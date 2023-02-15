Блінкен назвав умову досягнення миру в Україні - NPR

БРЮССЕЛЬ, 15 лютого (Reuters) – Представники 27 країн Європейського Союзу зустрічаються в Брюсселі в середу, щоб обговорити нову серію санкцій проти Росії, які, за словами глави виконавчої влади блоку, можуть скоротити торгівлю на 11 мільярдів євро (11,8 мільярда доларів).

Очікується, що блок погодить нові санкції до роковин вторгнення Росії в Україну 24 лютого, але конкретні пропозиції ще мають отримати одностайну підтримку всіх держав-членів ЄС.

"Ми послаблюємо здатність Росії підтримувати свою військову машину. Ми затвердили дев'ять пакетів санкцій, російська економіка скорочується", - заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. "Нам потрібно продовжувати тиск", - сказала вона Європейському парламенту перед закритими переговорами між 27 національними посланниками в Брюсселі.

«Ми говоримо про 11 мільярдів євро. Ми пропонуємо обмеження на деякі товари подвійного призначення та електронні компоненти, що використовуються в російських збройних системах, таких як безпілотники, ракети та гелікоптери», — сказала вона, описуючи майбутній 10-й пакет санкцій, який також може обмежити торгівлю з Іраном, через його допомогу у війні Росії.

"Існують також сотні безпілотників, вироблених в Ірані, які використовує Росія, на полі бою в Україні. Ці іранські безпілотники вбивають українських мирних жителів. Тому вперше ми також пропонуємо санкції проти іранських економічних діячів, у тому числі пов'язаних з Революційною гвардією".

10-Й ПАКЕТ

Комісія запропонувала країнам ЄС відключити ще чотири російські банки, включаючи приватний “Альфа-Банк”, онлайн-банк “Тінькофф” і комерційного кредитора “Росбанк” (ROSB.MM) від глобальної системи обміну повідомленнями SWIFT, два дипломатичних джерела в ЄС сказали на умовах анонімності.

За словами людей, які знайомі з конфіденційними переговорами, гуму та асфальт буде додано до списку забороненого імпорту ЄС із Росії, а блок заборонить арабській службі Russia Today мовити на своїй території.

Подальші заборони на експорт ЄС до Росії мали на меті обмежити здатність Москви виробляти зброю та обладнання, розгорнуте проти України.

Джерела повідомили, що вони стосуватимуться електронних схем і компонентів, тепловізійних камер, радіоприймачів і важких транспортних засобів, а також сталі й алюмінію, що використовуються в будівництві, і обладнання для промислових і будівельних цілей.

Комісія також запропонувала додаткові обмеження на діяльність європейських спільних підприємств з Росією та російських громадян, які перебувають у радах директорів у Європі, додали вони.

Блок прагне як розширити свої заходи проти Росії, так і закрити прогалини в існуючих санкціях, включаючи жорсткіший контроль над продажем супутникових даних Китаю, які, за словами джерел, ризикують передати Росії.

Країни ЄС також розглядають додаткові зобов’язання щодо звітності, щоб краще відстежувати російські активи в Європі, оскільки вони шукають способи використати заморожені під санкціями активи для фінансування відновлення України після війни.

За даними офіційних осіб ЄС, наразі ЄС має на своїй території активи російського центрального банку на суму близько 33,8 мільярда євро, з приблизно 300 мільярдів доларів США заморожених за межами Росії.

Виступаючи на тій самій сесії Європейського парламенту, головний дипломат блоку Жозеп Боррель сказав, що країни ЄС повинні швидше постачати більше зброї в Україну, де, як заявляють Сполучені Штати та НАТО, Росія почала новий наступ. (1 долар = 0,9329 євро)