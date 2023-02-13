Брифінг Голосу Америки. Як тренують українських військових у Польщі?
Брифінг Голосу Америки – наживо. Включення із військової бази у Польщі, де тренують українських військових. Чого очікувати від Рамштайн-9 – говоримо у деталях. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
Випуски
-
-
-
лютий 08, 2023
Брифінг Голосу Америки. Зеленський у Лондоні: головні деталі
-
-
-
лютий 06, 2023
Брифінг Голосу Америки. Українське мистецтво у часи війни.