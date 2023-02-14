Підготовка до контрнаступу ЗСУ: Підсумки «Рамштайн-9». ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Без оголошень про літаки, однак з акцентом на підготовку до українського контрнаступу - так міністр оборони США Ллойд Остін підсумував результати 9-го засідання Групи з оборони України у форматі «Рамштайн». Українські військові вчаться керувати танками Leopard 2 у Польщі – репортаж Мирослави Гонгадзе. Метою допомоги Україні має бути перемога, а не лише здатність оборонятись, - американські законодавці. Група українських прокурорів та поліцейських розпочала навчання у Парижі з розслідування воєнних злочинів. Психологічні тренінги для вчителів, програма з вивчення англійської мови: інтерв’ю з головою правління GoGlobal Оксаною Нечипоренко про ініціативи фундаації. «Давай одружимось зараз»: історія про кохання в час війни.