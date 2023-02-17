Камала Гарріс: підтримка України з боку США непохитна.СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Віце-президентка США Камала Гарріс, державний секретар США Ентоні Блінкен, а також група сенаторів і конгресменів від обох провідних партій Сполучених Штатів цього тижня візьмуть участь у Мюнхенській безпековій конференції, щоб підтвердити непохитність американської підтримки України. З початку повномасштабного вторгнення Ізраїль намагається балансувати між хорошими відносинами з Україною та Росією, і ця політика може стати викликом для нового уряду країни.