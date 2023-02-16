Мюнхенська безпекова конференція - головне про Україну.ЧАС-ТАЙМ
В ефірі ЧасТайм. У Мюнхені відбудеться щорічна безпекова конференція, значну частину якої, за очікуваннями, присвятять Україні. У ЄС відреагували на нові ракетні обстріли України. Наскільки велику загрозу Молдові зараз становить Росія? Академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії зіграє на найбільших сценах у США. Які сфери соціальної політики України найбільше страждають під час війни?
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Столтенберґ: Ми збільшимо допомогу Україні. ЧАС-ТАЙМ
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лютий 10, 2023
Президент США Джо Байден відвідає Польщу. ЧАС-ТАЙМ
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