Перестановки у владі Молдови: відповідь Кишинева на гібридну загрозу Кремля

Молдова отримала нового прем’єра – Доріна Речана, колишнього міністра внутрішніх справ і секретаря Ради Нацбезпеки. Між відставкою попередньої керівниці уряду – Наталії Гавриліти й нинішнім голосуванням пройшло менше тижня. Обидва політики належать до партії «Дія і Солідарність», яка має більшість у парламенті, тож це не стало неочікуваністю.

Перестановки відбулись на тлі повідомлень про нові гібридні загрози від Росії.

«Молдова зазнає гібридних атак. Ми боролися з цими загрозами минулої осені, але нова сильніша хвиля щойно почалася» - заявив Дорін Речан, повідомляє AFP.

У понеділок президентка Мая Санду повідомила про ймовірний план державного заколоту, організованого Росією. «У плані – залучення диверсантів з військовою підготовкою, одягнених у цивільне, які вдаватимуться до силових дій, атакуватимуть державні будівлі та захоплюватимуть заручників. Організація насильницьких акцій, замаскованих під протести так званої опозиції, має на меті змінити владу в Кишиневі. План також передбачає використання для насильницьких дій осіб з-за кордону. Наприклад, матеріали містять інструкції щодо правил в’їзду в Республіку Молдова для громадян Російської Федерації, Республіки Білорусь, Сербії та Чорногорії», - заявила Санду.

Заява пролунала у понеділок, а вже у вівторок в Молдову не пустили футбольних вболівальників з Сербії, які, нібито, їхали на гру з місцевою командою. Депутат від партії президентки Молдови "Дія і солідарність" Андріан Кептонар заявив, що серед них були диверсанти. Молдовські прикордонники повідомили, що вболівальники не змогли обґрунтувати свою причину приїзду. Наступного дня в Молдову не пустили чорногорських боксерів. У вівторок Молдова на кілька годин закрила свій повітряний простір, офіційний пояснень Кишинів не назвав. Водночас військово-повітряні сили сусідньої Румунії піднялися на перехоплення потенційно небезпечних цілей.

Про загрозливий план Кремль першим – на саміті ЄС у Брюсселі повідомив президент України Володимир Зеленський. «Нещодавно я розмовляв з президенткою Молдови пані Санду і повідомив їй, що нашій розвідці вдалося перехопити детальний російський план знищення політичної ситуації в Молдові. Російський документ, який показує, хто, коли і в результаті яких дій збирається зламати Молдову - зламати демократичний порядок країни і встановити над нею свій контроль» – повідомив президент України.

Президентка Санду відповідає не лише на зовнішні загрози, а й внутрішні. В Молдові зростає незадоволення зростанням цін на енергоносії, яким користується Кремль, констатує Сергій Тофілат, колишній радник президента, заступник голови партії Змін.

«Стрімке зростання цін на газ та електроенергію – люди незадоволені через високу ціну. Люди починають звинувачувати владу через високі ціни, тому замість того, щоб звинувачувати Путіна, вони роблять вигляд, що влада винна в таких високих цінах на газ та електроенергію, що є абсолютним абсурдом, ми можемо мати найкращий уряд у світі, але він не зможе знизити ціни. Подивіться, Путін шантажує всю Європу», - аналізує Тофілат.

Президентка Санду заявила, що всередині країни Кремль прагне використовувати проросійські сили, зокрема, партію Шор. Вона вказала: «Метою цих дій є повалення конституційного ладу, зміна законної влади в Кишиневі на незаконну, що поставило б нашу країну на службу Росії. У реалізації плану автори покладаються на якісь внутрішні сили, але в основному на злочинні угруповання, такі як формування «Шор», на деяких ветеранів, колишніх співробітників правоохоронних органів».

Сергій Тофілат пояснює, як проросійські політики намагалися організувати протести: «Вони в основному покладаються на бідних людей, людей похилого віку, тих хто найбільше страждає від бідності та високих цін. У нас вийшло відмінне розслідування журналістів. Вони потрапили в ряди організаторів та зняли, як пропонували людям по 20 євро, щоб переконати їх вийти на вулиці».

Росія продовжує спроби впливати на Молдову через енергетику. "Газпром" цієї осені шантажував Кишинів припиненням постачання газу. Так само як свого часу тиснув на Україну. Тож Київ та Кишинів діють спільно, щоб протидіяти кремлівській загрозі, пояснює Євген Магда, директор Інституту світової політики (Україна): «Це був єдино вірний крок з боку Володимира Зеленського передати інформацію керівництву Молдови про прагнення Росії дестабілізувати ситуацію у цій європейській державі, сусідці України. Чому? Бо таким чином, Україна бореться і за власну безпеку. Не секрет дестабілізувати південь, Одещину, Миколаївщину, це для Росії один з пріоритетів. Ми маємо розуміти, що якщо будуть реалізовані російські плани, то Росії не потрібні ні незалежна Україна, ні незалежна Молдова на політичній карті Європи».

Москва постійно провокує в регіоні. Російські ракети, які Москва вистрілює по Україні, показово порушують повітряний простір Молдови. МВС цієї країни повідомило, що знайшло на території Молдови уламки вже 4 ракети. У Кишиневі розуміють – перемога України приведе до того, що Москва припинить свою політику шантажу в регіоні і відкриє шлях до розв’язання проблеми Придністров’я, невизнаного у світі утворення. Сергій Тофілат нагадує: «Була низка випадків, коли російські ракети входили в повітряний простір Молдови, і це справді становить загрозу безпеці Молдови. Справа в тому, що в Молдові немає системи протиракетної оборони. Більшість молдован дуже вдячні за мужність українській армії, яка захищає не лише незалежність України, але й бореться за незалежність Молдови та й загалом Європейського Союзу».

Президентка Санду вказує, що могло би статися, якби в результаті заколоту перемогли проросійські партії: «Молдова могла бути використана Росією у її війні проти України».

Після повідомлень про підготовку заколоту, США висловили свою підтримку уряду Молдови. Джон Кірбі, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США, заявив, що «Ми підтримуємо уряд Молдови і молдавських людей. Ці повідомлення викликають глибоке занепокоєння. Це те, що можна очікувати від російської поведінки».

Євросоюз знає про виклики, які постали перед молдавською владою. І Жозеп Боррель, Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики повідомив, що «Ми знаємо, під яким величезним російським тиском перебуває Молдова, яка також стикається з російською агресією, яка щодня стає сильнішою».

Як Україна, так і Молдова своєю метою визначили вступ до ЄС.