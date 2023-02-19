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Республіканці в Конгресі Тернер та Маккол закликали Білий дім збільшити військову підтримку України
Двопартійна підтримка України залишається сильною, заявили конгресмен Майк Тернер від Огайо та Майк Маккол від Техасу в інтерв'ю CNN «Про стан справ в країні».
Маккол, голова Комітету у закордонних справах Палати представників, попередив, що відмова від підтримки України може продовжити конфлікт із Росією, що може зіграти на користь Москві та сприятиме зростанню антиукраїнських настроїв.
«Що більше (посадовці адміністрації Байдена) затягують це питання, то більше вони грають на руку Путіну. Він хоче, щоб це була довга, затяжна війна, тому що він знає, що потенційно... ми можемо втратити волю американського народу і, отже, Конгресу», – сказав Маккол.
На запитання чи вважає він, що США розглядають можливість відправлення винищувачів F-16 в Україну, він відповів: «Сподіваюся, що так». Він додав, що, на його думку, «для цього наростає імпульс».
Конгресмен Тернер, який очолює комітет з розвідки Палати представників, також захищав підтримку Конгресом України, не зважаючи на те, що деякі республіканці Палати представників підписали резолюцію «Втома від України», яка закликає США припинити військову та фінансову допомогу. Він заявив, що близько 400 із 435 членів Конгресу виступають за продовження підтримки України.
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Тим часом агентство Reuters повідомляє, що українські офіційні особи закликали членів Конгресу США тиснути на адміністрацію президента Джо Байдена з тим, щоб вона направила Україні винищувачі F-16, заявивши, що ці літаки збільшить здатність України вражати російські ракетні підрозділи ракетами американського виробництва.
Демократи та республіканці з Сенату та Палати представників зустрілись українськими офіційними особами, включаючи міністра закордонних справ Дмитра Кулебу у кулуарах Мюнхенської конференції. "Вони сказали нам, що хочуть (F-16) щоб подолати ворожу протиповітряну оборону та вивести свої безпілотники за межі лінії фронту", - розповів агентству Reuters сенатор-демократ Марк Келлі, колишній астронавт, який керував бойовими винищувачами ВМС США.
Він додав, що, хоча для опанування всіма можливостями F-16 потрібен щонайменше рік навчання, українських пілотів можна навчити "обмеженій кількості речей...за кілька місяців".
Як повідомляв раніше Голос Америки, група американських законодавців, до якої увійшли представники як Республіканської, так і Демократичної партій, у листі до президента США Джо Байдена спільно попросили надати Україні винищувачі F-16. Як цитує листа американських конгресменів видання Politico, винищувачі «можуть стати вирішальними для контролю над українським повітряним простором цього року».
Автори листа - п’ять членів Палати представників. Звернення організоване демократом штату Мен Джаредом Голденом. Також підписалися демократи Джейсон Кроу з Колорадо і Кріссі Хулахан з Пенсильванії та республіканці Тоні Гонзалес з Техасу і Майк Галлахер з Вісконсину.
Законодавці стверджують, що винищувачі F-16 виробництва Lockheed Martin або їм подібні дадуть українським силам більший потенціал, ніж наземна артилерія, надана союзниками.
«Якщо [допомога Україні] включає винищувачі, ми однозначно повинні розглядати і їх», - заявив в інтерв’ю Голосу Америки конгресмен-республіканець Майк Лоулер, а сенатор-демократ Боб Менендес наголосив: «Ми маємо визначитись, - ми не просто допомагаємо Україні захиститися, ми допомагаємо їй перемогти».
Як раніше повідомляв Голос Америки, президент Байден прийняв рішення не надавати Україні винищувачі F-16. Разом з тим у Білому домі заявили, що США поважатимуть рішення інших країн доправити Києву бойові літаки.
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- Голос Америки
- Радіо Свобода
Прем'єрка Естонії Каллас окреслила пропозицію закупівлі Євросоюзом боєприпасів для України
Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас окреслила запропоновану процедуру закупівлі Європейським Союзом боєприпасів для української оборони.
Згідно з пропозицією, країни-члени надаватимуть гроші ЄС, який укладатиме великі контракти з виробниками боєприпасів, що дозволить їм збільшити виробництво. Схожа програма була створена під час пандемії COVID-19, щоб полегшити виробництво вакцини.
«Росія за день випускає стільки артилерійських снарядів, скільки ЄС виробляє за місяць», — сказала Каллас. Вона додала, що російські виробники працюють цілодобово, і закликала ЄС негайно збільшити виробництво.
Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель підтримав пропозицію та сказав, що блок «працює» над цією ідеєю.
«Ми перебуваємо у режимі війни, режимі термінової війни», — сказав Боррель 19 лютого.
Як повідомляв Голос Америки, у суботу очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз може «зрушити гори», якщо це потрібно, і що у випадку «жорстокої війни, яку Росія розв’язала проти України» ЄС повинен об’єднати зусилля для закупівлі для України необхідної кількості боєприпасів.
Вона заявила, що спільний інтерес ЄС в отриманні більшої кількості боєприпасів для України, переважатиме індивідуальні національні інтереси. Також у своїй промові фон дер Ляєн запропонувала ЄС об’єднати зусилля з оборонною промисловістю блоку, щоб прискорити та збільшити виробництво боєприпасів для України та для того, щоб поповнити склади в Європі.
Раніше Київ звернувся до союзників по допомогу в постачанні артилерійських снарядів, оскільки його запаси виснажуються, через те, що українські війська витрачають близько 10 тисяч снарядів на день.
У перший день конференції віце-президентка США Камала Гарріс підтвердила, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну «стільки, скільки буде потрібно».
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон і його союзники залишаються «сильнішими, ніж будь-коли» у підтримці України, а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що міжнародне співтовариство має «дати Україні те, що їм потрібно, щоб перемогти».
Війна Росії в Україні та спільні дії Заходу в протистоянні російській агресії були серед основних питань Мюнхенської безпекової конференції 17-18 лютого. Вперше за два десятиліття Росію не запросили на конференцію.
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Ультраправі, ультраліві, пацифісти вимагають припинити допомогу Україні на проросійській демонстрації в Мюнхені
Близько 10 тисяч демонстрантів зібралися у суботу, 18 лютого, у центрі Мюнхена, де проходить безпекова конференція, з вимогами припинити військову підтримку України, повідомляє газета Washington Post.
Як пише американський щоденник, у той час, як світові лідери пообіцяли посилити військову підтримку України, ультраправі, ультраліві, пацифісти та проросійські громадяни вимагали встановлення миру та виголошували антинатівські та антиамериканські гасла.
Кореспонденти Washington Post зауважують, що «антинатовські та антиамериканські настрої, які довгий час вирували у Німеччині», підживлюються російською пропагандою і стали більш помітними під час війни.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи на безпековому форумі, намагався розставити правильно причинно-наслідкові зв’язки та пояснити, що війну розпочала Росія тим, що напала на Україну, а не Україна, яка захищається від агресії.
«Це не наші поставки зброї продовжують війну. Все навпаки», – сказав Шольц.
Як повідомляє Washington Post, на мітингу виступив Юрген Тоденгофер, колишній парламентар від християнських демократів, відомий своєю критикою Сполучених Штатів, який ставив під сумнів потребу членства в НАТО для Німеччини. «Ми повинні служити миру, а не американцям», – сказав він.
Перед його промовою натовп скандував «Ami Go Home!», гасло проти американської присутності в Німеччині після Другої світової війни, зауважують кореспонденти американського щоденника.
Журналісти наголошують, що демонстрації проводить те саме радикалізоване коло, що перед тим збурювало людей проти карантину під час пандемії. Але у випадку України рішення про постачання зброї наражається на післявоєнну пацифістську культуру Німеччини, що плекалася впродовж багатьох десятиліть, і воно є «незручним для багатьох німців».
Згідно з останнім опитуванням громадської думки Євробарометру, дві третини європейців підтримують надання постійної допомоги Україні.
Згідно з даними, опублікованими у середині січня, на запитання, чи схвалюють вони позицію блоку щодо підтримки України, 74 відсотки відповіли ствердно, а третина сказала, що «рішуче» схвалює.
Майже стільки ж — 73 відсотки — сказали, що погоджуються з фінансовою, військовою та гуманітарною допомогою ЄС Україні, а також із санкціями проти Росії.
Однак загальні цифри приховують значні розбіжності між країнами-членами. Найбільше Україну підтримують скандинавські країни, Нідерланди, Ірландія та Португалія, де пітдтримку схвалюють понад 90 відсотків населення. На півдні – у Греції, Болгарії, на Кіпрі, а також у Словаччині, менше половини респондентів схвалюють дії ЄС щодо України.
У Німеччині підтримка України є на рівні понад 70%.
В опитуванні, проведеному восени минулого року, також зазначається, що близько половини громадян ЄС (46%) відчули зниження рівня життя через низку криз, таку як Covid, війну в Україні та інфляцію. Найбільше оптимізм щодо майбутнього національної економіки впав в Естонії, Німеччині, Фінляндії та Швеції, мовиться в дослідженні.
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"Китай розглядає надання летальної допомоги Росії для війни в Україні" - Блінкен
США "дуже стурбовані тим, що Китай розглядає можливість надання летальної підтримки Росії в її агресії проти України", заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю NBC за результатами зустрічі із китайським міністром закордонних справ Ваном Ї.
Блінкен нагадав, що протягом останніх років Пекін висловлював Кремлю політичну підтримку та надавав "певну нелетальну допомогу", однак тепер Вашингтон занепокоєний можливим рішенням Китаю постачати Росії зброю. "Я чітко дав зрозуміти, що це матиме серйозні наслідки для наших відносин, це також те, про що прямо заявляв президент [Джо] Байден президенту Сі [Цзіньпіну] кілька разів".
В офіційному повідомленні Держдепу про зустріч, яка відбулась на тлі новин про китайську розвідувальну кулю, також зазначено, що Блінкен "попередив про наслідки, якщо Китай надасть матеріальну підтримку Росії або допоможе ухилятися від системних санкцій" через війну Кремля в Україні.
Телеканал NBC раніше повідомляв, що Китай може постачати Росії військову форму і бронежилети для весняного наступу, а за даними агентства Bloomberg, США в січні надали КНР докази того, що деякі китайські держкомпанії можуть надавати нелетальну військову та економічну допомогу Росії у війні з Україною. Китай ці повідомлення не коментував.
Напередодні під час Мюнхенської безпекової конференції державний секретар зустрівся із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, під час якої Блінкен "наголосив на незмінній підтримці США України". Високопосадовці "обговорили поточну підготовку до 24 лютого, включаючи заплановані зустрічі в ООН, ОБСЄ та інших багатосторонніх форумах. Держсекретар попередньо проаналізував майбутні пакети безпекової та економічної допомоги Україні".
"Я подякував державному секретарю Блінкену і США за підтримку України. Ми налаштовані прискорити доставлення військової допомоги. Ми також координували нашу спільну роботу щодо мобілізації підтримки майбутніх голосувань в ООН. Я знову закликав США розпочати навчання українських пілотів на F-16", - написав у Twitter Кулеба.
Глава українського МЗС також повідомив, що зустрічався із китайським міністром закордонних справ: "Я ціную можливість обмінятися думками з державним радником Ваном Ї. Ми згодні з тим, що фундаментальний принцип Статуту ООН про територіальну цілісність є священним для обох наших держав. Я ще раз наголосив, що всі ініціативи, спрямовані на відновлення миру в Україні, повинні базуватися на цьому".
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