Мюнхенська безпекова конференція - головне про Україну.ЧАС-ТАЙМ

В ефірі ЧасТайм. У Мюнхені відбудеться щорічна безпекова конференція, значну частину якої, за очікуваннями, присвятять Україні. У ЄС відреагували на нові ракетні обстріли України. Наскільки велику загрозу Молдові зараз становить Росія? Академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії зіграє на найбільших сценах у США. Які сфери соціальної політики України найбільше страждають під час війни?