенту для винесення вотуму довіри. Правляча партія Молдови, Партія Дії та Солідарності, має 63% більшості місць у парламенті.
Віце-спікер парламенту Міхай Попшой сказав Голосу Америки, що керівництво Молдови хотіло б мати максимально плавний перехід, враховуючи безпекову ситуацію в регіоні.
Генеральний секретар ПАС Артур Мія заявив, що зміна уряду планувалася давно.
«Це спланований і контрольований перехід від одного проєвропейського уряду до іншого», — сказав Мія Голосу Америки. «Головними завданнями нового уряду є зміцнення сектору безпеки, відновлення економіки та підвищення стійкості перед обличчям жорстокої війни Росії проти України».
За його словами, нова команда на чолі з Речаном «продовжуватиме зосереджуватися на вступі до ЄС, необхідних реформах на національному рівні та збільшенні внеску нашої країни в регіональну безпеку».
Юліан Гроза, виконавчий директор молдовського Інституту європейської політики та реформ, сказав: «Минулого року було кілька дискусій не лише з громадськістю, а й у всьому політичному спектрі щодо необхідності відновлення влади уряду».
«Уряд Гаврилиці зробив величезну роботу з точки зору управління кризою, в яку вразила Молдова, економічною та енергетичною кризою і, звичайно, впливом російської війни проти України. Уряду вдалося розпочати деякі системні реформи», – сказав Гроза Голосу Америки. Однак він підкреслив, що зміни необхідні, і молдовське керівництво шукає слушний час, щоб продовжити заміну.
У п’ятницю президент Санду подякувала колишній прем’єр-міністерці Гаврилиці за її «величезну самопожертву та зусилля, спрямовані на керівництво країною в час такої кількості криз».
Російське вторгнення в Україну в лютому минулого року мало величезний вплив на Молдову. Гаврилиця зазначила, що ніхто не очікував, що її уряду "доведеться впоратися з такою кількістю криз, викликаних російською агресією в Україні".
«Я очолила уряд із мандатом на боротьбу з корупцією, розвиток і проєвропейськість», — сказав Гаврилиця. «Ми відразу зіткнулися з енергетичним шантажем, і ті, хто це зробив, сподівалися, що ми піддамося».
Депутат парламенту Молдови Євгеній Синкевич сказав Голосу Америки, що зміни в уряді Молдови в п’ятницю відображають потребу в нових оборонних заходах у країні.
«Ми повинні приділяти велику увагу безпеці в нашому уряді, що було одним із факторів, які спонукали нас змінити уряд», — сказав Синкевич, вказуючи на нещодавні коментарі міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова російському державному агенству новин ТАСС про те, що дії західних держав незабаром можуть перетворити Молдову на «наступну Україну».
Країна зосереджена на підтримці внутрішнього порядку, особливо в той час, коли Росія намагається дестабілізувати Молдову», – сказав Синкевич.
Він додав, що Росія «може дестабілізувати ситуацію зсередини. У них є багато російських агентів під прикриттям як представників різних, особливо проросійських політичних структур у Молдові, і вони зараз вкладають великі гроші на дестабілізацію зсередини».
Речан сказав своїм колегам, що на посаді прем’єр-міністра він буде зосереджений на запровадженні «порядку та дисципліни» в установах Молдови, вдихненні нового життя в економіку та забезпеченні миру та стабільності.
Відколи Росія вторглася в Україну, прозахідне керівництво Молдови працює над встановленням тісніших зв’язків із західними партнерами. У червні минулого року Молдова з населенням близько 2,6 мільйона осіб отримала статус кандидата в Європейський Союз в один день з Україною.
Здатність України захищатися особливо важлива для Молдови. «Поки Україна стоїть сильною, ми підтримуємо її, і ми хочемо заохотити інші країни допомагати Україні якомога більше», — сказав Євгеній Синкевич.
- Голос Америки
Іран кораблями завіз до Росії нові типи дронів далекого радіусу для війни в Україні - Guardian
Іран використовував човни у Каспійському морі та іранську державну авіакомпанію для контрабанди нових типів передових безпілотних літальних апаратів далекого радіусу дії до Росії для використання у війні проти України, повідомили газеті The Guardian джерела на Близькому Сході.
Після того, як російські офіцери здійснили спеціальний візит до Тегерана в листопаді, де їм продемонстрували повний спектр іранських технологій, ВМС Росії доставили щонайменше 18 іранських безпілотників. З них шість безпілотних літальних апаратів Mohajer-6 мають радіус дії близько 200 км і несуть по дві ракети під кожним крилом масою до 40 кілограмів, решта 12 - Shahed 191 і 129, зазначає видання.
На відміну від безпілотників-камікадзе Shahed 131 і 136, які Росія активно використовує для атак по цивільній інфраструктурі України, безпілотники високого польоту призначені для доставлення бомб і повернення на базу неушкодженими.
Guardian вказує, що це свідчить про зростання співпраці між Іраном і Росією, додаючи, що Тегеран також відправив техніків до Москви, щоб допомогти ввести безпілотники в експлуатацію.
Як пише видання, безпілотники були виготовлені на заводі в Ісфахані, який 28 січня зазнав атаки безпілотника, імовірно, ізраїльського. Представники США заявили, що вважають, що Ізраїль керувався власними проблемами національної безпеки, а не намагався втрутитися у війну в Україні. Цей удар, як вважається, завдав значної шкоди виробництву найсучасніших систем озброєнь Ірану, включаючи високоточні керовані ракети та безпілотники.
Нещодавно Голос Америки повідомляв, що Міністерство фінансів США наклало санкції на 8 високопосадовців іранської компанії, що виробляє безпілотники.
В матеріалі використані джерела The Guardian
- Голос Америки
Заклики деяких республіканців припинити підтримку США для України не відображають думки всього Конгресу - Майк Тернер
Заклики деяких республіканців припинити американську підтримку Україні у протистоянні російській війні - не відображають думки більшості законодавців. Про це конгресмен-республіканець Майк Тернер, який очолює комітет із розвідки у Палаті представників, заявив в інтерв'ю CNN.
Ведучий каналу попросив його прокоментувати нещодавній проект резолюції до Конгресу США "припинити військову та фінансову допомогу Україні й заклик до воюючих сторін досягнути мирної домовленості" з боку групи конгресменів від Республіканської партії.
Відповідаючи, законодавець згадав про відкликаний торік лист демократів у Конгресі до президента Джо Байдена про прямі переговори із Росією, щоб припинити війну в Україні, й зазначив, що те саме, що й ліві, роблять ультраправі республіканці.
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"На щастя, вони [республіканці-автори резолюції про зупинення допомоги Україні] не становлять більшості у Конгресі. Більшість у Конгресі розуміє, що це критично важливо. Ми боремось на передовій демократії, - сказав Тернер. - Той факт, що Зеленський як президент зміг об'єднати свою країну, щоб дати відсіч Росії, й ми могли надати їм зброю, - безпрецедентний. І що така країна змогла протистояти такій супердержаві як Росія. І вони роблять це із відданістю тому, щоб зберегти суверенітет своєї держави".
Він додав: "Жорстокості Росії - жахливі. Кожний, хто бачить, що робить Росія, вбиваючи невинних мирних жителів [України], знищуючи там інфраструктуру, має спонукати підтримати українців. І я дуже розчарований у тих, хто не бачить важливості цього".
Ще у вересні 2021 під час засідання комітету із розвідки у Палаті представників Конгресу Тернер заявляв про необхідність з боку адміністрації президента США Джо Байдена посилити військову та розвідувальну допомогу Україні.
Також нині в інтерв'ю телеканалу CBS конгресмен-республіканець Майкл Маккол, очільник комітету Конгресу із закордонних справ, також прокоментував резолюцію групи однопартійців щодо припинення підтримки України: "В обох партіях абсолютна більшість підтримує [допомогу Україні]. У нас є фракції лівих і правих, які не підтримують Україну, і це, ймовірно, продовжуватиметься. Я думаю, ми повинні пояснювати їм, куди ідуть гроші. Ви знаєте, зараз відбуваються чотири аудити щодо фінансування України. І ми повинні пояснити, чому Україна така важлива".
"Ви знаєте, те, що відбувається в Україні, впливає на Тайвань і голову [Компартії Китаю] Сі, що Китай у союзі з Росією, Іраном і Північною Кореєю проти свободи та демократії на Заході. І, знаєте, я думаю, що ми матимемо такі дебати, але я все одно відчуваю впевненість, що ми надамо їм [українцям - ред.] необхідну допомогу. Я хотів би побачити це швидше, щоб вони могли виграти цю [війну Росії] швидше", - додав законодавець.
Він також пояснив, що у деяких ультраправих республіканців складається враження, що США не можуть допомагати Україні й водночас розв'язувати внутрішньополітичні питання, як-то безпека на кордонах країни із Мексикою, однак Маккол підкреслив: "Ми можемо робити й те, й інше".
Нагадаємо, один із її співавторів проекту резолюції про зупинення допомоги Україні республіканець Метт Гетц неодноразово виступав із критикою допомоги Україні. Він та деякі інші співавтори проекту, як-то представниця штату Джорджія Марджорі Тейлор Грін, Томас Массі та Баррі Мур, торік у листопаді виступили з ініціативою посилити аудит коштів, що надаються на підтримку Україні з боку США.
Раніше сенатор-демократ Кріс Кунс заявив Голосу Америки про незмінну підтримку України з боку США. За його словами, дуже важливо показати, що Україну в її протидії майбутньому контрнаступу Росії підтримує весь альянс НАТО, включно з ключовими європейськими країнами, й він закликав постачати Києву різноманітні оборонні системи "якомога швидше". "Я думаю, що це дає сигнал Москві, що Захід продовжує рішуче підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією", – сказав сенатор.
А коментуючи закиди щодо того, що США довго вагалися, чи надавати Україні наступальну зброю, сенатор-демократ Боб Менендес зауважив, що йдеться про ухвалення оптимального рішення для перемоги України, і "ніхто не зробив для цього більше, ніж Сполучені Штати".
Більшість американців підтримують надання допомоги Україні. Згідно з опитуванням Чиказької ради глобальних справ, опублікованого в грудні 2022 року, 65% американців підтримують надання зброї, 66% - економічну допомогу, 73% висловились за те, щоб приймати біженців з України й 75% - за збільшення санкцій проти Росії.
Єнс Столтенберг не прагне продовжити свій термін на посаді Генсека НАТО – речниця
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг завершить свій термін повноважень, як і планувалося, у жовтні, заявила речниця Альянсу після того, як німецька газета Welt am Sonntag повідомила про можливе продовження його терміну.
«Мандат генерального секретаря Єнса Столтенберга продовжувався тричі, і він пропрацював загалом майже дев’ять років, – заявила речниця НАТО Оана Лунгеску, повідомляє Reuters. - Повноваження Генерального секретаря закінчується в жовтні цього року, і він не має наміру домагатися ще одного продовження свого мандату».
Раніше видання Welt am Sonntag повідомляло, що термін повноважень Столтенберга знову продовжать, оскільки Альянс прагне зберегти стабільність під час війни в Україні.
Столтенберг, колишній лідер Лейбористської партії Норвегії був прем’єр-міністром Норвегії з 2000 по 2001 рік і з 2005 по 2013 роки, а наступного року став головою НАТО. Він також був міністром фінансів і міністром енергетики.
В матеріалі використані джерела Reuters.
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