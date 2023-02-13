Брифінг Голосу Америки. Як тренують українських військових у Польщі?

Брифінг Голосу Америки – наживо. Включення із військової бази у Польщі, де тренують українських військових. Чого очікувати від Рамштайн-9 – говоримо у деталях. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.