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НАТО може збільшити вимоги до резервів, бо війна спустошує запаси боєприпасів
БРЮССЕЛЬ/ПАРИЖ, 13 лютого (Reuters) – НАТО, за очікуваннями, попросить своїх членів наростити запаси боєприпасів, які виснажила війна в Україні, щоб стабілізувати поставки зброї Києву та своїм військовим, після кризового режиму роботи протягом року.
Навіть до вторгнення Росії в Україну 24 лютого минулого року багато країн НАТО не виконали цільових показників Альянсу щодо запасів, оскільки офіційні особи вважали, що війни з масштабними артилерійськими битвами в минулому.
Але темпи поставок в Україну, де київські війська щодня випускають до 10 000 артилерійських снарядів, виснажили західні запаси та оголили прогалини в ефективності, швидкості каналів постачання.
"Якщо б Європа воювала з Росією, у деяких країн закінчилися б боєприпаси за кілька днів", - сказав Reuters європейський дипломат.
НАТО щойно завершило обстеження запасів боєприпасів, що залишилися, повідомив Reuters офіційний представник НАТО на умовах анонімності.
«Цілі НАТО (щодо боєприпасів), які ми поставили для кожного союзника, здебільшого не виконувались (до війни в Україні)», — сказав чиновник.
Зараз через конфлікт в Україні запаси ще зменшуються, що робить ймовірним підвищення цільових рівнів запасів боєприпасів для НАТО, повідомило джерело.
"Я буду вражений, якщо цілі не підвищаться", - сказав представник НАТО.
Дані про те, скільки патронів залишилося у запасах Заходу секретні. Показники НАТО щодо запасів для кожної країни-члена - серед найбільших секретів Альянсу.
Загалом НАТО ставить перед кожним союзником завдання надати певні можливості, які Альянс може використати у разі конфлікту.
Це може, наприклад, означати, що певний союзник може мати одну бронетанкову дивізію – приблизно від 10 000 до 30 000 військовослужбовців – повністю оснащену боєприпасами, здатну вести бої з певним рівнем інтенсивності протягом певного часу.
Враховуючи всі ці умови, країна повинна буде забезпечити певну кількість боєприпасів, танків, гаубиць і всього іншого, що може знадобитися для виконання вимог НАТО.
За даними джерела в обороні, лише Німеччині не вистачило 20 мільярдів євро (21 мільярд доларів) для досягнення мети НАТО перед вторгненням.
Міністерство оборони Німеччини не відразу відповіло на запит про підтвердження.
Офіційний представник НАТО сказав, що найбільше не вистачає боєприпасів, починаючи від 155-мм снарядів, які використовуються в гаубицях, до ракет HIMARS і боєприпасів для систем ППО, таких як IRIS-T, Patriot і Gepard, які активно використовуються українськими військами. .
Очікується, що рішення щодо цілей встановлять на саміті НАТО в Литві в середині липня.
ОБМЕЖЕНІ МОЖЛИВОСТІ
Війна також привернула увагу до браку промислових потужностей, необхідних для швидкого нарощування виробництва, після десятиліть скорочення державних замовлень.
Міністри оборони НАТО обговорять це питання в Брюсселі у вівторок і середу перед тим, як десятки західних лідерів зберуться на Мюнхенську конференцію з безпеки, напередодні першої річниці вторгнення Росії до України, яке Росія називає «спеціальною військовою операцією».
Сполучені Штати та Франція почали тиснути на оборонні компанії, щоб вони збільшили виробництво.
Вашингтон має на меті збільшити щомісячне виробництво артилерійських снарядів до 90 000 з 14 400 до війни, повідомила New York Times 24 січня.
За даними Державного департаменту та Пентагону, як найбільший військовий донор України, Сполучені Штати надали Києву зброю на суму близько 30 мільярдів доларів США з початку війни, включаючи понад один мільйон 155-мм патронів.
У липні минулого року президент Франції Еммануель Макрон наказав військовим підрядникам країни розробити стратегію «воєнної економіки», щоб прискорити виробництво всього: від боєприпасів до гаубиць.
Французькі офіційні особи відмовилися назвати конкретну цифру виробництва боєприпасів, але на 2023 рік Париж замовив боєприпаси на суму близько 2 мільярдів євро, з яких близько 1,1 мільярда євро буде поставлено цього року.
Сюди входить 10 000 155-мм снарядів від Nexter Systems, єдиного французького підрядника з боєприпасів великого калібру.
Військова економіка починає приносити плоди. За словами військових, час виробництва боєприпасів почав скорочуватися з дев’яти до трьох місяців.
Гаубиця «Цезар», яку раніше створювали два роки, тепер виготовляється за 18 місяців.
Співпраця між союзниками є ключовою. Угода між Францією та Австралією передбачає, що Канберра постачатиме порох, який не виробляється у Франції, щоб Nexter міг виробляти 155-мм снаряди.
Перші кілька тисяч будуть доставлені в Україну до кінця березня.
"Ми шукаємо разом з іншими країнами, щоб побачити, як ми можемо відтворити цю модель", - сказав французький чиновник.
ВІДСТАВАННЯ
Однак інші країни відстають.
Німеччина, де канцлер Олаф Шольц через кілька днів після вторгнення оголосив про створення спеціального фонду в розмірі 100 мільярдів євро для модернізації армії, досягла незначного прогресу в наповненні зброєю та боєприпасами, які терміново доставлені Києву.
"До кінця минулого року ми не отримували жодних значних замовлень", - сказав глава Асоціації промисловості безпеки та оборони Німеччини Ганс Крістоф Ацподіен.
«Незважаючи на 100 мільярдів євро спеціального фонду, міністерство оборони мало дефіцит протягом усього 2022 року. Грошей на закупівлю боєприпасів не вистачало ні в спеціальному фонді, ні в оборонному бюджеті», — він додав.
Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, голова комітету з питань оборони німецького парламенту та союзник правлячої коаліції Шольца, назвала цей рік «втраченим роком» і поскаржилася на відсутність передбачливості при перезамовленні обладнання.
Однак деякі німецькі виробники зброї готуються.
Rheinmetall (RHMG.DE), ймовірно, найвідоміша виробництвом 120-мм гармати для танка Leopard 2, заявила, що готова збільшити виробництво 155-мм артилерійських снарядів до 450 000–500 000 на рік із 60 000 до 70 000 у 2022 році.
Це зробить Rheinmetall найбільшим виробником цих боєприпасів, сказав генеральний директор Армін Паппергер. Він також веде переговори зі США». Компанія Lockheed Martin (LMT.N), яка виготовляє реактивні системи залпового вогню HIMARS, створить виробничу лінію в Німеччині.
Навіть у Великій Британії, яка є одним із головних постачальників України, серед опозиції зросла тривога після того, як у січні Лондон поставив Києву 30 великих артилерійських гармат AS90.
Джон Хілі, керівник головної опозиційної Лейбористської партії з питань оборони, сказав Reuters, що це одна третина всіх поставок Великобританії, але нічого не було зроблено для їх заміни.
Нам потрібна стратегія накопичення запасів, яка враховує вимогу продовжувати підтримувати Україну, а також вимогу поповнювати наші власні сили для майбутнього», – додав він.
Прес-секретар міністерства оборони сказав, що вживаються зусилля для швидкої заміни AS90.
НЕСТАЧА НАПІВПРОВІДНИКІВ
Зусиллям, спрямованим на збільшення оборонного виробництва, заважає кілька факторів, серед яких світовий дефіцит напівпровідників, деяких видів сировини та проблема пошуку достатньої кількості висококваліфікованих працівників.
Після холодної війни виробництво боєприпасів стало "досить кустарним", сказав представник НАТО. «У певному сенсі це стало на кшталт амазонського стилю, начебто своєчасно, без величезної глибини за цим. Це дуже дорого модернізувати».
У той же час керівники оборонного сектору неохоче інвестували в додаткові виробничі лінії, не маючи чітких замовлень, бажано на кілька років.
Офіційний представник НАТО сказав, що Альянс намагається вирішити такі проблеми, об’єднавши групи союзників для укладення багатонаціональних контрактів на кілька років, і що він очікує, що на зустрічі в Брюсселі буде підписано кілька таких контрактів.
Але попереду ще довгий шлях збільшення запасів.
"Я не думаю, що протягом наступного року рівень наших запасів значно зросте, - сказав представник НАТО. - Будь-які додаткові запаси, які ми матимемо, підуть в Україну».
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- Голос Америки
"Швидкість врятує життя" - Столтенберг заявив, що НАТО збільшить допомогу Україні
"Ми збільшимо і зробимо більш стійкою" допомогу Україні, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу для преси в понеділок. Він наголосив на необхідності пришвидшити надання Україні боєприпасів, палива та запчастин, на тлі нових можливих наступів Росії.
"Майже через рік після вторгнення, президент Путін не готується до миру. Він розпочинає нові наступи", - заявив Столтенберг.
"Швидкість врятує життя, - додав він. - Якщо Путін переможе в Україні, сигнал для нього та інших авторитарних режимів буде, що сила отримує винагороду. Це зробить світ більш небезпечним, а нас більш вразливими".
Посадовець наголосив на важливості організації логістики: "Ключові речі, як боєприпаси, паливо та запчастини мають прибути до України до того, як Росія перебере ініціативу та полі бою".
Брифінг було присвячено засіданню міністрів країн-членів НАТО, що відбудеться в Брюсселі 15 лютого. Перед цим, 14 лютого, в Брюсселі відбудеться засідання Міжнародної контактної групи з оборони України, де також візьме участь міністр оборони Україні Олексій Резніков.
Серед питань, які планують обговорити міністри оборони країн-членів Альянсу - захист НАТО, підтримка України, промислові потужності ВПК та посилення інфраструктури з захисту моря та космосу.
Посадовець відзначив зменшення запасів зброї у країн НАТО, через війну Росії в Україні і закликав пришвидшити виробництво.
"Теперішня швидкість того, як Україна витрачає боєприпаси в багато разів перевищує наш поточний рівень виробництва", - сказав він і додав, що час на очікування боєприпасів великого калібру зріс з 12 до 28 місяців, а замовлення розміщені сьогодні, будуть виконані лише через два з половиною роки.
Столтенберг підтвердив плани НАТО збільшити цілі запасів боєприпасів в країнах Альянсу.
- Голос Америки
Держдеп закликав американців негайно полишити Росію
Державний департамент США закликав американців, які перебувають в Росії негайно виїхати з країни, через ризик незаконного затримання. Відповідне звернення видане 12 лютого, розміщене на веб-сторінці Посольства США в Росії.
Також Посольство поновило заклик до американців не їхати до Росії, через "непередбачувані наслідки неспровокованого повномасштабного вторгнення до України російських військових сил, загрозу залякувань та виокремлення громадян США для затримання російськими силами безпеки, нерівномірне застосування місцевого законодавства, обмеження польотів до та з Росії, а також обмежену здатність Посольства допомогти громадянам США в Росії і загрозу тероризму".
Держдеп також попереджає, що в мобілізації громадян для вторгнення до України, Росія може відмовитись визнавати подвійне громадянство зі США і відмовити особам з подвійним громадянством у доступі до консульських послуг.
Серед інших складнощів перебування в Росії відомство називає обмеження свободи волевиявлення, обмежену можливість використовувати платіжні картки США, обмеження комерційних авіаперельотів, а також зменшення рейтингу безпеки перельотів в Росії, через невиконання міжнародних стандартів безпеки перельотів ІКАО, тощо.
Наразі в ув'язненні в Росії перебуває американець Пол Вілан, колишній консультант з морської піхоти та корпоративної безпеки. Сам Вілан і уряд США заперечують звинувачення у шпигунстві, які висунула проти нього Росія. Офіційні особи у Білому домі та Державному департаменті кажуть, що вони співпрацюють з Росією, щоб забезпечити його свободу.
Раніше цього року Росія звільнила ветерана американських ВМС Тейлора Дадлі, якого майже рік утримували в Калінінграді, російському анклаві між Литвою і Польщею. Наприкінці 2022 року Росія звільнила Брітні Ґрайнер. Одну з найкращих баскетболісток Америки обміняли на російського торговця зброєю Віктора Бута, який вже понад 10 років перебував за ґратами у США за звинуваченням у тероризмі.
США кажуть, що збили четвертий «об’єкт» за вісім днів і розслідують
Американські військові кажуть, що літак винищувач США в неділю 12 лютого збив нерозпізнаний літаючий об’єкт над озером Гурон на кордоні США з Канадою.
Є причина, чому ми називаємо їх об’єктами, а не кулями.Генерал Ґлен Вангерк.
Це вже четверте за вісім днів збиття підозрілих об'єктів над Північною Америкою, які викликають багато запитань, більшість яких ще не мають відповідей.
Агентство Associated Press цитує представників американських військових відомств про те, що принаймні частково причиною збільшення кількості таких інцидентів є підвищена увага до неба після того, як наприкінці січня у повітряному просторі США помітили, а згодом - 4 лютого збили біля узбережжя штату Південна Кароліна китайську повітряну кулю зі спостережним устаткуванням.
Китай визнав причетність до тієї кулі, стверджуючи, що вона несла цивільні наукові прилади й опинилася над Америкою випадково.
США опротестували китайські заяви, звинувативши Пекін у порушенні повітряного простору та шпигунстві, а держсекретар Ентоні Блінкен скасував планований візит до Пекіна.
Щодо трьох інших збитих об’єктів збитих поблизу Аляски, над Канадою і на канадсько-американському кордоні запитань набагато більше, зокрема, чи становили вони загрозу і навіть стосовно того, як вони трималися в небі?
Американський генерал Ґлен Вангерк, який очолює Командування північноамериканською аерокосмічною обороною, сказав пресі, що наразі не знають ні походження тих об’єктів, ні призначення, а також не відомо, яким чином вони рухалися.
«Є причина, чому ми називаємо їх об’єктами, а не кулями», - сказав генерал Вангерк, підкресливши, що над розслідуванням працюють фахівці розвідки і контррозвідки.
У відповідь на запитання, чи можна відкинути позаземне походження об’єктів, генерал сказав, що наразі «не відкидає нічого».
Лідер фракції Демократичної партії у Сенаті США Чак Шумер сказав американському телеканалу ABC, що американські служби активно працюють над пошуком і дослідженням уламків збитих об’єктів.
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Очікується, що Дорін Речан буде затверджений на посаді глави уряду Молдови
Очікується, що колишній міністр внутрішніх справ Молдови Дорін Речан буде затверджений парламентом на посаді нового прем’єр-міністра країни вже цього тижня після того, як 10 лютого прем’єрка Наталія Гаврилиця подала у відставку.
Президентка Молдови Мая Санду висунула кандидатуру Речана на цю посаду після того, як Гаврилиця пішла у відставку після півторарічного перебування на посаді. Речан є радником Санду з оборони та безпеки.
48-річний Речан, який обіймав посаду міністра внутрішніх справ з 2012 по 2015 рік, матиме 15 днів, щоб сформувати новий уряд, щоб представити його парламенту для винесення вотуму довіри. Правляча партія Молдови, Партія Дії та Солідарності, має 63% більшості місць у парламенті.
Віце-спікер парламенту Міхай Попшой сказав Голосу Америки, що керівництво Молдови хотіло б мати максимально плавний перехід, враховуючи безпекову ситуацію в регіоні.
Генеральний секретар ПАС Артур Мія заявив, що зміна уряду планувалася давно.
«Це спланований і контрольований перехід від одного проєвропейського уряду до іншого», — сказав Мія Голосу Америки. «Головними завданнями нового уряду є зміцнення сектору безпеки, відновлення економіки та підвищення стійкості перед обличчям жорстокої війни Росії проти України».
За його словами, нова команда на чолі з Речаном «продовжуватиме зосереджуватися на вступі до ЄС, необхідних реформах на національному рівні та збільшенні внеску нашої країни в регіональну безпеку».
Юліан Гроза, виконавчий директор молдовського Інституту європейської політики та реформ, сказав: «Минулого року було кілька дискусій не лише з громадськістю, а й у всьому політичному спектрі щодо необхідності відновлення влади уряду».
«Уряд Гаврилиці зробив величезну роботу з точки зору управління кризою, в яку вразила Молдова, економічною та енергетичною кризою і, звичайно, впливом російської війни проти України. Уряду вдалося розпочати деякі системні реформи», – сказав Гроза Голосу Америки. Однак він підкреслив, що зміни необхідні, і молдовське керівництво шукає слушний час, щоб продовжити заміну.
У п’ятницю президент Санду подякувала колишній прем’єр-міністерці Гаврилиці за її «величезну самопожертву та зусилля, спрямовані на керівництво країною в час такої кількості криз».
Російське вторгнення в Україну в лютому минулого року мало величезний вплив на Молдову. Гаврилиця зазначила, що ніхто не очікував, що її уряду "доведеться впоратися з такою кількістю криз, викликаних російською агресією в Україні".
«Я очолила уряд із мандатом на боротьбу з корупцією, розвиток і проєвропейськість», — сказав Гаврилиця. «Ми відразу зіткнулися з енергетичним шантажем, і ті, хто це зробив, сподівалися, що ми піддамося».
Депутат парламенту Молдови Євгеній Синкевич сказав Голосу Америки, що зміни в уряді Молдови в п’ятницю відображають потребу в нових оборонних заходах у країні.
«Ми повинні приділяти велику увагу безпеці в нашому уряді, що було одним із факторів, які спонукали нас змінити уряд», — сказав Синкевич, вказуючи на нещодавні коментарі міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова російському державному агенству новин ТАСС про те, що дії західних держав незабаром можуть перетворити Молдову на «наступну Україну».
Країна зосереджена на підтримці внутрішнього порядку, особливо в той час, коли Росія намагається дестабілізувати Молдову», – сказав Синкевич.
Він додав, що Росія «може дестабілізувати ситуацію зсередини. У них є багато російських агентів під прикриттям як представників різних, особливо проросійських політичних структур у Молдові, і вони зараз вкладають великі гроші на дестабілізацію зсередини».
Речан сказав своїм колегам, що на посаді прем’єр-міністра він буде зосереджений на запровадженні «порядку та дисципліни» в установах Молдови, вдихненні нового життя в економіку та забезпеченні миру та стабільності.
Відколи Росія вторглася в Україну, прозахідне керівництво Молдови працює над встановленням тісніших зв’язків із західними партнерами. У червні минулого року Молдова з населенням близько 2,6 мільйона осіб отримала статус кандидата в Європейський Союз в один день з Україною.
Здатність України захищатися особливо важлива для Молдови. «Поки Україна стоїть сильною, ми підтримуємо її, і ми хочемо заохотити інші країни допомагати Україні якомога більше», — сказав Євгеній Синкевич.
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