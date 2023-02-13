Президентка Молдови розповіла про план Росії із повалення уряду країни

КИШИНІВ, Молдова (АП). У понеділок президентка Молдови заявила про змову Москви використати зовнішніх диверсантів для повалення уряду країни, переведення країни «у розпорядження Росії» та зриву її прагнень вступити до Європейського Союзу.

Брифінг президентки Маї Санду відбувся через тиждень після того, як президент України Володимир Зеленський заявив, що його країна перехопила плани російських спецслужб знищити Молдову, що пізніше підтвердили представники молдовської розвідки.

«План на наступний період передбачає залучення диверсантів з військовою підготовкою, закамуфльованих у цивільний одяг, які вдаватимуться до силових дій, атакуватимуть деякі державні будівлі та навіть захоплять заручників», — сказала Санду журналістам на брифінгу.

«Мета цих дій — повалити конституційний лад, змінити легітимну владу Кишинева на нелегітимну, — сказала Санду, — що перевело б нашу країну в розпорядження Росії і зупинило процес євроінтеграції.ї".

Вона пообіцяла: «Спроби Кремля принести насильство в нашу країну не матимуть успіху».

Російські офіційні особи не відреагували на заяви Санду.

Відколи Росія вторглася в Україну, Молдова, колишня радянська республіка з населенням близько 2,6 мільйона людей, намагалася налагодити тісніші стосунки зі своїми західними партнерами. У червні минулого року вона отримала статус кандидата в Європейський Союз, того ж дня, що й Україна.

Санду сказала, що в період з жовтня по грудень молдовська поліція та Служба розвідки та безпеки (SIS) втрутилися в «кілька випадків організації злочинних елементів і припинили спроби насильства».

За останній рік Молдова, яка не є членом НАТО, зіткнулася з низкою проблем. Серед них серйозна енергетична криза після того, як Москва різко скоротила постачання газу; стрімка інфляція; а також кілька інцидентів за останні місяці, пов’язані з ракетами, які перетнули повітряний простір, і уламками, які були знайдені на його території.

Влада Молдови підтвердила, що ще одна ракета часів війни в Україні увійшла в її повітряний простір у п'ятницю.

Санду заявила, що Росія хоче використати Молдову у війні проти України і що інформація, отримана спецслужбами, містила те, що вона назвала інструкціями щодо правил в'їзду до Молдови для громадян Росії, Білорусі, Сербії, і Чорногорія.

"Я запевняю вас, що державні установи працюють над тим, щоб запобігти цим викликам і тримати ситуацію під контролем", - сказала Санду.

Вона сказала, що парламент Молдови повинен ухвалити законопроекти, щоб забезпечити Службу розвідки та безпеки, а також прокуратуру «необхідними інструментами для більш ефективної боротьби з ризиками для безпеки країни».

Президент додав, що план буде «покладатися на кілька внутрішніх сил, але особливо на злочинні групи», і продовжив імена двох молдовських олігархів, Ілана Шора та Володимира Плахотнюка, обидва з яких зараз перебувають у вигнанні. Минулого року проти обох чоловіків ввели санкції США та Велика Британія.

Минулої осені серія масових антиурядових протестів, організованих популістською, дружньою до Росії партією Шора, також сколихнула Молдову в умовах енергетичної кризи.

Прес-брифінг президента в понеділок відбувся після того, як у п'ятницю подала у відставку прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гавриліта. Того ж дня Санду призначила свого радника з оборони та безпеки, прозахідного економіста Доріна Речана, наступником Гавриліти.

У п'ятницю, після того, як влада Молдови підтвердила ракетний інцидент, заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель заявив журналістам у Вашингтоні, що «Росія роками підтримувала кампанії впливу та дестабілізації в Молдові, які часто передбачають використання корупції у вигляді зброї для досягнення своїх цілей».