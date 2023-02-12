Іран кораблями завіз до Росії нові типи дронів далекого радіусу для війни в Україні - Guardian

Іран використовував човни у Каспійському морі та іранську державну авіакомпанію для контрабанди нових типів передових безпілотних літальних апаратів далекого радіусу дії до Росії для використання у війні проти України, повідомили газеті The Guardian джерела на Близькому Сході.

Після того, як російські офіцери здійснили спеціальний візит до Тегерана в листопаді, де їм продемонстрували повний спектр іранських технологій, ВМС Росії доставили щонайменше 18 іранських безпілотників. З них шість безпілотних літальних апаратів Mohajer-6 мають радіус дії близько 200 км і несуть по дві ракети під кожним крилом масою до 40 кілограмів, решта 12 - Shahed 191 і 129, зазначає видання.

На відміну від безпілотників-камікадзе Shahed 131 і 136, які Росія активно використовує для атак по цивільній інфраструктурі України, безпілотники високого польоту призначені для доставлення бомб і повернення на базу неушкодженими.

Guardian вказує, що це свідчить про зростання співпраці між Іраном і Росією, додаючи, що Тегеран також відправив техніків до Москви, щоб допомогти ввести безпілотники в експлуатацію.

Як пише видання, безпілотники були виготовлені на заводі в Ісфахані, який 28 січня зазнав атаки безпілотника, імовірно, ізраїльського. Представники США заявили, що вважають, що Ізраїль керувався власними проблемами національної безпеки, а не намагався втрутитися у війну в Україні. Цей удар, як вважається, завдав значної шкоди виробництву найсучасніших систем озброєнь Ірану, включаючи високоточні керовані ракети та безпілотники.

Нещодавно Голос Америки повідомляв, що Міністерство фінансів США наклало санкції на 8 високопосадовців іранської компанії, що виробляє безпілотники.

В матеріалі використані джерела The Guardian