Підсумки зустрічі міністрів оборони країн НАТО. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Військова допомога Заходу може надати ЗСУ відчутну перевагу протягом контрнаступу навесні, - міністр оборони США Ллойд Остін. Міністерка оборони Канади: союзникам важливо розглядати поставки будь-яких видів озброєнь. Український міністр оборони Олексій Резніков не сумнівається, що зрештою Україна побачить і надання їй літаків Ф-16 чи інших західних винищувачів. ООН закликає виділити понад $5,5 млрд для постраждалих від російської війни проти України.
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