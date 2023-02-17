Важливі заяви щодо України на конференції в Мюнхені.ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Промова Камали Гарріс – очікування для України. Американські законодавці протягом зустрічей із партнерами планують говорити про безпеку України. Генерали армій США, Канади та Австралії описали сценарії, як можна звільнити Крим військовим шляхом і спонукати Путіна до переговорів. Вікторія Нуланд: єдина гарантія існування України, це – не підписані угоди, а міцна армія. З початку повномасштабного вторгнення Ізраїль намагається балансувати між хорошими відносинами з Україною та Росією, і ця політика може стати викликом для нового уряду країни. Близько 5 000 цивільних: Хто і чому продовжує жити в Бахмуті? Як Польща готується до можливого нового потоку біженців, посилює бойові дії на сході України?