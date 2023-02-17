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Зеленський на конференції у Мюнхені порівняв Росію з «Голіафом», якого треба перемогти
У Мюнхені, де стартувала міжнародна конференція з безпеки, до учасників по відеозв’язку звернувся президент України Володимир Зеленський.
У своєму виступі президент провів паралелі з біблійною історією Давида, який переміг велетня Голіафа, порівнявши з Голіафом – Росію, а «Давидами» назвав усіх, хто підтримує Україну та протистоїть російській агресії.
«Росія і Голіаф впадуть цього року. І нам вдасться це завершити, так, як вдалося Давиду. Ми переконаємо всіх, що немає альтернативи нашій перемозі», – сказав Зеленський.
Він знову закликав країни Заходу посилити та прискорити допомогу Україні, особливо важкою технікою і подякував тим, хто надає допомогу Україні.
Зеленський підтвердив, що Україна прагнутиме відновити контроль над усією своєю територією у міжнародно визнаних кордонах. Зеленський сказав, що Україна не піде на компроміс.
Зеленський також висловив переконання, що в Україні немає "глибинної корупції", і попри війну антикорупційні інституції працюють, передають ЗМІ.
Агресія Росії проти України – одна з головних тем Мюнхенської безпекової конференції.
На конференцію цього року не запрошено Росію.
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Ядерна держава веде імперіалістичну війну - канцлер Шольц пояснив пріоритет обережності над “поспішними рішеннями”
Канцлер Німеччини Олаф Шольц у виступі під час Мюнхенської безпекової конференції наголосив, що це вперше в історії ядерна держава веде імперіалістичну загарбницьку війну на європейській землі.
“Ми хочемо бути певні, щоб це не переросло у війну між НАТО та Росією. Тому моє послання полягає в тому, що ми продовжуватимемо знаходити баланс між наданням найкращої можливої підтримки Україні та уникненням ненавмисної ескалації. І я радий та вдячний, що президент Байден і багато інших союзників поділяють цю точку зору”, - сказав Шольц.
“Я вважаю, що нам треба ретельно зважувати всі наслідки наших дій і тісно координувати всі ключові кроки між союзниками, бо це війна по сусідству з нами в Європі, це небезпечна війна”, - зауважив канцлер Німеччини.
Зброя, яку ми постачаємо, не продовжує війну, а навпакиОлаф Шольц
Він закликав країни-союзники надавати Україні танки та інше озброєння. Але при цьому наголосив: “Незважаючи на весь тиск… обережність має мати пріоритет над поспішними рішеннями, а єдність — над самостійними діями”.
“Зброя, яку ми постачаємо, не продовжує війну, а навпаки”, — сказав Шольц.
Канцлер нагадав учасникам безпекової конференції, що Німеччина виділила торік на допомогу Україні понад 12 мільярдів євро, прийняла понад 1 мільйон українських біженців, надавши їм доступ до ринку праці, шкіл, університетів. “Ми постачаємо найсучаснішу зброю, боєприпаси та інші військові товари більше, ніж будь-яка інша країна континентальної Європи”, - сказав Шольц.
“Чим швидше президент Путін зрозуміє, що він не зможе досягти своєї імперіалістичної мети, тим більший шанс, що війна незабаром закінчиться з виведенням окупаційних сил”, - підсумував канцлер.
Як повідомляв Голос Америки, президент України Володимир Зеленський на конференції у Мюнхені порівняв Росію з «Голіафом», якого треба перемогти.
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Опитування: американці найбільше за 10 років невдоволені рівнем імміграції до країни
Нове опитування Gallup показує, що рівень задоволеності американців рівнем імміграції до Сполучених Штатів впав до найнижчого рівня за десятиліття.
Близько 63% респондентів сказали, що вони незадоволені імміграцією. Опитування проводилося 2-22 січня в рамках широкого щорічного опитування, яке проводиться з 2001 року.
У січні 2022 року загальна задоволеність імміграцією становила 34%. Цього року у січні ця цифра впала до 28%. За 23 роки опитування найнижчий відсоток задоволеності, 23%, був зафіксований у 2007 році; найвищий показник становив 41% у 2018 році.
«Ми знаємо, що після COVID-19 і враховуючи все, що відбувається на кордоні, кількість [мігрантів] зросла, і це відображується на занепокоєності людей нелегальною імміграцією, на задоволенні людей рівнем імміграції», — розповіла директор із соціальних досліджень Gallup у США Лідія Саад Голосу Америки.
Бажання зменшити імміграцію зросло серед представників обох провідних партій, але такі настрої залишаються найвищими серед республіканців.
За даними Gallup, у 2021 році 40% республіканців сказали, що вважають рівень імміграції занадто високим. У 2022 році ця кількість зросла до 69%, а в останньому опитуванні – 71%, що є найвищим показником серед республіканців.
Невдоволення надто високим рівнем імміграції також зросло серед демократів: з 2% у 2021 році до 11% у 2022 році та до 19% у січні; серед незалежних цей показник зріс з 19% у 2021 році до 32% у 2022 році та до 35% у січні.
Згідно з останнім дослідженням, люди похилого віку також дедалі більше хочуть зменшити імміграцію. Близько 55% опитаних американців віком 55 років і старше заявили, що хочуть, щоб рівень імміграції знизився. Згідно з опитуванням, у 2021 році цей показник становив 21%.
«Якщо ви повернетесь до партійної тенденції, незадоволення зросло серед усіх партійних груп з 2021 року, — сказав Саад. – Зростання стурбованості літніх американців спостерігається виключно серед незалежних і демократів, оскільки республіканці вже були дуже стурбовані».
Опитування не розрізняло легальну та нелегальну імміграцію, сказав Саад.
«Людей просто просили сказати, задоволені вони чи незадоволені рівнем імміграції в країну сьогодні», — сказала вона.
Проте в опитуванні Gallup в березні 2022 року 41% американців повідомили, що їх «дуже хвилює» нелегальна імміграція до Сполучених Штатів. Це був той самий відсоток, як і у 2021 році, але це один із найвищих результатів серед показників Gallup, отриманих за останнє десятиліття.
Незважаючи на зростання занепокоєння щодо імміграції, вона не є головним пріоритетом для респондентів, як показало січневе опитування. Інші питання, як-от права жінок, навколишнє середовище, расові відносини, зброя та медичне обслуговування, займають вищу позицію, ніж імміграція.
Згідно з Gallup, задоволеність американців імміграцією коливалась за різних адміністрацій. Задоволеність імміграцією досягла найнижчого рівня в кінці правління колишнього президента Джорджа Буша, у роки після 11 вересня.
Імовірна проблема під час перегонів 2024
Імміграція була гарячою темою протягом останніх двох десятиліть і, ймовірно, стане темою кампанії у 2024 році.
Дані митної та прикордонної служби США (CBP) показують, що 874 449 мігрантів було виявлено на кордоні США та Мексики з початку фінансового 2023 року, 1 жовтня 2022 року.
З них 264 963 були негайно вислані відповідно до Розділу 42, який дозволяє негайне видворення мігрантів під час надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я.
Деякі з цих мігрантів намагалися перетнути кордон кілька разів.
За даними CBP, у 2022 фінансовому році Служба виявила 2,3 мільйона мігрантів. Більше мільйона мігрантів було негайно видворено відповідно до Розділу 42, а 1,3 мільйона було оформлено відповідно до Розділу 8, що означає, що їм було дозволено шукати притулку в США, або відправлено назад до Мексики чи їхніх рідних країн.
У промові про Стан країни президент Джо Байден сказав: «Проблеми з кордонами Америки не будуть вирішені, доки Конгрес не прийме відповідних заходів», додавши, що імміграційна реформа є питанням для обох партій.
Востаннє Конгрес погоджував значні законодавчі зміни до правил імміграції у 1996 році.
Байден розповів, чому наказав збити китайську повітряну кулю. Експерт провів паралель з війною Путіна в Україні
Президент Джо Байден поговорить з президентом Китаю Сі Цзіньпіном про повітряну кулю, яка, можливо, вела спостереження і яку він наказав збити цього місяця.
«Я сподіваюся поговорити з президентом Сі, і сподіваюся... ми дійдемо до суті. Але я не вибачаюся за те, що збив ту повітряну кулю», — сказав Байден під час виступу в четвер, окреслюючи дії уряду, щоб усунути повітряну кулю-розвідника і три невпізнані повітряні об’єкти, які він нещодавно наказав збити.
Поки уламки все ще збираються та вивчаються, інші три об’єкти, які винищувачі США збили ракетами — над Аляскою минулої п’ятниці, над повітряним простором Канади поблизу Аляски в координації з урядом в Оттаві в суботу та над Мічиганом у неділю — Байден сказав, що вони не пов’язані з програмою стеження Китаю чи будь-якої іншої країни.
"Поточна оцінка розвідувального співтовариства полягає в тому, що ці три об'єкти, швидше за все, є повітряними кулями, пов'язаними з приватними компаніями, рекреаційними або дослідницькими установами, які вивчають погоду або проводять інші наукові дослідження", - сказав він.
Байден сказав, що цей інцидент «підкреслює важливість підтримки відкритих ліній спілкування між дипломатами та військовими професіоналами наших країн», і повторив, що його адміністрація «не прагне нової холодної війни» з Китаєм.
Напруженість між США та Китаєм була високою після того, як повітряна куля увійшла в повітряний простір США на початку місяця. Держсекретар США Ентоні Блінкен раптово скасував заплановану на 5 лютого поїздку до Пекіна. Через декілька днів Пентагон заявив, що Китай відмовився прийняти дзвінок міністра оборони США Ллойда Остіна.
Представники адміністрації кажуть, що пристрій був частиною міжнародної «програми збору розвідданих з висотних повітряних куль» Народно-визвольної армії Китаю, яка облетіла понад 40 країн. Пекін стверджує, що повітряна куля була цивільним дирижаблем, який використовувався для метеорологічних досліджень.
Протокол щодо повітряної кулі
Байден виклав кроки, які, за його словами, вживатиме його адміністрація, щоб «безпечно та ефективно боротися з об’єктами в нашому повітряному просторі» на основі рекомендацій міжвідомчої групи під керівництвом радника з національної безпеки Білого дому Джейка Саллівана.
Ці кроки включають створення доступного та актуального списку безпілотних бортових об’єктів над повітряним простором США; впровадження заходів щодо покращення можливостей виявлення безпілотних об’єктів; та оновлення правил і норм запуску та обслуговування безпілотних об'єктів. Президент також доручає Блінкену очолити зусилля, щоб допомогти встановити «спільні глобальні норми» в цьому переважно нерегульованому просторі.
Байден сказав, що його адміністрація визначить секретні параметри, які будуть передані деяким членам Конгресу, щодо того, як США поводитимуться з непілотованими невпізнаними повітряними об’єктами в майбутньому, відрізняючи ті, що становлять загрозу безпеці, від безпечних.
"Якщо будь-який об'єкт представлятиме загрозу безпеці, безпеці американського народу, я його знищу", - пообіцяв він.
Загалом американські військові перехоплюють усі висотні повітряні об’єкти та вражають ті, які не можуть підтвердити як доброякісні, сказав Голосу Америки Карл Шустер, колишній керівник операцій Об’єднаного розвідувального центру Тихоокеанського командування США.
«Кількість «збиттів» значно зменшиться, коли NORAD [Командування аерокосмічної оборони Північної Америки] та Білий дім визначать протокол, який відокремлює доброякісні контакти від тривожних і загрозливих. До того часу NORAD продовжуватиме перехоплювати їх усіх і тих, чий статус невизначений", - сказав він.
Байден перебуває під сильним тиском з боку законодавців-республіканців, які вимагають більшої прозорості щодо того, як його адміністрація планує вирішувати такі інциденти в майбутньому. У вівторок адміністрація провела для законодавців секретний брифінг щодо літаючих об'єктів.
«Минулого тижня ми були свідками того, як президент фактично спостерігав, як повітряна куля летить по всій Америці, тоді мало що сказав про це, лише побіжно згадавши епізод у «Про стан країни», — сказав лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл журналісти після брифінгу. «Американський народ заслуговує почути більше від президента».
Ден Гарретт, колишній старший аналітик розвідки Міністерства оборони США, сказав Голосу Америки, що Вашингтону необхідно значно збільшити свої контррозвідувальні ресурси, щоб протистояти китайській розвідці, спостереженням і можливостям розвідки.
«І так само як війна [президента Росії Володимира] Путіна проти України, це послання, політ повітряної кулі спостереження Китаю над Сполученими Штатами, також є повідомленням: «США та Захід більше не в безпеці. Киньте нам виклик або кидайте виклик [Пекіну і Москві] і ви заплатите ціну. І, нарешті, ми можемо дістатися до вас і торкнутися вас за бажанням", - сказав він.
Кореспондент Голосу Америки в Конгресі Кетрін Гіпсон і репортер Служби Глосу Америки мовою Мандарин Сяошань Сюе долучились до роботи над статтею.
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