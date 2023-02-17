Конгресмени США закликають надати Україні F-16. ЗСУ планує застосувати винищувачі проти ракет та іранських дронів

Група американських законодавців, до якої увійшли представники як Республіканської, так і Демократичної партій, у листі до президента США Джо Байдена спільно попросили надати Україні винищувачі F-16.

Тим часом речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив у коментарі керівниці мовлення «Голосу Америки» у Східній Європі Мирославі Гонгадзе, що для отримання переваг у повітрі та вогневій підтримці земель військ Україні вкрай потрібні сучасні багатоцільові винищувачі.

"Враховуючи те, що F-16 є одним із найпоширеніших багатоцільових літаків у світі, який може працювати як на наземних, так і на повітряних цілях із широким спектром озброєння, цей літак є найбільш вірогідним кандидатом для прогресивного переозброєння Повітряних Сил України на цей тип винищувача", - каже Ігнат.

За його словами, ці літаки також стануть частиною протиповітряної оборони України, оскільки вони здатні ефективно знищувати крилаті ракети ворога та іранські ударні дрони.

Як цитує листа американських конгресменів видання Politico, винищувачі «можуть стати вирішальними для контролю над українським повітряним простором цього року».

Автори листа - п’ять членів Палати представників. Звернення організоване демократом штату Мен Джаредом Голденом. Також підписалися демократи Джейсон Кроу з Колорадо і Кріссі Хулахан з Пенсильванії та республіканці Тоні Гонзалес з Техасу і Майк Галлахер з Вісконсину.

Законодавці стверджують, що винищувачі F-16 виробництва Lockheed Martin або їм подібні дадуть українським силам більший потенціал, ніж наземна артилерія, надана союзниками.

«F-16 або аналогічні винищувачі четвертого покоління забезпечили б Україні високомобільну платформу, з якої можна націлювати російські ракети «повітря-повітря» та безпілотники, захищати українські сухопутні сили, коли вони вступають у бій з російськими військами, а також воювати з російськими винищувачами. за спірну перевагу в повітрі», — цитують листа ЗМІ.

На думку оглядачів CNN, такі “зусилля політиків, швидше за все, нічого не змінять і не вплинуть на рішення адміністрації”, але звернення є знаковим напередодні роковин війни та поїздки президента Байдена до Польщі.

F-16 американського виробництва були у списку українських прохань ще з моменту початку вторгнення Росії рік тому.

"Ми маємо десятки пілотів із відповідним рівнем підготовки і знанням англійської мови. Доки слід приймати політичні рішення щодо надання Україні літаків, необхідно відправити на навчання пілотів, а також фахівців інженерно-авіаційної служби, які забезпечують забезпечення технічних станів літаків", - наголошує Юрій Ігнат.

Як повідомляв Голос Америки, наприкінці минулого місяця президент США Джо Байден коротко відповів "ні" на запитання про можливість постачання літаків-винищувачів F-16 для України.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що рішення про відправку Україні літаків F-16 буде «дуже серйозним», яке «нелегко прийняти»

А, наприклад, посадовець Білого дому Александр Віндман в інтерв'ю Голосу Америки запевнив: спершу йдеться про надання безпілотників, але з часом йтиметься про F-16.