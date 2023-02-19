Республіканці в Конгресі Тернер та Маккол закликали Білий дім збільшити військову підтримку України

Двопартійна підтримка України залишається сильною, заявили конгресмен Майк Тернер від Огайо та Майк Маккол від Техасу в інтерв'ю CNN «Про стан справ в країні».

Маккол, голова Комітету у закордонних справах Палати представників, попередив, що відмова від підтримки України може продовжити конфлікт із Росією, що може зіграти на користь Москві та сприятиме зростанню антиукраїнських настроїв.

«Що більше (посадовці адміністрації Байдена) затягують це питання, то більше вони грають на руку Путіну. Він хоче, щоб це була довга, затяжна війна, тому що він знає, що потенційно... ми можемо втратити волю американського народу і, отже, Конгресу», – сказав Маккол.

На запитання чи вважає він, що США розглядають можливість відправлення винищувачів F-16 в Україну, він відповів: «Сподіваюся, що так». Він додав, що, на його думку, «для цього наростає імпульс».

Конгресмен Тернер, який очолює комітет з розвідки Палати представників, також захищав підтримку Конгресом України, не зважаючи на те, що деякі республіканці Палати представників підписали резолюцію «Втома від України», яка закликає США припинити військову та фінансову допомогу. Він заявив, що близько 400 із 435 членів Конгресу виступають за продовження підтримки України.

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Тим часом агентство Reuters повідомляє, що українські офіційні особи закликали членів Конгресу США тиснути на адміністрацію президента Джо Байдена з тим, щоб вона направила Україні винищувачі F-16, заявивши, що ці літаки збільшить здатність України вражати російські ракетні підрозділи ракетами американського виробництва.

Демократи та республіканці з Сенату та Палати представників зустрілись українськими офіційними особами, включаючи міністра закордонних справ Дмитра Кулебу у кулуарах Мюнхенської конференції. "Вони сказали нам, що хочуть (F-16) щоб подолати ворожу протиповітряну оборону та вивести свої безпілотники за межі лінії фронту", - розповів агентству Reuters сенатор-демократ Марк Келлі, колишній астронавт, який керував бойовими винищувачами ВМС США.

Він додав, що, хоча для опанування всіма можливостями F-16 потрібен щонайменше рік навчання, українських пілотів можна навчити "обмеженій кількості речей...за кілька місяців".

Як повідомляв раніше Голос Америки, група американських законодавців, до якої увійшли представники як Республіканської, так і Демократичної партій, у листі до президента США Джо Байдена спільно попросили надати Україні винищувачі F-16. Як цитує листа американських конгресменів видання Politico, винищувачі «можуть стати вирішальними для контролю над українським повітряним простором цього року».

Автори листа - п’ять членів Палати представників. Звернення організоване демократом штату Мен Джаредом Голденом. Також підписалися демократи Джейсон Кроу з Колорадо і Кріссі Хулахан з Пенсильванії та республіканці Тоні Гонзалес з Техасу і Майк Галлахер з Вісконсину.

Законодавці стверджують, що винищувачі F-16 виробництва Lockheed Martin або їм подібні дадуть українським силам більший потенціал, ніж наземна артилерія, надана союзниками.

«Якщо [допомога Україні] включає винищувачі, ми однозначно повинні розглядати і їх», - заявив в інтерв’ю Голосу Америки конгресмен-республіканець Майк Лоулер, а сенатор-демократ Боб Менендес наголосив: «Ми маємо визначитись, - ми не просто допомагаємо Україні захиститися, ми допомагаємо їй перемогти».

Як раніше повідомляв Голос Америки, президент Байден прийняв рішення не надавати Україні винищувачі F-16. Разом з тим у Білому домі заявили, що США поважатимуть рішення інших країн доправити Києву бойові літаки.