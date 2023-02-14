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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон

Студія Вашингтон
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Студія Вашингтон

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Для президента Байдена надзвичайно важливий візит до Польщі, який приурочений до першої річниці широкомасштабного вторгення Росії в Україну. Про це під час брифінгу в Білому домі сказав координатор із стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Ексклюзивне інтерв’ю з Александром Віндманом: про два сценарії закінчення війни в Україні й майбутнє допомоги США.

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